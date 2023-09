Belebung der Ybbser Innenstadt: „Es braucht ein Aha-Erlebnis“

Touristenscharen flanieren durch die Herrengasse, bummeln durch die Lokale und Geschäfte der Stadt. Handwerkskunst und Malereien bringen die Gäste zum Staunen: Ybbs als „Stadt der Künstler“, das ist Gerhard Mallers Vision. Träumen darf man ja. Der NÖN-Bericht über den Lokalaugenschein an einem Dienstag im Juli zeichnete schließlich ein anderes Bild: Viele Touristinnen und Touristen schlenderten eher ratlos durch die Straßen, knipsten Fotos von Hausfassaden, folgten Hinweisschildern und Erklärtafeln. Als touristischer Hotspot in der Altstadt entwickelte sich die Trafik – andere Geschäfte und Lokale waren an jenem Dienstag vielerorts geschlossen.

Bezugnehmend auf den Artikel zum Ybbser Schiffstourismus erreichten die Redaktion viele Rückmeldungen. Stimmen aus der Ybbser Bevölkerung wurden laut, dass das größte Manko die vielen Leerstände seien – und zwar nicht nur hinsichtlich des Tourismus. Auch Gerhard Maller meldete sich – und der Obmann vom Atelier an der Donau in Ybbs rief seine Vision von der „Stadt der Künstler“ in Erinnerung.

„Ybbs hat ein Problem, das viele Orte mit ihren Kernen und Innenstädten haben: Sie wurde ausgehöhlt. Wir müssen ihr wieder Leben einhauchen“, sagt er. Und das soll mit Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Künstlerinnen und Künstlern gelingen. „So kriegt die Stadt wieder ein Gesicht! Kunsttourismus ist ein großes Thema – warum nicht auch in Ybbs? Es braucht ein Aha-Erlebnis“, ist Maller überzeugt.

Ausflugsziele berichten von guter Auslastung

Er habe seine Vision auch schon mehrmals Vertreterinnen und Vertretern der Stadtpolitik vorgeschlagen, allerdings sei das Thema bislang nicht weiter forciert worden. „Wir unterstützen das Atelier an der Donau nach Kräften dabei, diese Idee – wie etwa mit dem jährlichen Internationalen Künstlersymposium – in die Tat umzusetzen“, betont indes SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner auf Anfrage. Maller sieht im Künstlersymposium – die diesjährige Auflage läuft noch bis Samstag, 23. September – einen Schritt für die „Stadt der Künstler“, die Vision sei aber nicht nur aufs Schiffsmeisterhaus begrenzt. Schließlich wurde das Atelier, ursprünglich in Pöchlarn angesiedelt, nach Ybbs geholt, um sowohl die Belebung der Altstadt als auch den Tourismus anzukurbeln. Und um nochmals zu den Schiffstouristinnen und Schiffstouristen zu kommen: Die besuchen regelmäßig jede Saison das Atelier an der Donau, wie Maller betont. „Unser Atelier kommt gut an“, sagt er.

Und das gelte auch für das Besucherkraftwerk Ybbs-Persenbeug, unterstreicht Tamara Leeb vom Betreiberverein, der die Kraftwerksführungen anbietet. Auch sie meldete sich nach dem NÖN-Bericht: Sie fand es schade, dass „nur die Altstadt Ybbs betrachtet wurde“: „Die Angebote im Nibelungengau sind zahlreicher.“ Und das Besucherkraftwerk erfreue sich großer Beliebtheit – das zeigen auch die Zahlen.

„Voriges Jahr konnten wir 421 Passagiere, die in Ybbs angelegt hatten, durch das Kraftwerk und zur Schleuse führen“, verweist sie darauf, dass man mit diesem Wert das bislang beste Jahr hinsichtlich der Schiffspassagiere verbuchte. Insgesamt besichtigten 2022 9.711 Besucherinnen und Besucher das Kraftwerk. Nach dem touristischen Einbruch durch die Corona-Pandemie erholt sich die Ausflugsdestination langsam – zum Vergleich: 2019 verzeichnet das Kraftwerk 11.750 Besucherinnen und Besucher.

Wie steht es nun ums Ybbser Leerstandsmanagement?

„Die Rückmeldungen, die uns erreichen, sind positiv. Derzeit besteht unser Team aus einer Teilzeitkraft und 17 fallweise geringfügigen Guides“, gibt Leeb Einblick.

Die Ausflugsziele scheinen also zu punkten. Aber wie steht es denn nun ums Ybbser Leerstandsmanagement? „Wir sind stets bemüht, die Vorzüge der Ybbser Innenstadt ins richtige Licht zu rücken. Dabei ist uns wichtig, einen Ausgleich unterschiedlichster privater und öffentlicher Interessen herzustellen“, verweist Bürgermeisterin Schachner auf das Spannungsfeld zwischen „der Zufriedenheit der Bewohner der Altstadt mit ihrer Lebensqualität und den Bedürfnissen von Besuchern nach Unterhaltung und Events“. Mit dem Format „Sommer an der Donaulände“ werde man im kommenden Jahr „starke Impulse setzen, den beiden oft gegensätzlichen Interessen gerecht werden“.