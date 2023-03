Premiere für Hegeschau der Kleinregion Hoch 6

Am 25. Jänner fand in Texing die diesjährige Hegeschau statt. Dieses Mal mit Besonderheiten. Zum einen war dies die erste große Hegeschau aller vier Hegeringe in der Kleinregion Hoch 6, die es nun jährlich geben wird. Zum anderen konnten besondere Gäste begrüßt werden.

Die Hegeringe Kirnberg-Texingtal, Mank, Kilb und Hürm zeigten erstmals gemeinsam die besten Trophäen des vergangenen Jahres. Als Gäste waren Innenminister und Jagd-kollege Gerhard Karner ebenso vertreten wie Generalsekretärin des Landesjagdverbandes, Silvia Scherhaufer, und Landesjägermeister Josef Pröll, der die Ehrungen von Jägern vornahm. Franz Kropf und Leonhard Kendler erhielten Ehrenbrüche in Silber (für 40 Jahre Jäger), Franz Zöchbauer, Erwin Pamperl und Ernst Reisner Ehrenbrüche in Gold (für 50 Jahre Jäger).

Für die Jäger gab es zudem Interessantes über das Übereinkommen zwischen Jägerschaft und den Waldbesitzern, welches im Bezirk Melk besonders positiv hervorgehoben wurde, die Bedeutung eines klimafitten Waldes und was dafür zu tun ist (Klaus Gotsmy) sowie die Wichtigkeit der Jagd als Handwerk (Josef Pröll), was auch das Schwerpunktthema des diesjährigen Jahres darstellt, wie die Generalsekretärin in ihrem Überblick über die Öffentlichkeitsarbeit aufzeigte. Auch Bezirksjägermeister Robert Wurzer war durchwegs zufrieden und präsentierte den Wildbestandbericht des Bezirkes. Die Abschussquote ist zudem erfüllt. Gefordert wird die Jägerschaft jedoch möglicherweise bald durch die Afrikanische Schweinepest sein, von der es bereits Fälle in Tschechien und Ungarn gibt. Diese gilt es dann mit entsprechenden Maßnahmen einzudämmen.

