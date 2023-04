Hotelprojekt Pöchlarn: Die Tinte ist trocken

Der Tag davor: Weichenstellung in der Gemeinderatssitzung. Zwei Tagesordnungspunkte trennten die Stadtpolitik am vergangenen Donnerstagabend noch vom nächsten Entwicklungsschritt für das Hotelprojekt. Im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ging‘s schnell: Unter Punkt 5 wurde der Teilungsplan im Bereich des Gamingerhofs zugunsten des Hotelprojekts beschlossen – und zwar einstimmig. Im nicht öffentlichen Teil stand unter Punkt 2 „Kaufvertrag Hotelprojekt“. Einstimmig schien der nicht beschlossen worden zu sein: Laut NÖN-Informationen handelte es sich dabei um einen Beschluss „der größeren Mehrheit“. Die beiden Grünen-Mandatarinnen Alexandra Weldschek und Doris Hochenauer sowie FPÖ-Gemeinderätin Doris Kronsteiner waren beide von der Gemeinderatssitzung entschuldigt, wohl gemerkt. Bei der Vertragsunterzeichnung am Freitagvormittag tags darauf waren jedenfalls neben ÖVP-Funktionären nur zwei Vertreter der FPÖ seitens der Stadtpolitik im Sitzungssaal anwesend.

Wer ist der Käufer? Alois Neubauer ist Gesellschafter bei der ER SIE ES Bauträger GmbH – jenes oberösterreichische Unternehmen aus Steyr, das Ende 2021 als mögliche Investorin punkto Pöchlarner Hotel in Erscheinung trat. Und er ist auch der Geschäftsführer der neu gegründeten OK Hotelinvest GmbH, die wiederum ein Unternehmen der ER SIE ES Bauträger GmbH ist. In dieser Funktion unterzeichnete Neubauer auch den Kaufvertrag rund um das Areal im Bereich des alten Rathauses. Neubauer war – ebenso wie Wolfgang Schlederer, Geschäfsführer der ER SIE ES Bauträger GmbH – federführend an der Errichtung eines Hotelprojekts in Steyr beteiligt. Nach der Vertragsunterzeichnung trug er zudem ein selbst gedichtetes Mundartgedicht zur Genese der Zusammenarbeit mit Pöchlarn vor.

Das steht im Vertrag. Zum Eingemachten: Einblick in den Vertrag zwischen der Stadtgemeinde und der OK Hotelinvest GmbH gab am vergangenen Freitag Bettina Bibermayr (Notariat Kremsmünster). Das Areal, auf dem künftig das Hotel stehen soll, erstreckt sich auf 2.072 Quadratmetern, das macht bei einem Quadratmeterpreis von 105 Euro eine Gesamtsumme von 217.560 Euro. „Die Vermessungskosten folgen noch“, informierte die Notarin. Sämtliche Bewilligungen stehen noch aus, der Vertrag gilt aber auch jetzt schon – wenn jedoch eine erforderliche Bewilligung nicht zustandekommen sollte, würde er zerfallen. Rechtsgültigkeit besteht bis 31. Jänner 2026. Im Vertrag ist auch ein Wiederkaufsrecht verankert, für den Fall, dass der Baustart innerhalb von drei Jahren nicht erfolgt – beziehungsweise innerhalb von acht Jahren das Projekt nicht fertiggestellt ist. Eine archäologische Untersuchung des Untergrunds nach den Abrissarbeiten steht noch aus, die Kosten dafür muss die Stadt Pöchlarn tragen.

