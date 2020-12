Mehr als sechs Millionen Euro will der Verbund in ein neues Lehrlingsheim beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug stecken. Der Baustart soll nach umfassender Projektplanung bereits im Herbst 2021 erfolgen. Die geplante Fertigstellung des Millionenprojektes erfolgt im Jahr 2023.

„Wir freuen uns, mit der Modernisierung unsere Infrastruktur das positive Lernumfeld an unserem Kraftwerksstandort in Ybbs weiter zu verbessern“, betont Achim Kaspar, zuständiges Vorstandsmitglied für die Stromerzeugung bei Verbund.

Mit dem Neubau will der Verbund die Doppelberufsausbildung am Standort Ybbs-Persenbeug für angehende Facharbeiter zu Elektro- und Metalltechnikern noch attraktiver gestalten. Die neue Lehrlingsunterkunft wird direkt an der Donau auf Eigengrund des Verbund im Westen des bestehenden Gebäudes zwischen Baggerhafen und Freiluftschaltanlage errichtet.

Der Neubau schließt an die 2011 modernisierte Lehrwerkstatt an und bietet Unterkunft für 40 Lehrlinge. Daneben entstehen auch neue Lehrsäle, die auch für betriebliche Aus- und Fortbildungsmaßnahmen genutzt werden sollen.