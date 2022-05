Neo Stadtmarketing Melk-Leiterin: „Ein gewisses Urlaubsflair“

Werbung

Lorena Meierhofer ist ab 1. Juni neue Stadtmarketing-Leiterin. Die Artstettnerin wechselt als Leiterin der Abteilung Marketing und des Studienbereichs vom Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt nach Melk.

NÖN: Sie wechseln von der FH zur Stadt Melk. Von der Theorie zur Praxis, warum?

Es ist wie Urlaub, wenn man sich alleine mit einem Eis auf die Bank in der Innenstadt setzt und den Menschentrubel beobachtet. Lorena Meierhofer Stadtmarketing-Leiterin

Meierhofer: Ich bin mittlerweile seit neun Jahren am Campus Wieselburg tätig und die Arbeit mit den Studierenden hält geistig fit. Nach neun Jahren ähneln sich die Studienjahre und man braucht auch die Abwechslung.

Sie wohnen in der Gemeinde Artstetten – wie ist ihr Bezug zur Bezirkshauptstadt Melk?

Lorena Meierhofer: Mein erster Bezug zu Melk ist der Wechsel in die Unterstufe des Stiftsgymnasiums. In meiner Jugendzeit hatte ich einen Großteil meines Freundeskreises in Melk und war hier auch immer im Wachaubad. Beruflich war ich von 2007 bis 2012 bei der Firma Gottwald.

Sie sind Leiterin des Fachbereichs Marketing am Campus Wieselburg. Mit Blick auf die Melker Innenstadt: Wie würden ihre Studierenden über die aktuelle Situation in Melk urteilen?

Meierhofer: Ich denke, so wie ich meine Studierenden kenne, würden sie Melk als touristische Stadt mit großartigem Blickfang bezeichnen. Melk hat auch eine bezaubernde Innenstadt mit einem besonderen Flair. Die Rückfrage wäre aber, wie Melk in der Region positioniert ist.

Und wie ist Melk in der Region positioniert?

Meierhofer: Das müsste man jetzt genau wissenschaftlich untersuchen. Sicherlich gibt es einen Ist-Stand, diesen braucht man, um die Positionierung zu schärfen. Es ist wie bei einem Fundament. Ich kann kein Haus ohne Fundament bauen. Als Fundament dient uns die Analyse. Wichtig ist es, in den nächsten Monaten mit den Stakeholdern in den Dialog zu treten. Hier gilt es vor allem, das Gespräch mit den Wirtschaftstreibenden zu suchen – auch, wegen der Frage, wie attraktiv Melk als Arbeitsplatz ist. Natürlich geht es aber auch ganz klar um den Tourismus. Durch Corona haben wir erkannt, wie schön Österreich ist, und hier müssen wir ansetzen, um Melk im Land als Ausflugsziel bekannt zu machen.

Sind das ab Juni die ersten Schritte?

Meierhofer: Das wäre der grobe Plan. Ich will im Sommer Gespräche führen, aber nicht nur mit den Wirtschaftstreibenden, sondern auch mit Institutionen, Organisationen und Vereinen. Wenn ich davon rede, die Positionierung von Melk zu schärfen, geht es auch um die Anwohner. Im Zuge des Hearings habe ich mich näher mit Melk beschäftigt, und es ist essenziell für eine Stadt, dass sie attraktiv zum Leben und als Arbeitsplatz ist. Hier sollte man in der Zukunft ansetzen.

Oft wird kritisiert, dass der Melker Schwerpunkt zu sehr auf dem Tourismus liegt, zu wenig für die Einheimischen getan wird. Wo braucht es Verbesserungen?

Meierhofer: Ich denke, das zu sagen, wäre jetzt noch zu früh. Ich sehe meine Funktion als Schnittstelle und will mir darüber in Einzelgesprächen erst einmal ein Bild machen.

Ihre Vorgabe lautet ein Stadtmarketing aufzubauen. Laut Gemeinderatsbeschluss sind dafür 400.000 Euro budgetiert. Wofür soll dieses Geld verwendet werden?

Meierhofer: 400.000 Euro klingt viel, macht man aber, etwa eine Einschaltung im ORF ist man diese rasch los. Im Budget sind aber auch die Personalkosten dabei. Um ein Stadtmarketing zu entwickeln, ist es wichtig, langfristige Konzepte aufzubauen. Diese werde ich ausarbeiten und der Gemeinde präsentieren, um dann gemeinsam zu entscheiden, wohin wir gehen.

Der Wunsch an einen neuen Leiter war, dass dieser Einheimischen und Touristen das „Melker Lebensgefühl“ vermitteln soll – können Sie mir dieses Lebensgefühl schon definieren?

Meierhofer: Sehr guter Wein und ein gewisses Urlaubsflair. Es ist wie Urlaub, wenn man sich alleine mit einem Eis auf die Bank in der Innenstadt setzt und den Menschentrubel beobachtet.

Es gibt immer wieder Kritik an der Altstadt – zu viele Leerstände, die Kurzparkzone, den nicht-autofreien Hauptplatz, das fehlende kostenlose Parken über Mittag. Blickt man auf die Innenstadt, werden die klassischen Geschäfte weniger, der Leerstand schrumpft aber dank Gastronomie und Dienstleister– ist das die Zukunft der Innenstadt?

Meierhofer: Ich glaube, man muss es differenziert sehen. Auf einer Metaebene gesprochen muss man das Bild der Innenstädte überdenken. Man muss auch kritisch hinterfragen, wie sich der Handel entwickelt. Gerade durch die Digitalisierung und die Art, wie man einkaufen kann. Für Melk wird es die Zukunft zeigen, was wirklich die Bedürfnisse sind.

