Schulneubau auf Fußballplatz? Hitziges Bürgerforum in Ybbs

Die Pläne für ein neues Schulzentrum in Ybbs polarisieren. Das zeigte sich zuletzt nicht nur in der Gründung einer Bürgerinitiative, sondern auch beim Bürgerforum „Bildungsstandort der Zukunft“ am vergangenen Freitag. Der Andrang war groß: Rund 150 Personen nahmen am Event der Stadtgemeinde teil. Dass so viele der Einladung in die Stadthalle folgen würden, „hätte ich nicht geglaubt“, sagte SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner zu Beginn. Dabei zieht sich die Diskussion rund um die Zukunft des Schulzentrums schon seit vielen Jahren.

Kurz zusammengefasst: Am Schulzentrum - bestehend aus HAK, HAS und IT-HTL - nagt der Zahn der Zeit. Und das macht sich mitterweile an einer langen Mängelliste bemerkbar. Der Platz ist viel zu knapp, die Gebäude stark sanierungsbedürftig. Seit 2016 arbeitet man an einer Lösung, die längste Zeit überwogen die Argumente für eine Sanierung am bestehenden Standort der Schulen. Nun ist man aber von diesem Plan abgerückt: Alle Schulformen sollen unter ein Dach gebracht werden - und zwar in Form eines Neubaus beim Freizeitzentrum. Für diesen Standort hat sich auch bereits der Gemeinderat per Mehrheitsbeschluss ausgesprochen. Für den Neubau müsste allerdings der dortige Fußballplatz weichen - ein Trainingsplatz des ASK Ybbs sowie der Sportplatz für Schülerinnen und Schüler der umliegenden Ybbser Schulen. Und das sorgt mitunter für herbe Kritik. Das Bürgerforum in zwölf Fragen und zwölf Antworten.

Warum verfolgt die Stadt nun doch den Neubau anstatt einer Sanierung?

Einerseits wurde laut Bürgermeisterin Schachner der Stadt von verschiedenen Seiten - Bund, Land oder auch der Bildungsdirektion - die Entscheidung zugunsten eines Neubaus nahegelegt. Die Errichtungskosten wären zwar teurer, ein Neubau sei aber nachhaltig kostengünstiger. Laut Schachner liege die Differenz der beiden Varianten zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro. Zudem wolle man nun die Chance nutzen, ein gemeinsames, großes Schulzentrum zu errichten. Für Schachner sei dieses Projekt „ein Bekenntnis zur Schulstadt Ybbs“: „Wir bauen kein Einkaufszentrum, sondern eine innovative Schule.“

Was spricht für das Areal beim Freizeitzentrum?

Hauptsächlich die Tatsache, dass es sich dabei um ein gemeindeeigenes Grundstück handelt, das über eine entsprechende Größe verfügt. Man habe sich über die Jahre mehrere Standorte angesehen, doch diese hätten sich allesamt nur auf Baurecht realisieren lassen, was wiederum die Kosten erheblich in die Höhe schrauben würde. „Noch dazu müssten wir ja auch etwaige Abrisskosten bestehender Gebäude finanzieren“, führt Schachner ins Treffen. Also nahm die Stadt jene Gründe ins Visier, die in ihrem Eigentum sind. Und aufgrund der Größe kristallisierte sich jenes Areal beim Freizeitzentrum als „einziger möglicher Standort“ heraus, wie die Bürgermeisterin betonte. Dafür müssten neben dem dortigen Fußballplatz auch ein Beachvolleyballplatz und ein Padel Court weichen.

Rund 150 Personen versammelten sich im Rahmen des ersten Bürgerforums zur Causa Schulzentrum im Panoramafoyer der Stadthalle Ybbs. Der Andrang war groß - ein paar Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten hinten stehen. Foto: Denise Schweiger

Und die Schule unter ein Dach zu bekommen lässt sich wirklich nur dort realisieren?

Im Zuge des Bürgerforums fiel die Frage, ob ein Schulneubau nicht auch im Zentrum möglich wäre. „Die Fläche fehlt, man kann die HAK schlichtweg nicht integrieren“, antwortete Schachner - und verwies abermals auf die Krux mit der Grundstückssuche. Falls jemand der Anwesenden einen passenden Grund hätte und auch verkaufen würde, solle er sich aber melden, meinte die Bürgermeisterin.

Warum müssen die Schulen denn unbedingt unter ein Dach?