Wie geht’s jetzt weiter? „Bis 31. Jänner 2024 wollen wir alle Genehmigungen einholen“, gibt Schlederer, Geschäftsführer von ER SIE ES GmbH, den Zeitplan vor: Im Frühjahr 2024 soll der Baustart erfolgen, rund eineinhalb Jahre müsse man für die Bauzeit rechnen. „Parallel zu den Genehmigungen werden die Abbrucharbeiten über die Bühne gehen“, sagt er. Die Nettoinvestitionssumme beziffern Schlederer und Neubauer auf rund 8,5 Millionen Euro. Geplant ist nach wie vor: 70 Zimmer, 140 Betten, Drei-Stern-Segment, Gastronomie-Bereich, Seminarräume. „Für mich ist Pöchlarn das Tor zur Wachau. Die innerstädtische Lage ist zudem sehr interessant für uns“, erläutert Schlederer. Der Geschäfsführer verweist auch auf ein Thema, das man im Projekt aufgreifen möchte: „Die Adresse lautet Oskar-Kokoschka-Straße 1!“ Mit einer Betreibergruppe, die das Hotel „unter einer bekannten Marke“ führen werde, sei man bereits in Verhandlung. Blick in Richtung Hotelprojekt in Steyr: Dort ist das jedenfalls Best Western.

Marktanalyse: 25.000 Nächtigungen pro Jahr. Für ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz sei das Hotel „nicht nur ein wichtiger Impuls zur nachhaltigen Belebung des Ortszentrums“, es entstünden damit auch rund 20 neue Arbeitsplätze. „Die dem Projekt vorhergegangene Marktanalyse rechnet mit rund 25.000 Nächtigungen pro Jahr, davon profitiert die gesamte Region“, ist sie überzeugt.

Das sagt die Opposition. „Wir waren immer dagegen, das stimmt, aber das ist jetzt verschüttete Milch. Die Frage, was wir mit diesem Gebäude tun sollen, war lange offen. Diese Lösung ist die beste, es ist eine Win-win-Situation für Pöchlarn. Das Hotel ist eine Chance der Aufwertung“, meint Gerald Albrecht, FPÖ-Stadtrat. „Für uns sind bei diesem Projekt noch viele Fragen offen“, hält SPÖ-Stadtrat Johann Gruber fest. Grünen-Mandatrin Alexandra Weldschek: „Wenn der Errichter Pöchlarn als Tourismushotspot sieht: Gut, dass hier etwas geschieht. Wir müssen allerdings für unser Kulturangebot sorgen, den Leuten, die kommen, etwas bieten. Das Tischlereimuseum gehört geöffnet – und zwar nicht nur auf Nachfrage von Interessenten, da braucht es eine neue Herangehensweise. Auch die Öffnungszeiten des Welserturms muss man sich ansehen und gegebenenfalls erweitern.“

Sechs Jahre kurz gefasst: Investorensuche, Stillstand, Kritik, Interessensbekundung

2017 startete die Investorensuche für ein mögliches Hotel im „Drei Sterne Plus“-Segment im Bereich des alten Rathauses.

2019 steht ein räumlicher Umbruch in Pöchlarn an: Allein mit den Stimmen der Mehrheitspartei, der ÖVP, wird die Umsiedlung des Standesamtes vom alten Rathaus (dem geplanten Hotelstandort) ins Kommunalzentrum (für 380.000 Euro) beschlossen. Im Zuge dessen wandert auch der Sitzungssaal ein Stockwerk tiefer.

Im August 2019 kristallisierte sich ein interessierter Hotelier heraus, es blieb dann allerdings beim Interesse. Der „Stillstand“ in der Causa sorgte für Kritik von der Opposition, da die Gemeinde mitunter Geld für die Planungsarbeiten in die Hand nahm. Der Ausbruch der Corona-Pandemie rückte das Projekt zwischenzeitlich in den Hintergrund.

Die Frage, ob Pöchlarn überhaupt ein zweites Hotel brauche, wurde im Zuge der Debatte auch oftmals aufgeworfen. Der damalige ÖVP-Bürgermeister Franz Heisler beantwortete sie 2020 damit, dass der Bedarf „laut Umfragen und Expertenmeinungen gegeben“ sei.

Ende 2021 meldete sich die ER SIE ES Bauträger GmbH aus Steyr als mögliche Investorin.

Im August 2022 brachten Probeschürfungen am möglichem Hotelstandort Hinweise auf Römerfunde zutage.

