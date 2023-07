Lückenschluss bei Radweg geplant

Der Lückenschluss beim Geh- und Radweg in der Wachaustraße zur Gemeinde Dunkelsteinerwald ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen worden. Nach dem Ausschreibungsprozess starten in den kommenden Wochen die Arbeiten. Ein kompletter Lückenschluss ist es aber nicht, wie SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku bedauert. Dazu müsste nämlich auch die Pielachbrücke verbreitert werden. „Der finanzielle Aufwand wäre dafür aber leider zu groß“, meint Loosdorfs Ortschef Vasku gegenüber der NÖN.

Bereits gestartet ist die Generalsanierung der Pielachbrücke. Die Arbeiten werden bis Ende September dauern, die Kosten von rund 1,1 Millionen Euro für die Instandhaltung der Brücke werden zur Gänze vom Land NÖ übernommen, einzig bei der Herstellung der Gehwege müssen sich die Gemeinden mit jeweils 40.000 Euro beteiligen.