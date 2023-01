Große Vorhaben für Mank 2023

Werbung

Das Land Niederösterreich hat mit Beginn diesen Jahres Mank in die Aktion „Stadterneuerung“ aufgenommen. Das heißt: Bis zu 50 Prozent werden vom Land NÖ für Projekte zur Verfügung gestellt. Die maximale Förderhöhe beträgt 200.000 Euro. Zuletzt war Mank von 2010 bis 2014 bei der Aktion dabei.

„Wir haben die vergangenen neun Jahre genützt, um die Straßengestaltungen und Radwege abzuschließen. Da gibt es andere Förderungen, da muss man nicht unbedingt bei der Stadterneuerung dabei sein“, sagt Bürgermeister Martin Leonhardsberger (ÖVP). Um die kommenden vier Jahre so effektiv wie möglich zu nützen, plante die Stadt, die großen Projekte ab 2023 vorzubereiten und Schritt für Schritt umzusetzen. Schon am Mittwoch, 18. Jänner, beginnt die historische Aufarbeitung des umstrittenen Dollfuß-Platzes mit einem Infoabend.

„Der Verein MERKwürdig stellt den Ablauf unseres historischen Aufarbeitungsprozesses im Gasthaus Schrittwieser in St. Gotthard vor“, berichtet Leonhardsberger. Der Abend soll eine Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sein, sich über das Thema erstmals genau zu informieren.

Neben zahlreichen Umbauten zur Energiewende, wie weitere Installationen von Photovoltaikanlagen und der reguläre Betrieb des e-Fahrtendienstes, steht das kommende Jahr ganz im Zeichen des Begegnungsparks gemeinsam mit dem Verein Lichtblick. „Die Wiese neben dem Beserlpark wird gemeinsam mit dem Verein Lichtblick zu einem Ort der Begegnung werden“, sagt Leonhardsberger. Neben einem Spielplatz plant die Stadt, bestehende Obstbäume zum gemeinsamen „Garteln“ zu nützen. „Es soll ein Treffpunkt für Alt und Jung werden, um Wissen über die Natur an die jungen Generationen weiterzugeben“, sagt der Ortschef.

Und auch die traditionellen Bälle finden in diesem Jahr nach einer Coronapause wieder statt: Am 21. Jänner feiert der Jägerball sein Revival, am 4. Februar lädt die Landjugend zum Bezirksball.