„Warum müssen denn die Schulen unbedingt unter ein Dach? Der Vorteil erschließt sich mir nicht“, warf ein Teinehmer ein. Das Argument, dass man etwa auf einem Campus oder in einem Spitalskomplex auch zwischen mehreren Gebäuden „switschen“ muss, ließ Direktorin Gerlinde Weinstabl nicht gelten. „Unser Schulbetrieb ist zweigeteilt, obwohl wir ein Schulzentrum sind. Und die Gebäude gehören dringend saniert, 1995 gab es den letzten Umbau“, schilderte sie. Zu unterrichten bedeute heute etwas anderes als früher, eine offene Gebäude- und Raumnutzung anstelle einer starren Klassenstruktur. „Ein neues, gemeinsames, innovatives Gebäude ist die beste Lösung“, unterstrich sie ihren Standpunkt. Den teilten nicht alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bürgerforums. Ein spöttischer Zwischenruf lautete: „Man kann schon ein paar Meter gehen, Schüler sollen sich doch eh mehr bewegen.“

Kann sich die Stadt einen Neubau überhaupt leisten?

Die Finanzierung des gesamten Projektes mache Schachner „zugegeben auch noch Kopf- und Bauchweh“. Aktuell wird das Projekt seitens der Stadtgemeinde auf mindestens 30 Millionen Euro geschätzt. Wie sich die Finanzierung gestaltet, hängt von den Förderzusagen von Bund und Land ab - und die gibt es noch nicht. „Wir haben bislang nur eine Vorauszusage“, erläuterte die Bürgermeisterin. Um eine definitive Förderzusage zu bekommen, müsse die Stadt - nach dem bereits erfolgten Raum- und Funktionskonzept - auch einen Architektenwettbewerb starten. Soll heißen: Ohne Architektenwettbewerb, keine Kostenschätzung – und ohne Kostenschätzung gibt's auch keine Förderzusagen. Der Architektenwettbewerb sei demnach der nächste Schritt.

Was passiert beim Architektenwettbewerb?

Im Zuge des Architektenwettbewerbs wird sich zeigen, wie denn das neue Schulzentrum aussehen könnte. Schachner betonte bei ihrer Präsentation, dass auf der Skizze, die zuvor veröffentlicht wurde, „nur die Fläche, die man bebauen könnte“ eingezeichnet ist. Es werde Freiflächen geben, eine fixe Vorgabe für den Architektenwettbewerb sei „jedenfalls die Erhaltung des Kleinfussballfeldes, der Laufbahn, der Weitsprunganlage und die Einbindung vielseitig nutzbarer Freizeit- und Sportanlagen“. Beim Bürgerforum wurden auch zwei mögliche Standortvarianten gezeigt. Die beiden Modelle - einmal u-förmig, eine Variante mit Innenhof - seien aber nur „gezeichnete Ideen“, wie Schachner betonte. Nachdem bei der Präsentation auch ein paar technische Angaben gezeigt wurden, meldete sich der Ybbser Baumeister Thomas Pöchhacker, der auch Teil der Bürgerinitiative „Klare Köpfe“ ist, zu Wort: Er könne sich nicht vorstellen, dass bei den angegebenen Maßen noch Platz für Freiflächen übrig bleibe: „Das ist alles sehr optimistisch geplant.“ Außerdem fiel ihm ein Fehler bei der angegebenen Raumhöhe auf, den Baudirektor David Prieschl vor Ort auch einräumte. Zum jetztigen Stand rechne man seitens der Stadt jedenfalls von „einer Maximalhöhe von 14 Metern.“

Schachner betonte bei der Präsentation, dass auf dieser Skizze „nur die Fläche, die man bebauen könnte“, eingezeichnet ist. Foto: privat

Wäre es nicht gut, auch für die Sanierung am Standort einen Architektenwettbewerb zu machen?

