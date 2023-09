Zoom-Call: Heimatforscher Floßmann hält erstmals Online-Vorträge

Mit Zoom kenne er sich aus. Und zwar nicht erst, wie so viele andere, seit der Corona-Pandemie. „Ich hab' damit immer schon gearbeitet. Das ist nichts Neues für mich“, sagt Gerhard Floßmann mit einem Schmunzeln. Der über 80-jährige Heimatforscher aus Loosdorf hat entschieden, erstmals seine Vorträge ins Netz zu verlagern. „Ich will mal sehen, wie das so ankommt.“

Kaum jemand hat sich um die Heimatkunde im Bezirk Melk so verdient gemacht wie Floßmann. 2021 hat er für sein jahrelanges Engagement etwa auch den NÖ Kulturpreis erhalten. Und nun startet er ein neues Projekt, an vier Online-Terminen informiert er die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Vortragsreihe „Erlebnis Mittelalter“. Online, ohne Anmeldung, via Zoom-Call. Die Vorträge richten sich an „alle heimatkundlich Interessierten“.

„Früher saß man im Archiv und hat sich die Finger wund geschrieben“

In der Digitalisierung sieht Floßmann einen „neuen Weg für die Heimatforschung“: „Früher saß man im Archiv und hat sich die Finger wund geschrieben. Wir müssen uns auf Netzarbeit umstellen. Es gibt so viel im Internet, es muss gefunden und ausgewertet werden.“

Der erste Vortrag der Reihe über „Feudalismus und Grundherrschaft“ findet am Mittwoch, 20. September, online auf Zoom statt. „Es soll kein hochwissenschaftlicher Vortrag werden, sondern eine 'Einführung' in das Verständnis der mittelalterlichen Gesellschafts- und Staats-Ordnung“, informiert Floßmann.

Zu den Kursen

Das BHW Bezirk Melk lädt mit Historiker Gerhard Floßmann zu einer mittelalterlichen Zeitreise an vier Online-Terminen ein. Hier geht's zu allen Infos und zum Zoom-Zugang. An einem Termin steht auch ein Ausflug an.

Mittwoch, 20. September, 18 Uhr: Herrschaft, Recht und Untertanen im Mittelalter – Feudalismus und Grundherrschaft

Mittwoch, 18. Oktober, 18 Uhr: „Dienste, Robot und Zehent“ - Landwirtschaft im Mittelalter

Mittwoch, 22. November, 18 Uhr: „Stadtluft macht frei“ - Stadt und Bürgertum im Mittelalter

Mittwoch, 13. Dezember, 18 Uhr: Richter, Henker und Folter – Rechtsfindung im Mittelalter

Samstag, 21. Oktober: Exkursion zum versunkenen Schloss Hagenstein: Die Bedeutung von Burgen in der mittelalterlichen Gesellschaft wird „erwandert“.