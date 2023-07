Der Golfplatz in Maria Taferl kommt nicht zur Ruhe

Im Herbst 2022 führte eine Austrittsflut an Mitgliedern beim Golfclub Maria Taferl zu einer Anzeigenflut. Dabei standen Vorwürfe von Veruntreuung, Verleumdung und Diebstahl im Raum.

Den Fall ins Rollen brachte Golfclub-Obmann Dusan Mihels. Er erstattete Anzeige gegen mehrere Vereinsmitglieder. Diese sollen die Vereinskasse an sich genommen und Mannschaftsgewand entwendet haben. Auch Sponsorengelder sollen auf privaten Konten und nicht zum Verein geflossen sein.

Am Ende war die Staatsanwaltschaft am Zug. Und diese stellte laut Staatsanwalt Leopold Bien die Anzeige wegen Untreue mangels Handlungsverdachtes ein, eine weitere Anzeige wurde im vergangenen Jahr eingestellt. Wie geht es jetzt aber mit dem Golfplatz weiter? Der Golfbetrieb läuft nach Angaben des Obmannes unbehelligt weiter. Einzig über die Betreibergesellschaft GWS, zu der auch das Clubhaus gehört, wurde ein Konkursverfahren eröffnet, der Golfverein ist davon nicht betroffen. Die Anmeldefrist für die Gläubiger war mit Ende Juni zu Ende. Masseverwalter Johann Huber spricht von Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 1,6 Millionen Euro.

Kaufabsichten „von mehreren Seiten“

„Etwa die Hälfte davon ist bis dato anerkannt, der Rest wird noch genau geprüft“ erklärt der Anwalt auf NÖN-Anfrage. Nun wird ein Schätzgutachten in Auftrag gegeben, welches Aufschluss über den Wert geben wird. Dieses stellt dann die Grundlage für die Angebote diverser Interessenten dar. „Kaufabsichten wurden bereits von mehreren Seiten bekundet“, betont der Masseverwalter – und stellt dabei aber klar, dass „der Bestbieter grundsätzlich den Zuschlag erhält“, die Gläubiger der gebotenen Summe jedoch zustimmen müssen. Federführend dabei ist die Hausbank der GWS, die Hauptgläubiger ist.

Nun beginnt das Bieterverfahren – die Angebotsfrist läuft bis zum 30. November. „Bis dahin können Angebote abgegeben werden“, informiert der Masseverwalter.