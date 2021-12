Musikerhaus Mauer bei Melk: Fertigstellung in Reichweite

Die Arbeiten beim Zu- und Umbau des Musikhauses in Mauer bei Melk laufen auf Hochtouren. Ein Großteil der Arbeiten wurde bereits fertiggestellt, im Probesaal im ersten Stock fehlen aber noch die schallabsorbierenden Wände für die richtige Akustik und der Boden.

„Wir sind begeistert, bei diesem zukunftsweisenden Projekt mitarbeiten zu können. Bei diesem Projekt wird mit modernster Ausstattung den hohen Standards der aktuellen Zeit genüge getan“, ist Herbert Stockinger, der Leiter der Musikschule, stolz auf das Projekt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Wenn Musiker und deren Angehörige nicht so tatkräftig anpacken würden, wäre dieses ganze Projekt nicht machbar gewesen“ Herbert Stockinger

Der Außenbereich soll im Frühjahr fertiggestellt werden und unter dem neuen Probesaal, der sich im ersten Stock befindet, bekommt auch der Kindergarten viel Platz dazu. „Wenn Musiker und deren Angehörige nicht so tatkräftig anpacken würden, wäre dieses ganze Projekt nicht machbar gewesen“, ist der Obmann der Musikkapelle überzeugt und schildert weiter: „Ich möchte mich bei jedem, der hier mitgeholfen hat, auf das Herzlichste bedanken.“ Der Zeitplan wurde so gut wie überall eingehalten, nur beim Trocknen des Fußbodens ist noch etwas Geduld nötig „Es ist schön, zu sehen, was man mit der tollen Zusammenarbeit von Gemeinde und Musik ausrichten kann“, ist Gemeinderat Jürgen Astelbauer (ÖVP) begeistert.