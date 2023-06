Straßenbau: Das Warten hat in Pielachberg hat ein Ende

Endlich eine Straße! Nach dem Abschluss der letzten Bauarbeiten erfolgte in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Beauftragung für die restliche Josef-Böck Straße in Pielachberg. Das Gesamtprojekt wurde bereits im Jahr 2018 vorgestellt, bereits damals konnten sich Anrainerinnen und Anrainer in das Konzept einbringen.

So soll im Kreuzungsbereich mit der Winkler-Straße eine Verlangsamung eingebaut werden. Daneben werden die Parkplätze entlang der Straße wechselseitig angeordnet, wodurch in gewisser Weise „Schlangenlinien“ gefahren werden müssen. Dadurch soll der dort gültige 30er besser eingehalten werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 427.000 Euro, die Arbeiten werden von der Firma Porr AG durchgeführt. Der Start für die Arbeiten erfolgte vergangene Woche, die Fertigstellung ist für September geplant. „Die Straße wird ein Schmuckkasterl“, ist sich Vizebürgermeister Wolfgang Kaufmann (ÖVP) sicher.