„Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder ich hau' ab oder ich mach's groß“

NÖN: Alles Gute zum 70. Geburtstag, Herr Goebel. Sie sind ein Entertainment-Tausendsassa – hat sich der Wunsch, in diesem Bereich zu arbeiten, schon in Ihrer Kindheit abgezeichnet?

Alexander Goebel: Das war kein Wunsch, das war eine Notwendigkeit. Ich habe einfach auch die Tendenz, wann immer ich eine Expansion meines Berufes wittere, dass ich mich daran versuche. Das ist natürlich kein allgemeines Rezept. Wiewohl ich es allen jungen Kolleginnen und Kollegen raten würde, aber man muss schon viel Bereitschaft zur Leidensfähigkeit haben, weil es geht halt nicht alles auf. Und bei uns ist das öffentlich, noch dazu medial öffentlich. Da gibt's halt auch dieses Diktat: „Nur bad news are good news“. Über jemanden wie mich wohlwollend zu schreiben ist halt für die Medien wahrscheinlich... langweilig.

Wie meinen Sie das?

Goebel: Ich lade schon seit zehn oder zwölf Jahren keine Journalistinnen oder Journalisten mehr zu meinen Premieren ein, weil ich überhaupt nicht einsehe, dass – um mein Geld – der oder die da sitzt und sauer ist, weil sie vielleicht selbst mal eine ähnliche Karriere vorhatte und mich dafür hasst, dass ich das durchgezogen habe. Und damit hab ich nichts zu tun.

„Hass“ ist ein starkes Wort. Hört sich jedenfalls so an, als ob Sie viele negative Erfahrungen gemacht.

Goebel: Alle haben die gemacht! Jetzt mal abgesehen davon, dass – und jetzt müssen Sie sehr stark sein – Print stirbt und TV die Sterbebegleitung ist. Es sei denn, es fällt noch jemand etwas Geniales ein...

Dass die Branche es nicht gerade leicht hat, ist unbestritten. Aber Herr Goebel, ich wollte ja eigentlich anlässlich Ihres Geburtstages über Sie und Ihre Karriere sprechen. Sie sind in Deutschland geboren, waren zwischenzeitlich Musiker in London und landeten schlussendlich in Wien. Wie kam es dazu – war das geplant?

Goebel: Nichts kann man planen. Planen ist gut für den Urlaub, was wirklich passiert im Leben, ist unplanbar. Das weiß man allerdings erst, wenn man genug gelebt hat, um zurückschauen zu können. Bei mir war das so, das ich sehr früh wusste, dass ich etwas Künstlerisches machen will. Ganz am Anfang wollte ich übrigens Dirigent werden. Im Theater und in der Band, ich war da immer der Silberrücken, der Anführer – und oft war ich gar nicht happy damit, weil erstens trägst du Verantwortung und zweitens kriegst du auch die ganze Scheiße von allen Seiten ab. Aber der Schritt nach Wien war, wie soll ich sagen, reputativ. In London wollte uns als Band, das war Anfang der 70er-Jahre, niemand.

Niemand wollte sie?

Goebel: Damals gab es nur Plattenfirmen, die wohnten in einem Schloss auf der Spitze eines Berges, der bewacht war von sieben Drachen (lacht), da bist du gar nicht reingekommen. Und dieser Traum war dann sehr bald zu Ende geträumt. Die Bühne sollte es aber bleiben und dann gab es so ein Erleuchtungserlebnis mit meiner Freundin Heidi. Wir waren im Rock-Musical „Jesus Christ Superstar“ und ich habe mich in die Art und Weise, wie das gemacht war, sehr verliebt. Musik und Gesang, das war immer ein Riesending für mich. Beim Musical, die machen alles, die spielen, die tanzen, die singen und können mich emotional treffen. Und da habe ich mir gedacht: Das ist'n super Job! Da ich dann Schauspieler werden wollte, ging ich auf die Schauspielschule, ans Max Reinhardt-Seminar in Wien. Als einer von 376 jungen Menschen habe ich im Jahre 1975 die Aufnahmeprüfung gemacht – mit Erfolg. Dann ging's los und war aber dann schnell wieder vorbei. Nach einem Jahr wurde ich gebeten, das Institut zu verlassen.

