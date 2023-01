Große und kleine Ideen gesucht

Werbung

Neue Wege werden in der Marktgemeinde begangen. VP-Bürgermeister Johannes Höfinger: „Es sind diese ideellen und sozialen Projekte, die aus der Bevölkerung kommen und für die Bevölkerung da sind – eine soziale Dorferneuerung.“ Und weiter: „Mut, Wertschätzung und Zusammenhalt sind in der Marktgemeinde Raxendorf nicht nur fest verankert, sie sind generell Zutaten für ein gutes Miteinander und Garant für eine positive Zukunftsgestaltung.“

Johannes Höfinger, ÖVP-Bürgermeister von Raxendorf. Foto: Reiner, Gemeinde

In der Marktgemeinde leben kreative Köpfe, soziale Menschen, Teamplayer. Während die oder der eine vielleicht bereits eine großartige Idee im Kopf hat und nach Unterstützung zur Realisierung sucht, interessiert sich eine andere oder ein anderer für die Möglichkeit eines freiwilligen Engagements. „Wir möchten mit dieser Aktion die Leut z‘ambringen und so neue Initiativen für die Marktgemeinde unterstützen“, so der Bürgermeister.

In den vergangenen Jahren hatte man sich intensiv mit der Errichtung von Gemeinschafts- und Vereinshäusern beschäftigt. Nun soll der Fokus auf die soziale Dorfgemeinschaft gelegt und mit Kleinprojekten aus der und für die Bevölkerung sowie abseits des Verwaltungsapparates „Gemeinde“ das Miteinander forciert werden. Besonders jetzt, nach der so langen Durststrecke namens „Corona“, ist es für die Verantwortlichen umso wichtiger, positiv, vereint und mit neuem Elan in eine gemeinsame Richtung zu blicken und neues entstehen zu lassen.

In der ersten Phase werden nun sämtliche Projektideen und Unterstützer gesucht. Alle Ideen können ab sofort am Gemeindeamt Raxendorf deponiert werden (per Post, in den Briefkasten oder unter dem Kennwort „Mitgestalten“ per Mail an presse.marktgemeinde@raxendorf.at.). Sämtliche Einsendungen werden bis Mitte Februar gesammelt.

Projektwerkstatt im Frühling 2023

Im nächsten Schritt werden die Ideen im Rahmen einer Projektwerkstatt vorgestellt. An diesem Tag verwandeln sich die Räumlichkeiten des Gemeindeamtes in entsprechende Ideenräume, wo die Einsendungen thematisch vorgestellt und auch eventuell bereits ähnliche Ideen in anderen Gemeinden präsentiert und Rahmenbedingungen abgesteckt werden.

Da Engagement von Freiwilligen ein unverzichtbares Gut jeder Gemeinschaft ist, unterstützt die Marktgemeinde Raxendorf alle anwesenden Bürgerinnen und Bürger bei der Projektwerkstatt und verlost im Zuge dessen ein Klimaticket im Wert von 1.095 Euro.

