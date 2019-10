NÖN: Seit vergangener Woche sind Sie der gewählte Nachfolger von Reinhard Hager als Bürgermeister von Bischofstetten. Wie überraschend war der Rücktritt Hagers im September für Sie?

Werner Nolz: Reinhard hat immer gesagt, er will mit 50 Jahren aufhören, jetzt waren es 51-einhalb. Wir hatten ihn gebeten, das Dorfzentrum noch fertigzustellen, weil er alle Informationen dazu hatte. Als es dann so weit war mit dem Rücktritt, hatten wir natürlich vorher darüber gesprochen.

Sie sind vom Gemeinderat einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt worden. Wie sehen Sie den Zusammenhalt in der Gemeinde?

Nolz: Es hat mich sehr gefreut, dass der Beschluss einstimmig war. Das spielt in meinen Gedankengang hinein, das Verbindende über das Trennende zu stellen.

Im Fall des neuen VP-Vizes Siegfried Dörfler stimmte die SP-Fraktion dagegen. Diese hat auch kritisiert, dass ein roter Vize gleich ein Zeichen des Zusammenhalts gewesen wäre. War es keine Option, Karlheinz Böhm zum Vize zu machen?

Nolz: Die Aufteilung ist seit der letzten Wahl grundsätzlich so, dass auch der Vize von der ÖVP gestellt wird. Deshalb war es kein Thema. Außerdem hat es auch vorher nie eine Diskussion gegeben. Der Vorschlag ist erst bei der Sitzung gekommen.

„Das spielt in meinen Gedankengang hinein, das Verbindende über das Trennende zu stellen.“ Werner Nolz, VP-Ortschef

Welche Themen wollen Sie nun, als frisch gebackener Bürgermeister, bis zur Gemeinderatswahl am 26. Jänner 2020 forcieren?

Bouda Werner Nolz ist der neue Bürgermeister von Bischof-stetten.

Nolz: Zusammenarbeit ist mir sehr wichtig, damit wir miteinander etwas weiterbringen. Ein großes Anliegen ist es mir, dass das neue Dorfzentrum mit Leben erfüllt wird und dass wir es zum Erfolg führen. Die Flächen sind natürlich vermietet, aber die Menschen müssen auch kommen. Beispielsweise indem es Veranstaltungen gibt. Die Leute sollen sich wohlfühlen. Das Dorfzentrum soll dabei ein großer Baustein sein, dass sich die Menschen in Bischofstetten wohlfühlen und das dann auch den Zuzug fördert.

Jetzt hat Ihnen der Gemeinderat das Vertrauen ausgesprochen. Wie sehen Sie Ihre Chancen, dass dies auch die Bischofstettner Bevölkerung bei der anstehenden Wahl tut?

Nolz: Wir wollen einen Weg in die Zukunft zeichnen. Und ja, wir werden mit mir als Spitzenkandidat in die Wahl gehen. Wir wollen zum Beispiel den Radweg in Richtung St. Margarethen weiter ausbauen. Da geht es auch wieder um die Zusammenarbeit.

Bei der Nationalratswahl hat die ÖVP sehr viele Stimmen dazugewonnen. Was glauben Sie, wie Sie abschneiden werden?

Nolz: Am 26. Jänner wissen wir mehr – da entscheiden die Wähler.