Warum?

Goebel: Ich hab zu viel Randale gemacht. Wir haben eine Schülerzeitung rausgebracht und haben darin die Sprüche der Professorinnen und Professoren gesammelt.

Und die hatten wohl keine Freude damit, dass das abgedruckt worden ist. Was stand denn in der Zeitung?

Goebel: Das waren mit wenigen Ausnahmen entweder sehr machtbesessene, mitunter – das muss ich leider so sagen - geile, weiße, alte Männer, die den Mädels angeboten haben, am Abend noch zu zweit an ihren Rollen zu arbeiten. Also Harvey-Weinstein-mäßig...

Die ganze Me-Too-Bewegung hat mit Weinstein auch in der Schauspiel-Branche angefangen...

Goebel: Absolut. Und zu den Jungs haben sie gesagt, du spielst das genauso, wie ich das gespielt habe. Sonst kriegst du ne schlechte Note. Und da musste etwas dagegen getan werden. Ich bin so stolz auf die Jungen jetzt, das kann man heutzutage mit denen nicht mehr machen. Auch gegen die dortige Ex-Direktorin haben sie sich gewehrt.

Sie stehen nicht nur als Schauspieler auf der Bühne, sondern auch als Musiker, Moderator oder Kabarettist. Wie hat sich das entwickelt?

Goebel: Dadurch, dass ich relativ früh in diese Muscial-Geschichte geraten bin und dort selbst auch erlebt habe, wie befriedigend es ist – sowohl als Machender wie Erlebender – wenn Menschen viel können, also singen, schauspielern und tanzen. Das ist schon mächtig. Und ich bin froh, dass das Musical heute diese Position hat. Als das Ganze losging, wurde es schließlich auch mit viel Verachtung gestraft. Ich glaube aber, dass die Leute zu uns ins Theater wie ins Kino kommen – und rausgehen wie aus der Staatsoper. Und dazwischen ist etwas passiert – und das ist die Herausforderung heute. Das ist nicht mehr so einfach, weil wir stehen bei der Aufmerksamkeitsspanne von fünf bis sieben Sekunden.

Nachdem er „Jesus Christ Superstar“ gesehen hatte, stand für Goebel fest: Er will Schauspieler werden. Foto: Maria Altmann

Also noch kürzer als ein TikTok-Video.

Goebel: Ja, die Leute für mehrere Stunden zu fesseln, so, dass sie noch am nächsten Tag, am Arbeitsplatz, beim Kopierer, noch davon erzählen, das war früher so. Aber dann kamen ganz viele Musical-Hits und das ganze hat sich ermüdet. Mittlerweile kostet ein Flug nach London, wo die Originale stattfinden, aber auch weniger als eine Busfahrt nach Neusiedl.

Verändert hat sich nicht nur das Showbusiness, sondern auch die Comedy. Die Digitalisierung ermöglicht eine irrsinnige Reichweite, man kriegt dadurch aber auch schneller einen Shitstorm – noch dazu, weil sich die öffentliche Auffassung, was lustig ist, über die Jahre verändert hat.

Goebel: Zu Recht! Das Publikum hat immer Recht. Es muss nicht lautstark protestieren, aber es kann und darf – und soll – auch wegbleiben, wenn's nicht passt. Nur die Meinungsäußerungen sind live manchmal... gewöhnungsbedürfitg. Was viele Leute nicht wissen oder schlichtweg unterschätzen, ist, dass wir ja quasi nach einer Partitur arbeiten. Wenn dann eine, unter Anführungszeichen, Störung daherkommt, wirft uns das aus dem Rhythmus.

Gibt es einen Gag, den Sie heute nicht mehr machen würden?

