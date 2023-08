"Rastplatz der Zukunft“ nimmt in Roggendorf Form an

Als „Rastplatz der Zukunft“ wird das Bauvorhaben der Asfinag in Roggendorf an der Westautobahn (A1) beschrieben. Seit dem Spatenstich im März laufen die Arbeiten hier, an einem der frequentiertesten Asfinag-Rastplätzen, auf Hochtouren. Nun nimmt das Projekt bereits Form an.

Das Areal, auf dem der neue Rastplatz derzeit entsteht, wurde schon zuvor als solcher genutzt. Mit dem Umbau soll die Fläche nicht vergrößert, jedoch aber Abbruchmaterial wiederverwendet werden. Selbiges geschieht mit Bodenaushub, der im Baufeld und Betonabbruch, der als Frostkoffer abermals in den Rastplatz eingehen wird. Mittlerweile wurde auch ein 1.500 Quadratmeter großes Flugdach platziert, welches dem Credo der Asfinag für dieses Projekt entspricht. Die Infrastrukturgesellschaft setzt beim Bau des Rastplatzes nämlich bewusst auf „grün“. So werden etwa 260 Solarpaneele befestigt und das Dach vollständig begrünt. Zur Bewässerung der Pflanzen soll auch das Prinzip einer Schwammstadt zur Anwendung kommen. Etwa 6.000 Quadratmeter werden zudem als Grünfläche geführt.

Erstmals sollen auf einem Asfinag-Rastplatz auch E-Lademöglichkeiten in Form von Powerchargers für Pkw sowie Schnelllade-und Overnight-Ladevorrichtungen für Lkw aufgestellt werden. Für das Projekt investiert das Unternehmen insgesamt 19 Millionen Euro.