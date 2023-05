Neunteufel und Haubenberger: Kein Gastro-Flirt, sondern fix z'samm

NÖN: Frau Neunteufel, Herr Haubenberger, Sie machen also jetzt gemeinsame kulinarische Sache. Wie kam's dazu?

Hannah Neunteufel: Wie das halt so ist – und das ist ja das Schöne an der Gastronomie: Man lernt sich kennen und plaudert. Anton ist öfter in die „Fischbar“ Mittagessen gekommen und wir sind ins Gespräch gekommen. Dabei haben wir gemerkt, dass wir viele spannende Schnittmengen haben. Brot ist für uns beide ein großes Thema und Anton ist extrem gastroaffin. Da gehen viele Dinge ineinander. Und so hat es sich ergeben, dass ich ihn gefragt habe, ob wir uns zusammentun wollen. Von Anfang an – und das ist mir wichtig zu sagen – habe ich einen GmbH-Partner gesucht, der hier in der Region zuhause, verankert und vernetzt ist. Mir war immer klar, dass ich hier in der Gegend, obwohl ich in Ybbs aufgewachsen bin, die Wienerin sein werde. Diese Zusammenarbeit ist eine Rückenstärkung für uns, die wir für den Aufbau brauchen.

Anton Haubenberger: Da brauch ich eigentlich gar nix mehr dazu sagen (lacht)!

Aber ich bitte darum: Wie war denn Ihr erster Eindruck vom „Guten Fang“, kannten Sie denn Frau Neunteufel schon?

Haubenberger: Nein, wir haben uns nicht gekannt. Mein erster Eindruck war gut: „Der gute Fang“ ist ein wunderschönes Lokal direkt an der Donau mit Riesenpotenzial. Und die Fish and Chips „in der Fischbar“ haben mir auch sehr geschmeckt, deshalb bin ich auch immer wieder gekommen (lacht).

Neunteufel: Fish and Chips sind sehr beliebt im Bistro. Der Jakob (Anm.: Jakob Neunteufel, Küchenchef im „Guten Fang“ und Sohn von Hannah Neunteufel) macht die auch wirklich klassisch britisch mit Malzessig und Erbsenpesto. Herrlich.

Haubenberger: Ja, die sind richtig gut. Jedenfalls ist Hannah auf mich zugegangen und gleich mit der Tür ins Haus gefallen. Und das fand ich cool! Ideen haben wir beide sehr viele und es fällt uns sicherlich noch einiges ein. Unsere Kooperation ist eine tolle, beiderseitige Ergänzung, damit diese Ideen auch in die Umsetzung gehen können.

Bevor wir auf die Ideen eingehen, würde ich aber gerne noch über eine Zahl sprechen: Herr Haubenberger, Sie sind mit 40 Prozent ins Unternehmen eingestiegen. Warum? Eine Kooperation wäre ja auch ohne Beteiligung möglich gewesen.

Haubenberger: Natürlich hätte es auch die Möglichkeit gegeben, nur ein Lieferant zu sein. Aber das war uns beiden einfach zu wenig. Wir wollten Nägel mit Köpfen machen, sprich g'scheid oder goa ned. Wir sind davon überzeugt, dass wir gemeinsam mehr erreichen, wenn wir unsere Kräfte bündeln.

Also kein Gastro-Flirt, sondern fix z'samm.

Neunteufel: Ja, da hängen viele Dinge zusammen. Die Aufbauphasen bei Lokalen ist aufwendig und auch anstrengend. Wenn man jemanden hat, der die Gegend kennt wie seine Westentasche – so wie die Haubenbergers –, dann geht das besser und schneller. Wir befinden uns auch in einer fordernden Zeit, haben keine Hochkonjunktur. Wir wollen mit Kraft anschieben und das geht besser, wenn man ernsthaft verbunden ist.

Haubenberger: Genau.

Was bedeutet die Kooperation konkret für die Gäste im „Der gute Fang“ und der „Fischbar“ oder jenen in den Haubis-Cafés oder im „das Valentin“ in Wieselburg?