Goebel: Puh, da geht's eigentlich nicht so sehr um Gags, weil die handeln ja immer von gewissen Gebieten, die mehr oder weniger immer bedient werden. Das Leben, Mann und Frau, Politik – aus der ich mich übrigens tunlichst versucht habe, rauszuhalten. Und der Ursprung des menschlichen Humors: Missgeschicke. Wir lachen immer über Missgeschicke. Also: Die Themen bleiben gleich, aber die Herangehensweise und das Wording sind schon sehr viel anders. Ich bin auch ein williger Mitgestalter des Genderns, ich unterstütze das. Aber: Wenn ich dann für einen Joke gendern muss oder in einem Songtext, das funktioniert nicht, weil es den Groove bricht. Daher mache ich mich auch übers Gendern lustig, aber immer aufgelöst mit den Gründen, warum wir gendern sollten.

Also Comedy mit Bildungsauftrag.

Goebel: Der gesellschaftliche Bildungsauftrag, ja. Was ich gar nicht verstehe, sind Frauen, die sich dagegen wehren. Da frag ich mich immer: Wie lange war sie denn im Koma?

Bleiben wir noch beim Bildlungsauftrag. Den erfüllen Sie auch, wenn man so möchte, auf Ihrer Podcast-Plattform „Goebel.Radio“. Sie machen unterschiedliche Formate, greifen auch aktuelle Themen auf, etwa KI oder Angriffe auf die Demokratie. Spitz gefragt: Warum tun Sie sich mit 70 noch diese Arbeit an?

Goebel: Die Motivation ist zweigeteilt. Erstens bin ich so glücklich über Social Media, weil ich jetzt nicht mehr auf der Tack'n von irgendwelchen Redakteuren stehen muss…

Sie haben ja anscheinend wirklich viele negative Erfahrungen gemacht…

Goebel: Ja (lacht). Aber wir können jetzt selbst unsere Öffentlichkeit bestimmen. Wir können uns selbst promoten, unsere Ideen und unsere Leidenschaften verbreiten. Und zweitens: Die Demokratie ist in der Tat bedroht. Es gibt Leute, die sagen, ich nehme lieber Unfreiheiten in Kauf und habe dafür jemanden, der – übrigens nie die – mir dann sagt, was ich zu tun habe. Und dann denke ich mir, wir sind doch weiter. In einer Stadt gab's mal ein Projekt, bei dem alle Verkehrsschilder abmontiert wurden. Die haben damit fantastische Erfahrungen gemacht, als die Menschen gezwungen waren, selbst Situationen einzuschätzen.

Social Media hat aber auch Schattenseiten. Welche Rückmeldungen bekommen Sie denn so auf Ihre Podcasts?

Goebel: Prinzipiell gute, manchmal nicht so gute – das kommt dann von Userinnen und Usern, die der Meinung sind, dass man an allem auch etwas auszusetzen haben muss. Abgesehen von der Eigen-Promo, die ganz gut funktioniert, gab es noch zwei Gründe für „Goebel.Radio“: die Pandemie und die Tatsache, dass ich neue Sachen liebe. Und ich hab sofort gemerkt, in diesem Podcast-Social Media-Internet-Gebilde wartet irrsinnig viel Innovation. Podcasts sind Demokratiestabilisatoren, davon bin ich überzeugt. Und ich will, dass noch mehr Leute mit Stöpseln im Ohr herumlaufen, weil wir dabei so viel lernen. Also ich lerne dadurch viel. Und darum geht's.

Sie haben ja Ihr Podcast-Studio in Bischofstetten, wo Sie auch leben. Ich habe bei meiner Recherche für dieses Interview einen Standard-Artikel aus 2017 gefunden, zu dieser Zeit haben Sie in Klosterneuburg gewohnt. Sie sagten damals, Sie hätten noch einen Wohntraum, „ein Haus am Meer wäre so ein happy place“, möglicherweise Costa Rica. Dann ist es aber doch Bischofstetten geworden. Warum?

