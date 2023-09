Radweg zum Melker Bad? „Ausbaufähig“

Den Badeschluss im Wachaubad will die Radlobby Melk nutzen, um eine bessere Erreichbarkeit ins Bad mit dem Fahrrad zu diskutieren. „Aktuell ist das Wachaubad leider schlecht mit dem Fahrrad zu erreichen“, gibt Radlobby-Sprecher Christian Höller zu bedenken.

Verschlechtert habe die Situation die Einführung der Einbahnstraße in der Fürnbergstraße, wodurch es Radfahrerinnen und Radfahrern nicht mehr möglich ist, vom Wachaubad in Richtung Abt-Karl Straße zu fahren. Zwar verweist die Gemeinde immer wieder auf die Ausweichroute Mühlweg, diese sei aber laut Höller auch nicht besser. „Wir beobachten immer wieder Radfahrer, die den Gehweg den Berg hinunter benutzen. Das ist eine unbefriedigende Situation“, regt Höller an, die Einbahnstraße zu öffnen. Generell ist die Radinfrastruktur in diesem Bereich der Radlobby aber ein Dorn im Auge. Idee: Fahrradstreifen für

die Wiener StraßeSo brauche laut Höller auch die Wiener Straße im Bereich Friedhofsberg eine bessere Infrastruktur, ebenso die Adlmansederstraße. „Wir sprechen in diesem Bereich von einem wachsenden Siedlungsgebiet. In der Wiener Straße würde sich ein Fahrradstreifen ausgehen“, glaubt er. Der für den Verkehr zuständige Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP) verweist in der Diskussion darauf, dass man sich aktuell in der letzten Phase zur Ausarbeitung des neuen Mobilitätskonzeptes befinde. „Im Mittelpunkt des gesamten Konzeptes steht der Sicherheitsgedanke für alle Straßenbenutzer. Schwächere Verkehrsteilnehmer sollen sich ohne zusätzliche Bodenversiegelung vor allem im Stadtgebiet bewegen können, sodass sie den bestmöglichen Schutz auf der Straße erleben dürfen“, erklärt Kaufmann.

Für das Mobilitätskonzept hat die Radlobby vorab vorsichtige positive Töne. „Das ist ein positives Beispiel der Zusammenarbeit. Wir hatten ein sehr aufgeschlossenes Gespräch mit Rosinak und wir waren in die Arbeitsweise eingebunden“, ist Höller über die weiteren Entwicklungen gespannt.