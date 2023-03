Die neuen Radbügel in der Melker Innenstadt polarisieren

Keine 24 Stunden waren die neuen Fahrradbügel in der Linzer Straße installiert, als sie schon aus ihrer Verankerung gerissen wurden. Die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder beschäftigen aber nicht nur aktuell die Polizei: Nach der Montage der Bügel kam es zu einem Austritt aus dem Verein „Zunftzeichen – Die Melker Wirtschaft“. Laut NÖN-Informationen sei das Unternehmen ausgestiegen, weil die Innenstadt dadurch um Parkraum ärmer wurde. Näher dazu äußern will sich das betroffene Unternehmen nicht, der Austritt wird aber bestätigt.

Angesprochen auf die dezimierte Mitgliederzahl reagiert der Obmann des Wirtschaftsvereins, Markus Madar, eher unbeeindruckt: „Ein, zwei Parkplätze entscheiden doch nicht über das Glück einer Stadt oder ihren wirtschaftlichen Erfolg.“ Das Thema Parken – ob Anzahl in der Innenstadt oder die Parkgebühren – sei im Verein laut Madar eigentlich kein Gesprächsthema mehr: „Das Problem Parken ist schon überstanden.“ Er befürwortet die neuen Fahrradbügel in der Innenstadt. „Melk ist eine Radfahrdestination, wir liegen direkt am Donauradweg, Radfahren liegt im Trend“, betont Madar, dass man eben auch die notwendige Infrastruktur dafür brauche.

Seitens der Stadt verweist ein Sprecher in dieser Sache auf das Mobilitätskonzept, welches auch in Zusammenarbeit mit der Radlobby und dem „Zunftzeichen“ erarbeitet wurde. Und das sieht mehr Radständer im gesamten Stadtgebiet vor, seit dem Vorjahr werden diese auch sukzessive installiert. Die meisten davon befinden sich in der Fußgängerzone, man habe bei der Standortsuche „darauf geachtet, Parkflächen zu erhalten.“ Insgesamt fallen durch die Installierung der Radständer „nur wenige“ Parkplätze im Melker Stadtgebiet weg: eben jene in der Linzer Straße und welche auf dem so genannten „Kupferkannenparkplatz“.

