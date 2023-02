Nächtigungen in Melk stiegen auf Rekordwert

Mit 338.000 Gästen verzeichnet das Stift Melk im abgelaufenen Tourismusjahr ein deutliches Plus. Damit hat das Stift Melk etwas mehr als 60 Prozent des Rekordwerts von 550.000 Besucherinnen und Besuchern vor der Coronapandemie erreicht. Nach wie vor fehlen die Touristen aus dem asiatischen Raum.

Lorena Meierhofer ist seit Sommer 2022 im Einsatz für die Stadt. Foto: Seiko

Deutlich weiter ist man schon in der Stadtgemeinde Melk. Mit 78.910 Nächtigungen konnte im Jahr 2019 ein Rekordwert erreicht werden. Mit Corona brachen die Zahlen 2020 (42.000 Nächtigungen) und 2021 (49.234) aber deutlich ein. Im Tourismusjahr 2022 knüpfte der Stadttourismus wieder an alte Stärke an und übertraf knapp die Bestmarke aus dem Jahr 2019. So nächtigten 2022 etwas mehr als 79.000 Menschen in der Bezirkshauptstadt. Die neue Stadtmarketing-Leiterin Lorena Meierhofer sieht dabei aber noch Luft nach oben. So waren die ersten Monate des Jahres noch von der Coronapandemie geprägt. Mit dem Sommer und dem „goldenen Herbst“ kam dann auch die Reiselust der Touristinnen und Touristen zurück. „Der Herbst hat wesentlich zu dieser positiven Bilanz beigetragen“, analysiert Meierhofer.

Rekordkurs zeichnete sich bereits im Sommer ab

Bereits mit Ende der Sommersaison verzeichnete die Stadt mehr als 68.000 Nächtigungen. Das sommerliche Herbstwetter sowie die Internationale Schifffahrtskonferenz im Stift Melk Ende des Jahres brachten zusätzliche Gäste in die Stadt.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Anforderungen einem schnellen Wandel unterworfen sind.“ Lorena Meierhofer Stadtmarketing-Leiterin

In Vorbereitung für die kommende Tourismussaison werden derzeit die bestehenden Tourismuspakete evaluiert. Diesbezüglich gibt es auch Abstimmungsgespräche mit dem Donau-Tourismus und weiteren möglichen Kooperationspartnern. „Die Erfahrung der vergangenen Jahre hat gezeigt, dass die Anforderungen und Nachfragen seitens der Touristen einem stetigen und schnellen Wandel unterworfen sind und Adaptierungen in kürzeren Intervallen durchgeführt werden“, sagt Meierhofer.

Für das aktuelle Jahr ist man weiterhin positiv gestimmt − neben der vermehrten Reiselust aus dem deutschsprachigen Raum kommen mittlerweile auch wieder Touristen aus dem nicht-europäischen Ausland in die Wachau und damit auch nach Melk.