Beim Bürgerforum kristallisierte sich in den Publikumsreihen durchaus der Wunsch heraus, einen zweiten Architektenwettbewerb für die Sanierung am Standort durchzuführen. Schachner hielt am vergangenen Freitag mit den Kosten dagegen: Ein Architektenwettbewerb belaufe sich immerhin auf „mindestens 250.000 Euro“. „Das wäre eine Summe, die man bei so einem Projekt doch in Kauf nehmen sollte“, antwortete ein Besucher. Als „erste Maßnahme des Bürgerforums“ und „Reaktion auf die vorgebrachten Bedenken“ wolle man aber nun eine mögliche Ausweitung des Architektenwettbewerbs prüfen, heißt es seitens der Stadt gegenüber der NÖN. Dass bestehende Gebäude am Schulring genutzt werden, ist übrigens auch die Forderung der „Klaren Köpfe“: Die Bürgerinitiative fordert die Stadtpolitik auf, Leerstände in der Innenstadt zu verhindern, bestehende Ressourcen zu nutzen, keine neue Bodenversiegelung zu tätigen und bestehende innerstädtische Sportanlagen zu erhalten. Sprich: den Standort am FZZ zu überdenken.

Was würde mit den Gebäuden der IT-HTL und der HAK passieren?

Auch die mögliche Nachnutzung der bestehenden Schulgebäude wurde angesprochen. „Relativ konkret“ sei bereits das Projekt rund um betreutes und junges Wohnen in der IT-HTL, eine Nachnutzung der HAK gestalte sich aktuell schwieriger, räumte Schachner ein.

Protest des ASK Ybbs: Wie steht der Fußballverein dazu?

„Der ASK ist nicht gegen die Schule, uns geht es um den Standort“, betonte ASK-Obmann Christian Eplinger zu Beginn seines Statements. Er wünsche sich, dass die Gemeinde „mehr Mut“ in dieser Sache beweist und schlägt als Alternativvariante zusätzlich einen „Komplettneubau der gesamten Sportanlagen an einem neuen Standort“ vor: „Klar, dass das ein Zig-Millionenprojekt wäre. Aber der Einzelschritt ist ein schwieriges Unterfangen.“ Schachner konterte: „Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass ihr die Schule schätzt.“ Sie sehe aber Eplingers Argument ein: „Ich bin offen für Gespräche, reden wir in diesem Punkt weiter.“ Zuvor argumentierte man seitens des Fußballvereins auch damit, dass ein etwaiges Ausweichen auf den Platz in Sarling nicht nur die Identifikation mit dem Verein sondern auch das Vereinsleben stören würden.

Wird es alternative Sportanlagen geben, wenn welche zugunsten der Schule wegfallen?

Eine Besucherin führte an, dass beim Wegfall des Fußballplatzes auch ein Angebot für Kinder und Jugendliche wegfallen würde. SPÖ-Vize Dominic Schlatter rede zwar nicht gerne „über ungelegte Eier“, verwies bei dieser Frage aber auf den Funcourt, den die Stadt schon seit längerem plant. Dieser soll laut aktuellem Infostand „in der Nähe des bestehenden Skateplatzes“ entstehen, mehr könne er dazu noch nicht sagen.

Sind Teil des "Gremiums Schulzentrum": SPÖ-Vize Dominic Schlatter, SPÖ-Stadtchefin Ulrike Schachner und ÖVP-Gemeinderat Christian Reichhard. Das Gremium, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Schule sowie der Stadtpolitik (3 SPÖ, 3 ÖVP) wurde im Herbst 2022 gegründet. Foto: Denise Schweiger

Warum gab es erst jetzt einen Infoabend?

Es gab einige Wortmeldungen, in denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kritisierten, bis jetzt zu wenig Informationen zu diesem Projekt bekommen zu haben. „Wir stehen erst am Beginn, ich präsentiere hier ja kein fertiges Konzept“, sagte Schachner. „Nein, aber es gab schon eine Entscheidung“, verwies ein Bürger auf den bereits erfolgten Gemeinderatsbeschluss. Dabei wurde „der Schulstandort beschlossen, aber alles weitere noch nicht“, hielt sie dagegen.

Warum verließ eine Gruppe unter lautem Protest frühzeitig das Bürgerforum?

Alfred Prenninger, Presseprecher der Stadt und Moderator der Diskussionsrunde, kündigte an, dass es weitere Infoevents zum Thema geben wird. „Nochmal so ein Theater“, stöhnte ein Besucher lautstark in die Runde. Darauf antwortete Prenninger, dass „man ja nicht kommen muss“ - woraufhin ein Raunen durch einen Teil der Reihen ging. Eine Gruppe verließ daraufhin unter lautstarkem Protest frühzeitig das Bürgerforum. Prenninger entschuldigte sich daraufhin - er habe nur sagen wollen, dass es sich hierbei ja um keine Pflichtverantstaltung handelte. Gegenüber der NÖN betonte Prenninger, dass er das „missverständlich formuliert“ hatte.