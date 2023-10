„Der Wald lehrt uns das Leben“: Melker Experten im Gespräch

Vom Wald auf den Teller: Im Herbst hat das Wildbret Saison. „Die Wildbretvermarktung ist wichtig für die Jägerschaft“, sagt Robert Wurzer aus Zelking-Matzleinsdorf, seit 2020 ist er der Bezirksjägermeister. Rund 7.500 Rehe und in etwa 800 Wildschweine werden im Bezirk erlegt, der Großteil davon direkt vermarktet. „Wildfleisch ist ein regionales Lebensmittel – noch dazu haben die Tiere ihr ganzes Leben lang im Wald gelebt, niemals Antibiotika bekommen“, betont er. Jetzt ist das Wildbret dran – die Aufgaben der Jägerinnen und Jäger sind allerdings vielfältig. Es gibt aktuell viele Themen, die die Jägerschaft vor Herausforderungen stellt.

„Die Auswirkungen des Klimawandels etwa“, führt Wurzer an. Die anhaltende Trockenheit und der Borkenkäfer setzen dem Wald zu. Laut Wurzer versteckt sich das Wild aufgrund der Präsenz von Wolf und Luchs auch zunehmend im Wald – dadurch kommt es auch vermehrt zu Schälschäden. Sprich: Rindenstücke oder ganze Rindenstreifen werden abgenagt. Geschwächte Bäume haben zur Folge, dass „Löcher“ in den Waldbeständen entstehen. „Am Hiesberg mussten etwa rund 200 Hektar aufgeforstet werden“, gibt der Bezirksjägermeister zu bedenken.

Und die jungen Waldpflanzen müssen dann ja auch erst noch wachsen. Durchaus eine Herausforderung, wenn Rehe in der Nähe sind. „Ab einer Wuchshöhe von 1,50 Meter können die Pflanzen weiter wachsen, alles darunter verbeißt das Wild. Eine Gegenmaßnahme ist, dass wir mehr Rehe entnehmen werden. Damit ist es aber nicht getan“, betont Wurzer. Die Forstwirtschaft sei hier ebenso gefragt. Und das sieht auch Forstwart Fritz Wolf so. „Wir erleben gerade eine Umwandlung des Waldes.“

„Wir müssen heute die Wälder für unsere Enkel gestalten“

Vor dem urigen Blockhaus mitten am Hiesberg steht Forstwart Wolf. Seit 42 Jahren ist er beim Stift Melk für forstliche Angelegenheiten angestellt. 3.500 Hektar umfasst der Waldbesitz des Klosters in acht Bezirken in Niederösterreich. Wolf ist für die Reviere am Hiesberg und dem Pöverdinger Wald zuständig.

„Statt Fichten-Monokulturen setzen wir auf Naturverjüngung und Mischwald mit hohem Laubholzanteil. Am Hiesberg haben laut Wolf Buchen und Eichen beste Standortbedingungen. „Nachhaltige und klimafitte Waldbewirtschaftung wird immer wichtiger“, erklärt der Forstexperte. „Wir müssen heute die Wälder für unsere Enkel gestalten. Denn die Erfolge unserer Eingriffe zeigen sich nicht im Folgejahr, sondern meist erst in der übernächsten Generation.“

Viel Zeit für Wissensvermittlung nimmt sich Wolf für seine waldpädagogischen Veranstaltungen. Kindergartenkinder und Schulklassen sind ebenso Teilnehmer wie Firmen-Manager. Wolf: „Mein Ziel ist es immer, die Natur als Vorbild für unser Leben zu erkennen und den Menschen vieles im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen. Das Leben in der Natur und im Wald findet immer in der Gegenwart, im Jetzt statt“, wird der Forstwart ansatzweise philosophisch.

Immer mehr Frauen in der Jägerschaft

Auf Wissensvermittlung setzt auch der Jagdverband: Seit 2022 lädt dieser Schülerinnen und Schüler bei „Wildes Revier“ auf virtuelle Erkundungstour durch heimische Wälder. Die Nutzerinnen und Nutzer gehen bei dieser Initiative mit Tablet, PC oder Smartboard auf eine virtuelle Pirsch in drei typische Reviere – und besuchen eine Jagdhütte. „Jäger zu sein ist vielfältig. Das wollen wir den Kindern zeigen – und natürlich auch allen anderen“, sagt Bezirksjägermeister Wurzer.

Das Interesse an der Jagd in der Bevölkerung steige jedenfalls: Am Jungjägerkurs nehmen jedes Jahr bis zu 45 Personen teil. Und zwar auch immer mehr Frauen, wie Wurzer betont: „Im Durchschnitt liegt der Damenanteil bei einem guten Drittel, einmal hatten wir auch schon einen Kurs mit einer Frauenbeteiligung von 42 Prozent.“ Das Durchschnittsalter der jagdlichen Neueinsteiger liegt laut Forstwart Wolf bei 32 Jahren, der Altersdurchschnitt aller Jäger im Bezirk Melk bei 56 Jahren. „Die Liebe zur Natur, sich das eigene gesunde Wildbret selbst aus der Natur auf den Teller zu holen und die meditativen Momente am Hochsitz sind die Hauptgründe für das steigende Jagdinteresse“, skizziert er. Der nächste Jungjägerkurs beginnt im Jänner 2024, Interessierte melden sich bei Bezirksjägermeister Wurzer.

Foto: Zimprich

Ein Thema, das bei der Jägerschaft nun schon seit einigen Jahren für Aufregung sorgt, ist die Rückkehr des Wolfs. „Die letzte größere Geschichte“, wie Wurzer es formuliert, „war der nachgewiesene Riss von mehreren Kamerunschafen in Klein-Pöchlarn“. Neben dem Wolf macht sich auch ein weiterer Räuber bemerkbar: Auch der Luchs beansprucht im Bezirk Reviere. Der Wolf habe das Gebiet südlich der Donau noch nicht für sich als neuen Lebensraum entdeckt. „Der einzige Wolf am Hiesberg bin ich“, schmunzelt Fritz Wolf.

Der Wald verlangt von seinen Benützerinnen und Benützern Respekt: „Gerade in einer seit Corona verstärkten Freizeitnutzung in der Natur sind von uns allen die Spielregeln auch einzuhalten. Viele wissen etwa nicht, dass Waldzonen unter drei Meter Wuchshöhe nicht betreten werden dürfen. Dass man dabei seinen Müll mit nach Hause nimmt, sollte jedem klar sein.“