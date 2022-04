Vier Künstler, eine Bühne: Musik und Comey in Pöchlarn

Werbung

NÖN: Endlich wieder auftreten – und dann noch in einer noch nie da gewesenen Zusammensetzung. Ihr gemeinsamer Auftritt im WiewerK steht unter dem Namen „ECHT Pöchlarn“. Was verbinden Sie mit der Stadt?

Susanne Klimmer: Ich bin in Pöchlarn aufgewachsen, lebe aber nicht mehr hier. Ich habe hier meine Kindheit verbracht, ich habe viele Erinnerungen und ich komme immer wieder gern hierher. Vieles hier ist trotz der Veränderungen über die Jahre für mich vertraut geblieben. In Pöchlarn ein Konzert zu spielen, ist für mich etwas ganz Besonderes – ich fühle mich hier zu Hause, aber gleichzeitig auch wie eine Gästin.

Die Freude, auf der Bühne zu stehen, und der Schaffensdrang sind voll da.“ erika foramitti

Wolf Gruber: Mein Großvater hat das Bild dieser Stadt als langjähriger Bürgermeister nachhaltig geprägt und mitgestaltet. Das hat meinen Bezug zu meiner alten Heimat noch mehr vertieft. Aber gemocht habe ich Pöchlarn immer schon!

Erika Foramitti: Pöchlarn ist und war immer mein Lebensmittelpunkt und unbedingt ein Konzert wert! Die Frage, welche Lieder für mich einen Bezug zu Pöchlarn haben, war für mich schnell mit einer Gegenfrage geklärt: Welches Lied, das ich singe, verbinde ich nicht mit Pöchlarn?

Die Kulturbranche ist seit zwei Jahren von der Corona-Krise – einmal mehr, einmal weniger, aber nie nicht – betroffen. Wie erleben Sie die Situation?

Gruber: Finanziell ist es ein Desaster, wenn man, wie ich, seit 20 Jahren ausschließlich davon lebt. Ich lebe jetzt von den Rücklagen, die ich mir aufgebaut und erarbeitet habe. Es geht nur sehr langsam bergauf.

Klimmer: In den auf die erste Schockstarre folgenden Monaten mussten natürlich Konzerte immer wieder abgesagt und verschoben werden. Gleichzeitig aber hatten wir in dieser Zeit auch sehr schöne gemeinsame Momente und vor allem auch ganz besonders schöne Konzertabende mit sehr dankbarem Publikum. Ich konnte auch mein zweites Album veröffentlichen.

Foramitti: Der Umgang mit dem Thema Corona hat sich in der Zwischenzeit glücklicherweise schon geändert. Daher hoffe ich, dass das Kulturleben ab jetzt wieder uneingeschränkt stattfinden kann. Kunst – und für mich im speziellen Musik – ist Ausdruck des Menschseins und darf aus unserem Leben nicht gestrichen werden!

Derzeit haben Veranstalter bei Kulturevents die Wahl zwischen der 3G-Regel oder der FFP2-Maskenpflicht. Was wünschen Sie sich für die – doch noch recht ungewisse – Zukunft der Kulturbranche?

Gruber: Weniger Angst, weniger Verbote, mehr Selbstdisziplin und Verantwortung sich und anderen gegenüber.

Foramitti: Der Schaffensdrang und die Freude, auf die Bühne zu gehen, sind voll da – und das braucht es besonders jetzt! Umso mehr freue ich mich, mit ganz tollen Musikern und Musikerinnen ein Konzert gestalten zu dürfen! Die Anfrage vom WiewerK-Team hat mich sehr gefreut! Und das ist es, was das Publikum bei „ECHT Pöchlarn“ erwarten darf: gute Musik!

Was sagen die anderen: Was erwartet das Publikum am 23. April in Pöchlarn?

Nina Zissler: Also wer da nicht dabei ist, verpasst etwas ganz Besonderes. Wir standen in der Konstellation noch nie zusammen auf der Bühne, wir sind Künstler aus Leidenschaft und gestalten einen Abend voller Überraschungen in Pöchlarn, für und mit den Pöchlarnern. Das wird einzigartig – und wir freuen uns schon!

