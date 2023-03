Spannendes Projekt: Polster für Zeit erarbeiten

Die Pandemie hat unter anderem aufgezeigt, dass unser Betreuungs- und Pflegesystem unter immensem Druck steht. Deshalb braucht es neue Lösungen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Der Verein Zeitpolster bietet ein neues Betreuungskonzept für kostengünstige Nachbarschaftshilfe und möchte auch in der Region Melk durchstarten. Das Angebot an Betreuung für ältere Menschen und Familien in der Region soll so ergänzt werden. Dafür sucht der Verein weitere Teammitglieder.

„Wir möchten mit unserer Arbeit vielen älteren Menschen und Familien eine wertvolle Stütze im Alltag sein und pflegende Angehörige entlasten“, erklärt Gründer Gernot Jochum-Müller. Das Konzept von Zeitpolster bietet Betreuungsleistungen wie Einkaufen, zum Arzt begleiten, im Haushalt mithelfen, Begleitung bei Spaziergängen oder Kinderbetreuung. Die Helfenden sind versichert und bekommen für ihr Engagement eine Zeitgutschrift, auf die sie später zurückgreifen können, wenn sie selbst einmal Unterstützung brauchen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Judith Schneider per Mail noe@zeitpolster.com oder unter 0664/88720771.

