Zu wem beten die Christen in Zeiten des Coronavirus? Es mag kurios anmuten – doch die Schutzpatronin gegen Seuchen ist die Heilige Corona.

„Wir sind im Internet darauf gestoßen. Ein Foto von ihr ziert nun die Kerzenkapelle“, informiert Iris Brankl vonseiten des Pfarramts von Maria Taferl. Viele Legenden ranken sich um Corona: Sie war erst 16 Jahre alt, als die Märtyrerin aufgrund ihrer Glaubenstreue in der Spätantike grausam hingerichtet wurde. Corona-Wallfahrten sind in Niederösterreich nichts Unbekanntes, etwa nach St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) oder nach St. Corona am Schöpfl bei Altenmarkt (Bezirk Baden) sowie in Wien ist die Verehrung Coronas verbreitet.