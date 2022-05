Ehrung von Lehrlingen & Mitarbeitern in Land- und Forstwirtschaft

Werbung

„Diese Ehrungen fallen in eine herausfordernde Zeit“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und verwies dabei auf die Pandemie und den Krieg in der Ukraine. Beide Krisen würden vor Augen führen, wie abhängig man im Land von weltweiten Entwicklungen sei, wie fragil die internationalen Lieferketten seien und wie wichtig Rohstoff- und Lebensmittelproduktion in Österreich, in Niederösterreich sei.

„Gerade wenn man in so herausfordernden Zeiten lebt, braucht es schöne Anlässe um Kraft zu tanken“, unterstrich Mikl-Leitner. Ein schöner Anlass sei die heutige Feier, die auch in das Jubiläumsjahr anlässlich 100 Jahre Trennung Niederösterreichs von der Bundeshauptstadt Wien falle. Innerhalb dieser Jahre habe Niederösterreich eine unglaubliche Entwicklung genommen. „Heute ist Niederösterreich nicht nur Agrarland Nummer eins, sondern erfolgreiches Wirtschafts-, Sport-, Tourismus und vor allem Kulturland“, ergänzte sie. Vor allem der Agrarbereich habe in den letzten 100 Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben. „Viele von Ihnen haben die Erfolgsgeschichte mitgeschrieben, weil viele von Ihnen in diesem Bereich viele Jahre und Jahrzehnte arbeiten. Deswegen haben sie es sich verdient, heute hier geehrt zu werden“, so Mikl-Leitner.

Neben den Ehrungen für langjährige Mitarbeiter, die in Raiffeisen Lagerhäusern, bei Maschinenringe, den Österreichischen Bundesforsten, aber auch Forst- und Gutsbetrieben sowie Gärtnereien arbeiten, wurden auch 16 Lehrlinge vor den Vorhang gebeten, die ihre Lehrabschlussprüfung mit Auszeichnung absolviert haben. Mikl-Leitner dazu: „All jenen, die mit der Lehre fertig geworden sind eine herzliche Gratulation – ihr habt das wirklich super gemacht. Denn gerade die Lehre ist eine Zeit, die viele Erfolge, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Es braucht viel Konzentration und verlangt den jungen Menschen vieles ab.“

Landarbeiterkammer-Präsident Andreas Freistetter betonte, dass man in den letzten zwei Jahren schwierige Zeiten erlebt habe: „Der Klimawandel ist leider noch immer spürbar und vor zwei Jahren hat uns die Pandemie ereilt. Vieles musste in der Land- und Forstwirtschaft neu gedacht werden.“

Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hätten sich die Auswirkungen auf die Landwirtschaft verstärkt. Gerade die Land- und Forstwirtschaft sei ein bedeutendes Feld in der Lebensmittelsicherheit. „Heimische Unternehmen und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren ein Garant dafür, dass das System weiterhin funktioniert. In der Krise hat sich gezeigt, dass jene, die auf das Personal gesetzt haben, jetzt auf der Überholspur sind“, so Freistetter. Passend dazu wurden nicht nur langjährige Mitarbeiter ausgezeichnet, sondern auch erfolgreiche Lehrlinge prämiert. „15 Lehrberufe stehen in der Land- und Forstwirtschaft zur Wahl“, sagte er und ergänzte in Richtung der Lehrlinge: „Ihr seid die Zukunft für eine erfolgreiche Land- und Forstwirtschaft.“

Den erfolgreichen Lehrlingen richtete Daniela Wagner, Vizepräsidentin der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, aus: „Bildung hat immer mit Vertrauen in die Zukunft zu tun. Bildung ist die wesentliche Voraussetzung, um Herausforderungen und Chancen zu begegnen.“ Aufgrund der Dynamik in der Landwirtschaft habe auch die Lehrlingsausbildung in den landwirtschaftlichen Berufen einen enormen Stellenwert.

Patrick Strobl, der Bürgermeister der Stadt Melk ergänzte, dass es „immer wieder schön ist, Gäste bei uns zu begrüßen.“ Der Abt des Stiftes Melk, Georg Wilfinger, meinte, es sei gut und wichtig, dass Ehrungen stattfinden: „In Dankbarkeit, Wertschätzung und Verbundenheit. Ich wünsche schöne und frohe Stunden bei uns im Stift Melk.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.