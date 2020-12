Bis 7. Jänner sind aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie Kulturveranstaltungen untersagt. Betroffen davon ist auch das Melker "Wohnzimmer der Kultur" die Tischlerei.

Die Verantwortlichen wollen aber nicht bis ins neue Jahr warten und punkten wieder einmal mit einer innovativen Idee. Erstmals werden zwei Konzerte live aus der Kulturwerkstatt in Melk via Facebook und Tischlerei-Homepage gestreamt.

Den Beginn machen am Freitag, 11. Dezember, 20.15 Uhr, ALMA mit ihrem Weihnachtsprogramm der besonderen Sorte. Am Samstag, 12. Dezember, 20.15 Uhr, geben sich dann Leonard Paul, Thomas Gansch und Albert Wieder die Ehre. Im Zuge ihrer "Ménage à trois" modeln die Musiker von Mnozil Brass bekannte Popsongs um, lassen es verspielt jazzeln und versprühen mit jedem Ton pure Freude am Musizieren.

Die Konzerte werden eine Woche nach dem Live-Stream noch auf der Tischlerei-Homepage sowie der Facebook-Seite zum „Nachschauen“ zur Verfügung stehen.