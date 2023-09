Dieser Londoner kommt seit 75 Jahren nach Mank

„Mank ist für mich eine zweite Heimat“, sagt Ronnie Singer. Seine erste liegt rund 1.400 Kilometer entfernt: Von der pulsierenden Metropole London verschlägt es Singer seit 75 Jahren regelmäßig in die idyllische „Stadt mit vielen Gesichtern“. Jährlich legt der Londoner diese Strecke zurück, um seine familiären Wurzeln in Mank zu pflegen.

Singer wurde 1943 in London geboren, seine Mutter Hildegard Singer ist in der Manker Bäckergasse aufgewachsen. Ihr Vater Ignaz Adler hatte das Haus dort 1910 erworben. Franz Singer, der Vater von Ronnie, führte in Neuda (Golling) ein Fotogeschäft und wurde von den Nazis ins KZ Dachau interniert – er konnte jedoch entkommen und folgte seiner Frau, die bereits 1939 nach London geflüchtet war. Mit den Familien Hiesberger, Garschall und Trimmel besteht bis heute Kontakt, der mit jährlichen Besuchen gepflegt wird.