Städte machen gemeinsame Sache: Pilgern soll wieder „in“ werden

Seit 1646 findet jedes Jahr die jährliche Gelöbniswallfahrt der St. Pöltner nach Mank statt. Doch nach über 375 Jahren braucht es frischen PR-Wind: Nur mehr 20 Pilgerinnen und Pilger nahmen an der diesjährigen Wallfahrt teil. Also machen die Städte Mank und St. Pölten nun gemeinsame Sache. Pilgern soll wieder „in“ werden.

Gelingen soll das mit Pressearbeit, Pilgerbussen und einer eigenen Wallfahrt für Radfahrerinnen und Radfahrer sowie einem Empfang in Mank beim „Schlangenkreuz“ – so lauten jedenfalls die ersten Ideen für die Wallfahrt im kommenden Jahr. Mit Tourismusdirektor Stefan Bauer wurde der Termin mit Sonntag, 30. Juni 2024 bereits fixiert. Beim gemeinsamen Termin der Gemeinde- und Kirchenvertreter im Rathaus St. Pölten zeigte sich SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler offen für neue Ideen. Dompfarrer Josef Kowar, der Manker Stadtpfarrer Wolfgang Reisenhofer und Manks ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger freuten sich über die Unterstützung von der Stadt St. Pölten.

Die Pest trieb die St. Pöltner in den Wallfahrtsort Mank

Warum es die Gelöbniswallfahrt zwischen Mank und St. Pölten gibt? Das ist eine Geschichte mit tödlichem Beginn: 1645 forderte die Pest in der Stadt St. Pölten besonders viele Opfer. Der Seelsorger gab damals der Bevölkerung den Rat, die Muttergottes um Hilfe zu bitten und gemeinsam in den Wallfahrtsort Mank zu pilgern. Also beschloss der Stadtrat, dass sich St. Pölten durch ein Gelöbnis zu einer jährlichen Bitt- und Dankwallfahrt zur Muttergottes nach Mank verpflichtet. Zudem stiftete er ein Votivbild zu Ehren der Mutter von der immerwährenden Hilfe, das am 1.Juli 1664 an die Stadt Mank übergeben wurde.