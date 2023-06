Neo-Stadtrat Gruber: „Ybbser Altstadt ist große Herausforderung“

NÖN: Zum Start der Legislaturperiode forderte die ÖVP das Ressort des Wirtschaftsstadtrats und erneuerte beim Bürgermeisterwechsel abermals diesen Wunsch. Grund damals war der Vorwurf der mangelnden wirtschaftlichen Kompetenz ihres Vorgängers. Worin liegt Ihre Befähigung für das Ressort?

Gerald Gruber: Ich verfüge einerseits über eine langjährige Expertise im Bereich von Projektabwicklungen und andererseits auch bei Budgetplanungsprozessen. Ich sehe allerdings das Aufgabengebiet eines Wirtschaftsstadtrats in erster Linie als eine Kombination aus Management- und Kommunikationsfähigkeiten. Wir verfügen in der Verwaltung über exzellente Expertisen unserer Mitarbeiter, die ich auch gerne für die Umsetzung der anstehenden Herausforderungen in Anspruch nehmen werde.

Das Wirtschaftsressort hat auf den ersten Blick viele Baustellen, die wohl größte ist das kursierende Minus bei der Stadthalle. Welche Akzente braucht es?

Gruber: Wir arbeiten aktuell an einem neuen Marketingkonzept, um unsere, bereits jetzt sehr gut gebuchte, Stadthalle noch besser vermarkten zu können. Natürlich stellt uns die derzeitige Situation mit den hohen Energiepreisen vor große Herausforderungen. Wir planen, für die nächsten Jahre hier Akzente zur Energieeinsparung zu setzen, wie zum Beispiel der Installation einer PV-Anlage.

Beim Betriebsgebiet ist im Umfeld der Firma Mitterbauer eine Betriebsflächenerweiterung geplant. Anrainer kritisieren, dass es hierfür ein Versprechen der Stadtgemeinde gegeben hat, dass in diesem Bereich nicht mehr in Richtung der Siedlung erweitert wird. Wie wird hier in der Zukunft vorgegangen? Gruber: Ja, der Bereich bei der B 1 ist als Betriebsgebiet ausgewiesen. Bei der damaligen Umwidmung wurden auch entsprechende Einwände der Anrainer eingebracht. Diese wurden durch einen Gutachter im Auftrag des Landes geprüft und daraus resultierend entsprechende Auflagen im Bebauungsplan vorgeschrieben. Diese werden selbstverständlich auch bei der aktuellen Betriebserweiterung eingehalten.

Große Problemfelder im Budget sind aktuell auch das Freizeitzentrum sowie die Verkehrsbetriebe – wie soll hier das Minus eingedämmt werden?

Gruber: Auch hier treffen uns die hohen Energiepreise sehr hart. Wir haben auch schon Maßnahmen bezüglich Energieeinsparungen im Freizeitzentrum geplant. Beispielsweise werden die Beleuchtungskörper auf LED umgestellt und wir installieren zusätzliche Messstellen in den Heizungsanlagen, um dann daraus gezielte Verbesserungsmaßnahmen ableiten zu können.

Die Altstadt ist ausgestorben, dennoch gibt es ein grassierendes Parkplatzproblem. Braucht es Ihrer Meinung nach neue Akzente für die Altstadt?

Gruber: Die Belebung der Altstadt ist eine große Herausforderung mit der nahezu alle Städte zu kämpfen haben. Ich denke, dass wir uns mit dem Gedanken anfreunden werden müssen, dass eine Neubelebung der Innenstadt mit Gewerbebetrieben nur sehr schwer umsetzbar sein wird. Wir haben hervorragende Gastronomen. Wünschenswert wäre, dass die Lokale Ybbserl und Sidamo wieder eröffnet werden würden. Bezüglich der Parkplatzprobleme erwarte ich mir Impulse vom neuen Verkehrskonzept.

Welches Projekt wollen Sie in den kommenden Monaten umsetzen?

Gruber: Ich habe mir vorgenommen, dass ich die Betriebe in Ybbs in den nächsten Wochen besuchen werde. Ich möchte hier auch gezielt Wünsche und Anregungen abholen, um diese dann, im Sinne unserer Betriebe und Unternehmen, einer Lösung zuführen zu können.