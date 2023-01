KZ-Gedenkstätte in Melk: Filmdreh an einem Ort, der berührt

Werbung

„Wenn Sie hinter dieser Linie stehen, sind Sie nicht im Bild.“ Mit ausgestrecktem Finger zeigt die junge Regisseurin auf den knallorangenen Klebestreifen auf dem Boden. „Ich bitte um Ruhe, damit wir drehen können!“ Daraus wird aber erst nach ein paar Minuten – und Aufforderungen – was. Wirklich Ruhe kehrt am Set erst ein, als die vielen Menschen bei der Tür draußen sind. Bevor die Regisseurin ihres Amtes waltet, können einige Ehrengäste – etwa Mordechai Rodgold, der israelische Botschafter in Österreich, oder Roland Teichmann, Direktor des Österreichischen Filminstituts – für kurze Zeit dem Dreh in Melk beiwohnen. Filmaufnahmen an einem Ort, der berührt: Nach einigen Tagen in Jerusalem drehten die Jugendlichen in der KZ-Gedenkstätte Melk.

In Action: Bevor der Dreh losgeht, muss naturgemäß das Equipment auf Position gebracht und eingestellt werden. Foto: NOEN

„Das Projekt ‚Einblick filterlos – Jugendliche machen Kino‘ gibt es bereits seit 2015. Dieses Jahr erstmals auch international“, informiert Produzent Hans Ponsold. Dabei arbeiten israelische und österreichische Jugendliche gemeinsam an einem Film. „Common ground“, so lauter der Titel, erzählt die Geschichte von zwei Teenagern, einem Israeli und einer Österreicherin. Er wird zum Militär einberufen – daraufhin entfacht zwischen den beiden eine Debatte über den Kriegsdienst. Den Nationalsozialismus. Pazifismus. Und über den Holocaust. Im ehemaligen KZ Melk wurden zwischen 1944 und 1945 rund 14.300 Häftlinge untergebracht, die Zwangsarbeit verrichten mussten. Etwa ein Drittel von ihnen waren Juden. Fast 5.000 Häftlinge wurden ermordet.

Maxi Blaha verstärkt das junge Ensemble

Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher sind an diesem Drehtag in Melk hochkonzentriert. Sie drehen an der Kameraeinstellung, stellen den Fokus scharf, positionieren die Schauspielerinnen und Schauspieler. Neben den jungen Darstellerinnen und Darstellern ist auch Maxi Blaha am Set in Melk. Die bekannte Schauspielerin und Sängerin aus Wien mimt eine der Mütter der Hauptrollen.

„Nach der ersten Phase der Erstellung des Buches, das war im August 2022, und der zweiten Phase, dem Dreh – im Dezember 2022 in Jerusalem und Jänner 2023 in Melk – kommt nun die Phase drei des Projektes: Postproduktion, also die Fertigstellung des Filmes“, gibt Produzent Ponsold Einblick. Bis es den Film zu sehen gibt, ist noch etwas Geduld angesagt: Präsentiert werden soll der Film im Festivalkino Cinematheque in Jerusalem Mitte Februar. Und zwar vor mehreren hundert Oberstufenjugendlichen, wie Ponsold auf NÖN-Anfrage näher erläutert: „Ähnliches ist für Österreich geplant, der Film soll auch on Tour durch Schulen gehen, er wird außerdem auf Festivals eingereicht werden und als non-kommerzielles Projekt auch auf Social-Media-Kanälen abzurufen sein.

