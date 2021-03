Beunruhigung nach einem positiven Coronafall in Dunkelsteinerwald: Eine Betreuerin in einem Kindergarten der Gemeinde erhielt ein positives Covid-Testergebnis. Sofort wurde die Kindergartengruppe gesperrt und in Quarantäne geschickt.

Alle weiteren Kontaktmöglichkeiten wurden weitestgehend eingestellt. In diesem Fall handelt es sich - wie die Gemeinde gegenüber der NÖN informiert - um die britische Mutationsvariante des Virus'.

Derzeit gebe es keine Hinweise auf weitere Ansteckungen. Die Testungen in der Gansbacher Teststraße sind daraufhin stark angestiegen.