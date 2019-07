Dass es bei Gemeinderatssitzungen zu hart geführten Diskussionen kommt, ist keine Seltenheit. Wenn diese allerdings innerhalb der eigenen Partei ausgefochten werden, schon. Bei der jüngsten Sitzung in Emmersdorf zeichnete sich ein klares Bild der VP-Fraktion: Es kriselt in der Bürgermeisterpartei.

Wie der NÖN im Vorfeld zugetragen wurde, sorgten zwei konkrete Tagesordnungspunkte schon länger für Diskrepanzen. Eine Anschaffung für die Kläranlage entfachte die erste Diskussion. Mehrmals trat Klärwart Günter Sautner an VP-Ortschef Kronsteiner und VP-Vize Hochratner heran, es ging um Laborgeräte im Wert von rund 6.000 Euro. „Eigentlich hätten wir das schon bei der vergangenen Sitzung bearbeitet, aber da stand die Tagesordnung schon fest“, erläuterte der Bürgermeister, warum die Thematik nicht vorgetragen wurde.

Ein Fehler, wenn es nach Sautner ging, denn die Wasserrechtsbehörde meldete kurzerhand eine Überprüfung an. Um „Schaden für die Gemeinde abzuwenden“, meldete sich Sautner erneut beim Vizebürgermeister. Und dieser nahm die Sache in die Hand. „Der Bürgermeister wollte das nicht unterschreiben, daher habe ich gehandelt. Die Dringlichkeit war definitiv gegeben, Günter ist seit gut 30 Jahren Klärwart und ich glaube ihm, wenn er sich an mich wendet“, argumentierte Hochratner.

„Ich würde mir eigentlich wünschen, von der eigenen Partei im Hintergrund Unterstützung zu bekommen.“ Richard Hochratner, VP-Vize

Sein Handeln stieß bei VP-Fraktionsobmann Kerschbaumer aber auf gar keine Gegenliebe. „Es ist unumstritten, dass wir diese Geräte brauchen. Entscheidungen im Alleingang, die man sich nachträglich legitimieren lässt, finde ich absolut nicht in Ordnung“, forderte er, dass bei Anschaffungen ab 500 Euro künftig mindestens zwei Angebote eingeholt werden müssen.

Da holte Hochratner zum Konter aus: „Ich würde mir eigentlich wünschen, von der eigenen Partei im Hintergrund Unterstützung zu bekommen – und kein Gerede von wegen Amtsmissbrauch zu hören.“ Darauf angesprochen, bestätigt Kerschbaumer, sich bezüglich eines Misstrauensantrags erkundigt zu haben. „Ich habe mich informiert. Ihm das Misstrauen auszusprechen, wäre möglich gewesen. Es war zwar kein Thema, aber ich wollte ihm das vor Augen führen.“

Kurz vor dem „Nicht öffentlichen Teil“ kam es schließlich zum Eklat. Eigentlich hätten alle Gemeindearbeiter an der Sitzung teilnehmen sollen, da eine Lösung für die Diskussion um die Rufbereitschaft gesucht wird. Kronsteiner lud sie aber wieder aus – ohne dafür eine Erklärung im Sitzungssaal abzugeben. Nachträglich verwies er gegenüber der NÖN, auf eine Stellungnahme des Landes, wo die Anordnung der Rufbereitschaft dem Bürgermeister und nicht dem Gemeinderat unterliegt. Als der Klärwart noch etwas sagen wollte und der Bürgermeister ihm das Wort untersagte, platzte Hochratner endgültig der Kragen. Gemeinsam mit Stefan Kloihofer (SP) verließ er frühzeitig den Saal. „Als Ortschef muss er sich die Anliegen seiner Mitarbeiter anhören, das geht für mich gar nicht“, protestierte der Vizebürgermeister.

Die immer wiederkehrenden Diskussionen in der ÖVP Emmersdorf hat auch VP-Bezirksobmann Karl Moser vernommen: „Ich mische mich aber nicht in ortsinterne Diskussion ein. Das müssen sie selbst lösen.“ Ob es für den Bürgermeister etwas zu lösen gibt? „Ich glaube, dass man auch innerhalb einer Partei nicht immer gleicher Meinung sein muss.“