Schulzentrum Loosdorf: Umbau soll Schulbetrieb nicht einschränken

Nächster Schritt für den geplanten Um- und Neubau des Loosdorfer Schulzentrums: Nach dem Start des Planerauswahlverfahrens hofft die Gemeinde, in Kürze einen Plan für die künftige Gestaltung in den Händen zu halten. Danach soll laut Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) ein Verhandlungsverfahren beginnen. Frühester Baubeginn könnte laut Vasku Ende des Jahres 2023 sein.

Fix ist bereits jetzt, dass es für die Unterrichtsklassen keine teuren Containerklassen geben wird. „Wir haben es in der Ausschreibung auch so vermerkt, dass der Umbau während des normalen Schulbetriebes erfolgen soll. Es sollte grundsätzlich den Schulbetrieb nicht stören“, sagt Vasku. Im Notfall könne die Schule zudem in die Losensteinhalle ausweichen.