Goebel: Das korreliert mit einer Ihrer vorherigen Fragen: Können wir unser Leben regulieren? Nein! Ich bin seit bestimmt 15 Jahren sehr in die Sinnhaftigkeit verliebt. Und die Frage ist ja: Wenn wir zurückschauen, macht ja so viel bzw. alles Sinn. Selbst die schlimmsten Scheißgeschichten – weil wir erkennen, ja klar, das musste so passieren. Das Leben bleibt eine einzige Improvisation – oder nach Karl Popper: „Das ganze Leben ist Problemlösen“, das ist ein super Satz! Ich mache ja diese Geburtstagsshow und da ist der Song „Keep on running“ aus den 1960ern von „The Spencer David Group“ dabei. Man wird ja auch oft gefragt, was mal auf dem Grabstein steht, den ich übrigens nicht haben werde, aber das würde sich eigentlich anbieten. „Keep on running“ oder „Ich hätte da ein Konzept“ mit drei Punkten (lacht).

Bevor wir zu Ihrer Geburtstagsshow kommen: Sie haben mir die Frage nicht beantwortet. Wie sind Sie denn nun in Bischofstetten gelandet? Und nicht in Costa Rica?

Goebel: Es war so: Ich lebte noch in Klosterneuburg und war Single. Dann werden wir, Goebel und Band, nach Bischofstetten eingeladen, um für eine Finanzdienstleistungsfirma eine Gala zu machen. Die Show war super, zum Schluss spielten wir „Der nackte Wahnsinn“ und da stehen die Leute, meistens – ohne Eitel wirken zu wollen – , auf und singen mit und tanzen. Da war das nicht so. Wir haben uns angeschaut und gefragt, was da los ist. Und dann steht eine einzige Frau in der ersten Reihe auf und shaked sich weg. Eine Führungspersönlichkeit! Und ich denk' mir: Holla, das ist eine tolle Frau. Tja, jetzt, vier Jahre später, leben wir zusammen. Sie war auch diejenige, die mir gesagt hat, dass im Gemeindezentrum noch ein Raum frei ist. Das war perfekt für mich – und da kommt dann etwas ins Spiel, was sich langsam in mein Leben schleicht, nämlich das Universum. Ich bin ja an sich Agnostiker, aber man kann den Menschen nicht nachsagen, dass sie nicht spirituell sind. Dieses Studio war so ein Wunsch von mir.

Sie haben das große Glück im Kleinen gefunden, sozusagen.

Goebel: Das sagen ja auch die Astrologinnen und Astrologen: Wie im Großen, so im Kleinen. Den Spruch fand ich immer schon toll. Das Dorfleben hat so wie alles im Leben Vor- und Nachteile. Der Zusammenhalt ist ein Riesenplus – das haben wir schon im ersten Sommer gemerkt, als das Hochwasser Teile des Ortes überflutete. Mich hat das beeindruckt, wie gefühlt jede Viertelstunde jemand aus dem Dorf gekommen ist, mit 'ner Schaufel, Sandsäcken, unfassbar. Und noch dazu mit einer fröhlichen Selbstverständlichkeit. Es war normal, wie zum Bäcker gehen. Da wurde kein Aufruf gemacht, da ist kein Auto mit Megaphon durch die Straßen gefahren.

Und was ist der Nachteil?

Goebel: Diese Gemeinschaft – wie jede Gemeinschaft – läuft Gefahr, zu verbubbeln. Als Cityboy habe ich eigentlich nie gewusst, was Werte außerhalb von Städten bedeuten. Hier sind es die Felder, die Wälder, die Bauernhöfe. Ich war ja so ein Idiot, der dachte, der Strom kommt aus der Steckdose und das Geld aus dem Automaten. Die Landwirtinnen und Landwirte leisten so vieles, für die Gemeinschaft, für die Böden, bis hin zur Tierhaltung. Als jemand, der kein Fleisch isst, führe hier auch sehr interessante Gespräche.

