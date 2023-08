Neu: Bei Familie Gutsjahr gedeihen Marillen mit Ötscher-Blick

Seit Jahren hat sich der Hof der Familie Gutsjahr bereits einen Namen in Sachen Kürbisprodukte gemacht. Jetzt setzt der Familienbetrieb einen weiteren Innovationsschritt. 400 Marillenbäume wachsen seit zwei Jahren hoch oben in Anzenberg.

„In zwei Jahren können wir mit der ersten Ernte starten“, ist Junior und Hofübernehmer Reinhard Gutsjahr überzeugt. Nach dem Erfolg mit dem Einstieg seines Vaters in den Kürbisanbau samt Veredelung und Vermarktung, will der Sohn mit der Melktal-Marille einen weiteren Meilenstein am Hof setzen. „Vertreter der Bezirksbauernkammer Krems haben mich dabei mit viel Wachauer Marillen-Know-how unterstützt“, erzählt der Jungpapa. „Bei Sortenauswahl, Standort sowie dem Reihenabstand habe ich mir dadurch einen großen Wissensvorsprung gesichert.“ In bester Hochlage mit Panoramablick über das Alpenvorland und die Gipfelwelt der Ostalpen gedeihen die Bäume prächtig. Fünf verschiedene Sorten mit unterschiedlichen Erntezeiten sind in Reihenkultur ausgepflanzt. „Von Ende Juni bis Ende Juli können in ein paar Jahren die Marillen made in Melktal schon im Vollertrag ernten.“

Den Anzenberg als Treffpunkt etablieren

Neben der Frischware werden die Marillen zu Marmelade, Marillenschnaps oder Nektar verarbeitet. Am Hof präsentiert sich der Ab-Hof-Verkaufsladen nach dem Umbau bereits im neuen Design. „Wir planen künftig auch Kochveranstaltungen, Gruppenführungen und Kunstveranstaltungen. Meine Mutter ist die Künstlerin am Hof, meine Frau die Köchin“, schwärmt Gutsjahr. Und auch der alte Gewölbe-Mostkeller wird in des neue Hofkonzept miteinbezogen. Die alte Presse anno 1875 ziert bereits den neuen Hoftrakt. „Die Etiketten der hofeigenen Kürbiskernölflaschen stammen allesamt aus der künstlerischen Feder meiner Mutter. Auch ihre Bilder werden künftig den Verkostungsraum zieren.“

Die Frischware wird auch verarbeitet. Foto: Zimprich, Christoph Baumann

Bereits jetzt machen viele Radfahrerinnen und Radfahrer am Melktal-Radweg Rast beim Gutsjahr-Laden und stärken sich mit Säften und Most oder einem Hansinger-Bauernhof-Eis. Mit Kreativität, Kunst und Kulinarium wollen die Gutjahrs den Anzenberg zu einem innovativen und lukullischen Treffpunkt im Melker Alpenvorland etablieren. Schon jetzt macht Gutsjahr viel Werbung für die Region. Jede Woche ist er mit seinen Kürbisprodukten und den hofeigenen Wildspezialitäten am Traditionsbauernmarkt auf der Salzburger Schranne sowie auf Märkten in Linz, Ottensheim und Traun unterwegs. Neben den Umbauarbeiten und dem Marktfahren möchte der innovative Jungbauer auch noch sein Forstwirtschaftsstudium abschließen.