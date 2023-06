Im Dutzend stärker bei Glasfaserausbau in der Region

Nicht im Dutzend billiger, sondern im Dutzend stärker: Zwölf Gemeinden haben sich zusammengeschlossen und starten eine gemeinsame Förder-Einreichung für den Glasfaserausbau. Dabei geht es um die Flächendeckung im gesamten Gemeindegebiet der zwölf Kommunen Wieselburg-Land, Oberndorf an der Melk, St. Georgen an der Leys, Zelking-Matzleinsdorf, St. Leonhard am Forst, Mank, Kirnberg an der Mank, Texingtal, Hürm, Kilb, Bischofstetten und St. Margarethen an der Sierning. Zur Erinnerung: Die Gemeinden Kirnberg, Texingtal und Oberndorf an der Melk machen in Sachen Glasfaser ebenso gemeinsame Sache , sie starteten in die erste Phase für den Glasfaserausbau (die NÖN berichtete). Der Schritt mit den weiteren Gemeinden folgt, wenn die erste Hürde (Anm.: 42 Prozent der Haushalte und Betriebe müssen bis 31. August eine Bestellung abgeben) genommen werden kann. 500 Kilometer Leitungen: ein Projekt der SuperlativeZurück zu dem Zusammenschluss der zwölf Gemeinden: Bis zum Herbst soll die Fördereinreichung beim Bund fertig sein. „Nur mit den Mitteln von Bund (max. 65 Prozent ) und Land (max. 25 Prozent) ist eine Umsetzung möglich“, erklärt der Manker ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger, der die Arbeiten zur Einreichung koordiniert.

Es handelt sich um ein Projekt der Superlative: rund 46 Millionen Euro beträgt die Kostenschätzung für die 500 Kilometer Leitungen, mit denen 2.800 Haushalte versorgt werden sollen. Bei der Besprechung im Rathaus Mank wurde der weitere Fahrplan festgelegt: nach den Gemeinderatsbeschlüssen kann im Juli die „GMO-Glasfaser Mostviertel Ost GmbH“ mit der Manker Notarin im Stadtsaal gegründet werden. Die nöGIG unterstützt bei der Konzeptionierung und Fördereinreichung, das Ingenieurbüro Schuster aus Wieselburg macht mit den Gemeinden die Detailplanung. Jede der zwölf Gemeinden nimmt eigens 10.000 Euro für die Einreichung in die Hand.