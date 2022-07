In Textingtal "Dollfuß-Museum": Der Fahrplan zur Neukonzeption bis 2023 steht

Denise Schweiger

Derzeit ist das „Dr. Engelbert-Dollfuß-Museum“ in Texingtal geschlossen. Der Fahrplan zur Neukonzeption steht nun. Foto: Beringer/NÖN-Archiv

P rojektteam, Beirat, Workshops: So will man das verstaubte „Dollfuß-Museum“ in Texingtal (Bezirk Melk) auf die Höhe der Zeit bringen.