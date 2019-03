Im Zuge der Auszeichnung zur „kulturfreundlichsten Gemeinde“ im Bezirk Melk bat die NÖN Kulturstadtrat Emmerich Weiderbauer (Grünen) und das Aushängeschild der Melker Kulturlandschaft, Alexander Hauer, zum Gespräch über die Vielfalt der Kultur in der Stadt, Fördermittel und das Zusammenspiel aller Kulturvereine.

NÖN: Was macht die Stadt zur „kulturfreundlichsten Gemeinde“ im Bezirk?

Emmerich Weiderbauer: Wir haben eine einzigartige Kulturpartnerschaft zwischen Wachau Kultur Melk, Stift, Schallaburg und Stadt. Von dieser gehen Äste weg, durch die eine ungeheure Vielfalt entsteht. Mit Pater Martin und Alexander stehen zudem Menschen in der ersten Reihe, die das Kulturleben in der Stadt seit Jahrzehnten prägen. Kultur wird bei uns zugelassen und vom Publikum angenommen. Wir sind eine Metropole der Kultur in Niederösterreich.

Alexander Hauer: Das Besondere in unserer Stadt ist, dass es sowohl professionelle Strukturen als auch eine große, von der Bevölkerung mitgetragene Kulturszene gibt. Wie sich das gegenseitig befruchtet, hat sich beim Barockfest gezeigt, als die Stadtkapelle mitgespielt hat. Die Auszeichnung ist ein schönes Zeichen, wichtiger ist aber, dass die Kultur das Lebensgefühl in Melk prägt.

Wer heute an die Kultur in Melk denkt, denkt an Alexander Hauer. Sie stammen ursprünglich aus St. Oswald. Wie sind Sie in die Melker Kulturszene gestoßen?

Hauer: Ich war im Internat, habe da Theater gespielt und Musikinstrumente gelernt, hier meine ersten Stücke geschrieben. Das Stift war der richtige Mutmacher. Dann gründete ich meine eigene Laientheatergruppe, bei der auch Uschi Strauss das erste Mal auf der Bühne stand. Durch die Assistenz bei den Sommerspielen und MERKwürdig bin ich in Melk „hängen geblieben“. Der Ort hat eine gute kulturelle Blumenerde und ist dadurch ein guter, kultureller fruchtbarer Boden.

Welcher Kulturbereich fehlt noch in der Stadt – oder ist für jeden Geschmack etwas dabei?

Weiderbauer: Wir haben in der Stadt eine unglaubliche Breite, dass ich als Stadtrat mit den vielen Terminen oftmals in Stress komme. Mit Blasmusik, Musikschule und der School of Dance der Sportunion decken wir zusätzlich sehr viel ab.

Hauer: Wenn jemand mit etwas Neuem nach Melk kommt, findet er die Möglichkeiten vor, Neues auszuprobieren. Kunst zu machen heißt nicht, dass alles da ist. Die Bedürfnisse, die da sind, sollen Rahmenbedingungen finden – und diese schließen nichts aus.

Wie groß ist die Gefahr, im Erfolg bequem zu werden?

Hauer: Jeder, der den Begriff Kunst ernst nimmt, kann sich nicht zurücklehnen. Wir sind keine Unterhaltungsindustriellen, die auf dem Fließband arbeiten.

Weiderbauer: Als Beispiel, wie sehr die Kultur an einem Strang zieht, nehme ich den Barocktage-Intendanten Michael Schade. Als ein Weltstar geholt wurde, war die Skepsis groß, nur jemanden für die Plakate geholt zu haben. Bei ihm ist genau das Gegenteil der Fall. Er selbst packt an und trägt auch einmal Sessel weg.

Kultur kostet Geld. Förderungen sorgen immer wieder für Diskussionen. Wie schwierig ist es als Kulturstadtrat, die geeigneten Mittel zu lukrieren?

Weiderbauer: Es gibt das Bekenntnis, Kultur zu unterstützen. Das gilt aber nicht nur für die Wachau Kultur Melk, sondern auch für viele andere Vereine in der Stadt. Rathausgalerie, Musikschule oder der Singverein brauchen ebenso unsere Unterstützung und Wertschätzung.

NÖN: Was halten Sie denen entgegen, die meinen, Kultur fresse nur das Geld, aber man bekomme nichts retour?

Weiderbauer: Es ist oft mühsam Menschen davon zu überzeugen, dass in unserer digitalisierten Welt Kultur einen hohen Stellenwert haben muss und Lebensqualität bedeutet, die Umwegrentabilität in Tourismus und Wirtschaft ist in Melk ein Faktum, sie rechtfertigt daher die Förderungen für Kulturbetriebe.

Hauer: Bei der Kultur ist die Förderung offensichtlich. Ich finde Subventionen für die Landwirtschaft sehr wichtig, nur wird kein Bauer ständig damit konfrontiert, dass er welche bekommt. Bei der Kultur ist die Subvention vollkommen transparent. In Melk haben wir auch die Besonderheit, dass sehr viele private Förderer die Kultur unterstützen, weil sie Kultur atmen wollen und diese für sie ein Grundnahrungsmittel ist. Wichtig ist aber auch, dass die Leute auch selbst „garteln“ können. Daher halte ich vor allem die Schulen und die Musikschule für die wichtigsten kulturellen Vermittler.