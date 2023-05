Bau-Holz-Gewerkschaft tagte in Melk

Die Verwaltungsgruppe St. Pölten der Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) tagte zuletzt in der Arbeiterkammer Melk. Vorsitzender Josef Steinböck (Betriebsratsvorsitzender Doka) informierte dabei über die aktuellen Kollektivvertragsabschlüsse in den Branchen. Dabei konnten überall Lohnerhöhung von bis zu 10 Prozent ab 1. Mai 2023 erreicht werden. Im Bereich der Lehrlinge sogar noch darüber. GBH Regionalsekretär Daniel Lachmayr informierte über aktuelle gewerkschaftspolitische Themen und Organisatorisches. Weitere Berichte gab es unter anderem von ÖGB Regionalsekretär Helmut Novak und dem Vorsitzenden der GBH-Pensionisten in NÖ Reinhold Pflügl. Die anwesenden Betriebsräte berichteten über die Situation in Ihren Betrieben und nutzten die Gelegenheit zum Austausch.

