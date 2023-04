Arbeiten auf Westbahnstrecke zwischen Pöchlarn und St. Pölten

Die Weststrecke ist die am meisten befahrene Bahnstrecke Österreichs. Sie braucht daher regelmäßige Services, damit die Züge auch in Zukunft sicher und pünktlich entlang dieser Hauptachse unterwegs sein können. Die ÖBB führen daher in den ersten drei Wochen im Mai umfangreiche Erneuerungs- und Instandhaltungsarbeiten im Abschnitt St. Pölten – Pöchlarn durch. Die Hauptmaßnahmen sind vor allem Erneuerungsarbeiten an den Gleis- und Weichenanlagen sowie des Schotterbetts. Im Rahmen der Tätigkeiten wird zwar versucht, die Einschränkungen im Zugverkehr auf ein Minimum zu reduzieren, einige Fahrplanmaßnahmen lassen sich jedoch nicht vermeiden. Im Zeitraum zwischen 2. bis 22. Mai treten temporäre Fahrplanänderungen im Nah- und Regionalverkehr sowie im Fernverkehr in Kraft.

Nah- und Regionalverkehr:

St. Pölten – Pöchlarn

Fahrplanänderungen und Schienenersatzverkehr mit Bussen für die meisten Züge der Linien REX57 und R52 zwischen St. Pölten und Pöchlarn. Die Reisezeit kann sich hier um bis zu 35 Minuten verlängern.

Wien Westbahnhof – St. Pölten – Amstetten

Ausfälle bzw. Fahrplanänderungen für Züge der Linie CJX5.

Abweichend vom regulären Fahrplan fahren die Züge der Linie CJX5 im Abschnitt Amstetten – St. Pölten – Wien Westbahnhof in beiden Fahrtrichtungen um bis zu 10 Minuten früher oder später ab. Darüber hinaus müssen einzelne Züge zwischen Amstetten und St. Pölten Hbf. entfallen. Zusätzlich kann der Zug mit Planabfahrt 17:46 Uhr ab Amstetten bis Wien Westbahnhof nicht fahren. Als Ersatz für diese Verbindungen besteht die Möglichkeit auf vorausfahrende bzw. nächstfolgende Züge auszuweichen.

Fernverkehr / Nachtzüge:

Während der Bauzeit kommt es auf der Strecke zwischen Linz und Wien Hauptbahnhof bzw. Wien Flughafen zu Fahrplanänderungen mit abweichenden Abfahrts- und Ankunftszeiten bei Verbindungen im Fernverkehr und bei einzelnen Nachtzügen.

