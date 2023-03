Elisabeth Augustin: Eine Wienerin erobert Schloss Pöggstall

Im NÖN-Gespräch erzählt Kammerschauspielerin Elisabeth Augustin aus ihrem Leben und von den Pöggstaller Kulturtagen, wo sie als Intendantin dieses Kulturevent ins Leben gerufen hat.

NÖN: Wann sind Sie mit dem Schauspiel erstmals in Berührung gekommen?

Elisabeth Augustin: Bereits als Kind war es ein Wunschtraum von mir, einmal ins große Theater zu wechseln. In der Familie gab es Hausmusik, Hauskonzerte in der Wiener Villa beim Großvater Architekt Erich Boltenstein. Es war mir vorgezeichnet, Theater von der Pike auf zu erlernen, wobei ich mir die ersten Sporen schon bei Schulaufführungen verdiente. Man lernte in unseren Kreisen Singen und Tanzen, Ballett und dabei kam ich auch mit dem Kinder-Staatsopernballett in Berührung.

Wie ging es danach mit Ihrer Aus- und Weiterbildung im Laufe der Jahre weiter?

Augustin: Nach dem Abitur besuchte ich das Max-Reinhardt-Seminar, welches ich im Jahre 1975 mit Auszeichnung abschließen konnte. Hier wurde ich aus einer großen Anzahl von Nachwuchsspielern ausgesucht. So erfolgte der Start in meine weitere Schauspielkarriere. Nach einem Jahr am Schauspielhaus übersiedelte ich dann ans Burgtheater in Wien. Die Antrittsrollen waren hier „Nathalie“ im Prinz von Homburg“ und die „Quendolen“ in „Travesties“ von Tom Steppard. Gerne erinnere ich mich noch an die allererste Aufführung im Theater Courage zurück, wo ich die Hauptrolle in ,,Zynkali“ spielen durfte. Zwei Jahre gastierte ich auch an den Münchner Kammerspielen mit der ,,Jelena“ in ,,Onkel Wanja“ von Anton Cechov. Seit vielen Jahren bin ich fixer Bestandteil bei den Reichenauer Festspielen.

Auf was blicken Sie in Ihrer umfassenden Karriere noch gerne zurück?

Augustin: Hier sind einmal das Regieführen, wo die eigenen Bücher geschrieben wurden, Fernsehaufzeichnungen, Unterrichtung (zeitweise) des Faches Rollenstudium am Max-Reinhardt-Seminar und vor allem die Pöggstaller Kulturtage als Intendantin (seit 2018).

Was bewog Sie, diese Pöggstaller Kulturtage zu gründen und aufzubauen?

Augustin: Da ich schon seit 40 Jahren den Zweitwohnsitz im malerischen Yspertal habe, lag es für mich nahe, ein wenig die Kulturszene im südlichen Waldviertel unter die Lupe zu nehmen. Es gab keine Kulturveranstaltungen vor der Haustür. Wenn man Kultur genießen wollte, musste die Bevölkerung oftmals weiter fort fahren. Da kam die Idee, Pöggstall zu einem kleineren kulturellen Zentrum aufzubauen. Wichtig war mir hier, dass es für die Menschen in der Region und darüber hinaus sein soll.

Wie gingen Sie mit Ihrem höchst motivierten Kernteam, das ehrenamtlich agierte, vor?

Augustin: Es gab – noch im Jahr der Landesausstellung 2017 – erste Gespräche, dass man im Jahre 2018 mit einem entwickelten Konzept die Pöggstaller Kulturtage starten soll. Begonnen wurde mit drei Programmen an vier Abenden. In den Folgejahren entwickelte sich daraus ein qualitativ hochwertiges Programm mit acht Vorstellungen. Das entwickelte Konzept hat voll gegriffen und es wurde auch ausgelotet, was junge Menschen heute gerne haben. Aber auch diese jungen Künstler haben bei mir immer eine Bühne.

Wie haben Sie die zahlreichen Lockdowns der vergangenen Jahre genutzt?

Augustin: Es war keine leichte Zeit, wir konnten in Wien einige Male spielen, in Pöggstall wurde in den vier Jahren nur eine einzige Veranstaltung abgesagt. Wir können nunmehr ein positives Resümee ziehen, das breitgestreute Programm in einem jungen Festival ist den Kinderschuhen entwachsen.

Sie feierten kürzlich Ihren 70. Geburtstag. Was ist Ihr persönlicher Wunsch?

Augustin: Gesundheit und Familie haben absoluten Vorrang. Eine Balance zwischen schönen beruflichen Aufgaben und privaten erholsamen Glanzpunkten zu finden. Und beruflich: Ein Fernsehdreh wäre auch nicht von der Hand zu weisen. In diesem Jahr zum sechsten Mal die Kulturtage Schloss Pöggstall unter dem Motto „Aufspüren“.