Haubenberger: Dazu gibt es allerhand Ideen, es können gemeinsame Weine sein, gemeinsame Speisen, vielleicht gibt's auch mal ein „Guter-Fang-Frühstück“ bei uns – da müssen wir noch konkret werden. Haubis-Gebäck gibt's jedenfalls jetzt schon im „Der gute Fang“, der „Fischbar“, bei Caterings und in der Stadthalle. Wir tüfteln gerade an ein paar Brot-Rezepturen, die für die Gastronomie wunderbar passen werden. Aber das gehen wir alles schön ruhig an, wie gesagt, Ideen gibt's haufenweise. Grundsätzlich haben unsere beiden Familien und Familienbetriebe die Affinität zu gutem Essen und Trinken, die Liebe zum Genuss. Bei Haubis heißt's ja „Gemeinsam mit Haubis genießen“ und diese Vision deckt sich wunderbar mit der Restauration hier.

Neunteufel: Ich möchte noch ergänzen, dass wir beide Perfektionisten sind und das ist natürlich super, da wir vom selben Qualitätslevel ausgehen. Wir wollen beide das Beste erreichen, jetzt gemeinsam. Die Haubi-Qualität ist sensationell, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so ein herrliches mürbes Kipferl gegessen hab. Mein Bruder hat mir unlängst erzählt, dass wir früher auch immer Haubi-Brot zuhause hatten. Als ich klein war, war mein Lieblingsessen ein großes Stück Brot mit Kräutertopfen, im Sommer in der Trewaldstraße, ich seh's noch richtig vor mir. Das war immer ein Petzenkirchner Haubi-Laib.

Das ist ja fast kitschig.Haubenberger: (lacht) Das glaubt uns ja kein Mensch!

Neunteufel: Ja, aber es war und ist so! Dieses Qualitätsbewusstsein ist jedenfalls etwas, was in unser beider Betriebe hochgehalten wird.

Haubenberger: Ja, Genuss und das Thema Kundenbegeisterung. Wir wollen, egal ob im Haubiversum, in einer unserer Filialen oder im „Der gute Fang“ und der „Fischbar“, unsere Kundinnen und Kunden begeistern.

Apropos Kundschaft: Frau Neunteufel, Sie haben es vorhin angesprochen, dass wir aktuell keine Hochkonjunkturzeiten erleben. Mit dieser neuen Zusammenarbeit geben Sie beide ein gemeinsames, positives Signal aus der Gastronomie. Wie blicken Sie auf die kommende Sommersaison?

Neunteufel: Die allgemeine Konzentration auf Schwierigkeiten ist eine Katastrophe. Mir ist es wichtig, dass wir uns auf die positiven Dinge konzentrieren. Wir stehen für Lebensfreude – und das ist was, was wir nicht vergessen dürfen und hochhalten müssen, mehr als in den letzten Jahren. Und deshalb laden wir am Donaulido den ganzen Sommer hindurch jetzt auch zum Aperitivo. Das ist, kurz gesagt, eine italienische Lebensphilosophie: Zwischen Feierabend und Abendessen trifft man sich, genießt leichte spritzige, Alkoholika wie Campari, Cinar oder Aperol, plaudert und dazu werden kostenlose pikante Häppchen und Antipasti gereicht. Diese Lebensfreude und diese Leichtigkeit des Seins wollen wir hier kultivieren.

Haubenberger: Ich beobachte auch eine positive Entwicklung in den vergangenen Jahren: Die Menschen wollen, wenn sie Geld ausgeben, begeistert werden. Und darum legen wir in der Gastronomie ja auch die Latte höher. Ich merke jedenfalls nicht, dass die Leute nicht mehr ausgehen, sondern schlichtweg die Erwartungshaltung gestiegen ist. Und das kommt uns auf allen Ebenen sehr entgegen.

Im "Guten Fang" lädt man im Sommer zum italienischen Aperitivo. Foto: Hannahs Group

Zu den Personen

Hannah Neunteufel betreibt seit Oktober 2021 das Restaurant „Der gute Fang“ und das Bistro „fischbar“ in der Ybbser Stadthalle. Sie hat jahrelange Erfahrungen in der Gastronomie und im Eventbusiness.

Anton Haubenberger leitet das Familienunternehmen mit Sitz in Petzenkirchen seit 2018 in fünfter Generation. Neben dem „Haubiversum“ betreibt „Haubis“ mehrere Backstuben und Cafés.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.