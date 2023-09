Ausgezeichnete Idee aus Pöchlarn: Design-Preis für Nikolaus Potapow

Im August 2022 hat Nikolaus Potapow in einem Krankenhaus in Tansania gearbeitet. Der 25-jährige Pöchlarner bekam dabei Einblicke in die medizinische Versorgung und den Umgang mit Geräten in einem Land mit einem sehr niedrigen Durchschnittseinkommen. „Das war letztlich der Ausgangspunkt für dieses Projekt“, sagt er. Die Rede ist von os*tomy: einem nachhaltigen medizinischen Beutel für Personen mit künstlichem Darmausgang.

Foto: os*tomy

Ein Stoma ist eine künstlich hergestellte Körperöffnung, die durch eine Operation entsteht und durch die sich bestimmte Krankheiten wie Morbus Crohn, Divertikulose oder Darmkrebs besser behandeln lassen. os*tomy, Potapows Kreation, bietet dafür eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Stoma-Versorgung für Patientinnen und Patienten, die sich keine kommerziellen Kolostomieprodukte leisten können, aber auch für Stoma-Organisationen, die auf lokaler Ebene, etwa in Entwicklungsländern mit sehr wenig Equipment eine sichere Versorgung herstellen müssen. „Ganz nach dem Open Source Prinzip“, fügt der Designer hinzu. Der Beutel ist durch seine Konzeption wasserdicht und biologisch abbaubar – und er wird unkompliziert mit einem Stoffgürtel an seinem Platz gehalten.

Für seine innovative Idee wurde der 25-Jährige nun mit dem James Dysan Award ausgezeichnet. Dieser Design-Preis wird jährlich unter Industriedesign-Studenten aus 27 teilnehmenden Nationen vergeben.

„Die Auszeichnung ist eine großartige Plattform, um os*tomy weiter voranzutreiben und zu zeigen, dass Gestaltung weit über das offensichtliche Produkt hinausgeht und auf vielen Ebenen Menschen und Umwelt zu einer besseren Zukunft verhelfen kann“, sagt der stolze Preisträger.