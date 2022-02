Franz Forster: Als Dreijähriger fand er Zuflucht in St. Oswald

„Beinahe das Früheste, woran ich mich erinnern kann: Ich sitze auf einem Wagen, er läuft anscheinend auf Gummirädern. Vor dem Wagen sind zwei Pferde gespannt. Auf dem Kutschbock sitzt ein Mann, sieht gutmütig drein, schwingt leicht die Peitsche. Der Wagen rollt langsam dahin.“ So beginnt Franz Forsters Buch „Saga der Unbekannten“. Tatsächlich war das auch der Beginn der Flucht einer Familie aus den Kriegswirren des vor der Bombardierung stehenden Wiens, in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges. Es ist Forsters eigene Lebensgeschichte, die der heute 80-Jährige nun gedruckt veröffentlicht.

In St. Oswald erhoffte man sich ein ruhigeres Leben, weit abseits der blutrünstigen Kriegsschauplätze. Forster kam so als Dreijähriger, mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern, in eine ihm unbekannte ländliche Umgebung, die er jedoch von Anfang an genossen hat. „Die Menschen in St. Oswald waren außerordentlich nett und freundlich und haben uns gut aufgenommen“, erinnert er sich an die ersten Tage in dem kleinen, beschaulichen Dorf. „Für uns Kinder war das Landleben ein Segen. Wir haben es leidlich ausgekostet.“

Damals Freundschaften fürs Leben geschlossen

In seinem Buch „Saga der Unbekannten“ beschreibt Forster die verschiedenen Lebensmittelpunkte, Bekanntschaften und Erlebnisse recht ausführlich und anschaulich. Er erzählt von einer längst versunkenen Welt, in der trotz aller Widrigkeiten und Entbehrungen Freude, Glück und Zufriedenheit überwiegen. Auf über 300 Seiten widmet sich Forster seiner Schulzeit, den Passionsspielen, dem Ort selbst und natürlich auch den vielen Menschen, unterschiedlicher Herkunft, beschreibt detailliert Vorgänge und Charaktere und gibt dem Leser einen lebendigen Einblick in sein Leben. In dieser Zeit entstanden auch viele Freundschaften, die teilweise bis zum heutigen Tag Bestand haben. Sein Buch sit ein Stück Zeitgeschichte mit autobiographischen Zügen, kurzweilig erzählt.

Nach Kriegsende blieb Forster bis 1949 in St. Oswald, ehe er nach Wien zurückkehrte. Er beendete die Schule und studierte Germanistik und Theaterwissenschaften. Sein beruflicher Weg führte ihn dann nach Norwegen, wo er als Lektor für Literaturwissenschaften am Deutschen Institut der Universität Trondheim bis 1978 tätig war. Zurück in Österreich nahm er Lehraufträge der Universität Wien an, war Verlagslektor bei der Verlegergemeinschaft „Neues Schulbuch“ und ab 1985 leitender Redakteur der Fachzeitschrift „dialog“. Forster arbeitete an verschiedenen literarischen und wissenschaftlichen Publikationen mit und verfasste zahlreiche Aufsätze in Fachzeitschriften. Ebenso gehören Gedichte zum umfangreichen Schaffen des umtriebigen Autors. Mit der „Saga der Unbekannten“ liegt sein nunmehr umfangreichstes Werk vor. Mit St. Oswald besteht nach wie vor große Verbundenheit. Regelmäßig besucht er Orte seiner Jugend und verbringt dort auch gerne seinen Urlaub.

