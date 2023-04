Melker Altstadt: Der Wunsch nach gratis Parken

Um die Innenstadt zu beleben, organisierte Stadtmarketingleiterin Lorena Meierhofer zuletzt Diskussionen innerhalb von Fokusgruppen. Eingeladen wurden Handelsbetriebe mit Kundenverkehr, deren Betriebe sich zwischen Rathaus- und Hauptplatz befinden. Nicht nur die Auswahl der Unternehmen, sondern auch die Art der Durchführung sorgte allerdings für Kritik. So waren von knapp 90 Unternehmerinnen und Unternehmern der Stadt an zwei Terminen nur knapp mehr als zehn Personen anwesend. Öffentliche Kritik – mit vollen Namen – wollen sie aus Sorge vor Folgen durch die Stadtgemeinde nicht äußern. Dass mit der geringen Teilnehmerzahl an der Fokusgruppe ein geringes Interesse an der Entwicklung der Stadt bestehe, will Meierhofer so nicht deuten: „Es herrscht überwiegend eine positive Aufbruchstimmung und Engagement, sich gemeinsam weiterzuentwickeln.“ Zudem meldeten sich laut Meierhofer unabhängig von den derzeitigen Erhebungen auch Betriebe beim Stadtmarketing mit eigenen Ideen.

Teil der Diskussionen in der Fokusgruppe waren auch das Thema Parken und die gebührenpflichtige Kurzparkzone. So kam abermals der Vorschlag auf, zumindest eine Stunde gratis parken zu dürfen. „Uns laufen die Kunden davon, da im Löwenpark gratis geparkt werden kann, und die Stadt unternimmt nichts dagegen“, ärgert sich ein Unternehmer.

Die zuständige Stadträtin Ute Reisinger (ÖVP) weist im Zusammenhang mit den Diskussionen auf die Parkticket-Aktion für Kundinnen und Kunden hin, diese werde vereinzelt weiterhin von Betrieben genutzt. Reisinger will sich generell die Situation in der Altstadt nicht schlecht reden lassen und verweist auf eine Studie aus den Jahren 2021/22 von „Standort+Markt“, bei der Melk eine Leerstandsquote in „A-Lage“ von 7,6 Prozent ausgewiesen wird, und man damit deutlich unter dem Schnitt von Kleinstädten liege. Unerwähnt darf dabei aber nicht gelassen werden, dass sich die Innenstadt-Geschäfte in den vergangenen Jahren weg von Handelsgeschäften hin zu vermehrten Dienstleistern oder Gastrolokalen entwickelt haben.

Faschingsumzug nur mehr alle zwei Jahre?

Im Zusammenhang mit der Altstadt-Belebung beschäftigte die Unternehmen besonders das Gerücht über einen Zwei-Jahres-Rhythmus beim Faschingsumzug. Meierhofer betont, dass bereits am Faschingsdienstag die Fortsetzung im Jahr 2024 gefordert wurde. „Dabei wurden schon Gespräche mit Kooperationspartnern über neue Umsetzungsideen für nächstes Jahr geführt“, sagt Meierhofer. Ob dennoch ein Zwei-Jahres-Rhythmus aufgrund der zuletzt geringen Teilnehmerzahl an Gruppen angedacht wird, wurde von Meierhofer nicht eindeutig beantwortet.

Was beim Faschingsumzug die maskierten Gruppen sind, sind am Adventmarkt die Standbetreiberinnen und -betreiber. Von diesen sollen aufgrund der erhöhten Standpreise ebenso einige kurz vor dem Absprung stehen. Seitens der Stadtgemeinde betont Meierhofer aber, dass die Vorbereitungen schon angelaufen seien, erste Buchungen bereits angenommen wurden: „Dank des Feedbacks der Standbetreiber werden organisatorische Adaptierungen vorgenommen, um wieder eine positive Bilanz bei den Besucherzahlen zu ziehen.“

