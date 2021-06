Im April 2018 wurde die Straßenbeleuchtung auf der Donaubrücke zwischen Emmersdorf und Melk abgebaut. Grund ist die Reduzierung der Lichtverschmutzung in der Nacht. Seit der Entfernung vor mehr als drei Jahren hält sich aber vor allem in Emmersdorf die Kritik an der damaligen Entscheidung. Immer wieder gibt es, bisher vergebliche, Vorstöße zur Wiederinstallierung der Lichtmasten.

Entscheidung fällt im Gemeinderat Klein-Pöchlarn

Die Diskussion, ob die Straßenbeleuchtung auf der Donaubrücke zwischen Klein-Pöchlarn und Pöchlarn künftig entfernt wird oder weiter erhalten bleiben soll, fand zuletzt im Klein-Pöchlarner Gemeinderat statt.

Die Erhaltungskosten der Brücke teilen sich derzeit die beiden Gemeinden Klein-Pöchlarn (60 Prozent) und Pöchlarn (40 Prozent). Nach einer angeregten Diskussion entschloss sich der Klein-Pöchlarner Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung, an der Ist-Situation derzeit nichts zu verändern. „Die Abbaukosten stehen nicht dafür. Wir hätten nur einen Teil der Straßenbeleuchtung entfernen können, da es auf den Zufahrten nicht möglich ist“, erklärt Bürgermeister Johannes Weiß (SPÖ).

Umrüstung auf LED steht ebenso im Raum

Dass in Klein-Pöchlarn diesbezüglich bereits eine Entscheidung gefallen ist, wusste Pöchlarns ÖVP-Stadtchef Franz Heisler noch nicht. „Es hat im März Vorgespräche gegeben. Meines Wissens gab es bisher noch keine Rückmeldung, was das Projekt kosten würde. Neben der Demontage oder dem Verbleib der Lichtmasten stand in diesem Gespräch auch im Raum, ob man die Anlage auf LED umrüsten lassen könnte.“

Die Pöchlarner Brücke ist damit eine der wenigen Donaubrücken, die also – vorerst – weiterhin beleuchtet werden. So werden alle Donaubrücken bei denen die Beleuchtung in den Zuständigkeitsbereich des NÖ Straßendienstes fallen, nicht mehr beleuchtet. Ausgenommen sind Anbindungen und Rampen. Grund hierfür ist in erster Linie die Lichtverschmutzung, aber auch die Energieeinsparung und geringen Wartungskosten.

Fichtinger: Instandsetzung der Donaubrücke nicht vorgesehen

Die Diskussion über eine mögliche Entfernung der Straßenbeleuchtung der Pöchlarner Donaubrücke ist aber nur verschoben: Wird die Brücke saniert, wird abermals über die Entfernung debattiert werden müssen. Das kann laut des NÖ Straßendienstes allerdings noch länger dauern. „Eine Instandsetzung der Donaubrücke Pöchlarn ist in den nächsten Jahren aufgrund des guten Gesamtzustandes nicht vorgesehen“, meint Gerhard Fichtinger vom Straßendienst.