"Podcasts sind Demokratiestabilisatoren, davon bin ich überzeugt. Und ich will, dass noch mehr Leute mit Stöpseln im Ohr herumlaufen, weil wir dabei so viel lernen. Also ich lerne dadurch viel", sagt Alexander Goebel. Foto: Anja Reifner

Sind Sie Vegetarier oder Veganer?

Goebel: Vegetarier, bestimmt schon seit 20 Jahren, wenn nicht sogar schon länger. Aber, ich gestehe: Im Sommer ist das eine Tortur für mich, wenn überall gegrillt wird.

Kommen wir zu Ihren Geburtstagsshows: Sie feiern Ihren „70er“ auf der Bühne. Warum?

Goebel: Für mich gab's zwei Möglichkeiten: Entweder ich hau' ab und komm als 70-Jähriger zurück nach Hause – oder ich mach's groß. Und ich hab mich für Zweiteres entschieden. Ich feiere dort, wo ich mein Leben verbracht habe, nämlich auf der Bühne. Und deswegen bin ich auch so stolz auf die Geburtstagsshows: Nach den Vorstellungen in St. Pölten spielen wir sie rund um den Nationalfeiertag noch zweimal im Orpheum in Wien. Ich freue mich, aber ich bin davor ja immer so schrecklich nervös.

Wirklich? Nach so vielen Jahren Showbusiness?

Goebel: Ja, ich mach das seit 50 Jahren und es ist trotzdem immer noch ganz furchtbar mit meiner Nervosität. Es ist immer ein Risiko, ein Wagnis und ich habe ja auch so viel Respekt vor dem Publikum. Die sorgen schließlich dafür, dass mein Genre aufrechterhalten bleibt. Das machen schließlich nicht wir auf der Bühne, sondern das Publikum.

Haben Sie einen Geburtstagswunsch zum „70er“?

Goebel: Da hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich könnte es mir leicht machen und sagen: 100. Aber das wär laut wissenschaftlicher Ergebnisse jetzt schon bescheiden. Ich wünsche mir, dass wir die Gesellschaft werden, die wir schon sind.

Sie beenden das Interview also mit einem Satz zum Nachdenken.

Goebel: Ja – und Ihre Interpretationen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an die NÖN und an Goebel.Radio senden (lacht).

So reagiert das Max Reinhardt-Seminar auf Geobels Schilderungen

Konfrontiert mit Alexander Goebels Schilderungen rund um das übergriffige Verhalten der Professorinnen und Professoren gegenüber den Schülerinnen und Schülern während seiner Zeit am Max Reinhardt-Seminar in Wien betont Tamara Metelka, die die Schauspielschule seit Oktober interimistisch leitet, dass es „erschütternd ist, dass Alexander Goebel solche Erfahrungen machen musste“.

„Mittlerweile hat sich glücklicherweise viel am Max Reinhardt-Seminar verändert, es wurden seitens der Universitätsleitungen zahlreiche Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung und Diskriminierung gesetzt“, verweist Metelka darauf, dass die Errichtung der Arbeitskreise für Gleichbehandlungsfragen mit Beginn des Universitätsgesetzes 2002 an allen Universitäten „ein Meilenstein“ war. Es gebe mittlerweile Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner bei diskriminierenden Erfahrungen und bei Machtmissbrauch. „Außerdem erlebe ich eine starke Sensibilisierung der Kulturbranche bei diesen Themen und bin zuversichtlich, dass es in Zukunft gelingen wird, Übergriffe dieser Art zu verhindern“, heißt es abschließend in Metelkas Statement.

Jüngste Schlagzeilen um das Max Reinhardt-Seminar. Tamara Metelka ist Professorin für Sprachgestaltung und folgte Gerda Müller als interimistische Leiterin des Max Reinhardt-Seminars nach. Wann die Schauspielschule wieder eine fixe Spitze haben wird, ist derzeit offen: Nachdem zwei Drittel der Studierenden in einem offenen Brief Missstände anprangerten und den Rücktritt der damaligen Leiterin Maria Happel forderten, kehrte sie im Juni 2023 der Schule den Rücken.