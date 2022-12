Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Melk

Meistertitel wie nach Drehbuch

Hollywood hätte es nicht spannender machen können. Es ist der 17. Juni, die letzte Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland steht am Programm und die USG Alpenvorland hat die Titelträume vor dem Auswärtsspiel in Weiten um 20 Uhr eigentlich schon begraben. Denn Viehdorf hat einen Punkt Vorsprung und kann mit einem Sieg in Münichreith – Anpfiff um 18.30 Uhr – schon alles klar machen. Aber es kommt anders: Münichreith geht 2:0 in Führung, Viehdorf gleicht aus, Münichreith legt noch einmal vor und dem Titelaspiranten gelingt in einer hitzigen Partie trotz großen Kampfes nur mehr der Ausgleich.

Damit ist klar: Die USG kann sich mit einem Sieg in Weiten doch noch zum Meister küren. Und das lässt sich die Truppe von Trainer Alexander Glaninger nicht zweimal sagen, fegt Weiten 8:0 vom Platz und feiert auf den letzten Drücker den ersehnten Aufstieg in die 1. Klasse West/Mitte.

Kapitän Michael Lasselsberger und die gesamte USG-Familie feiern in Weiten unverhofft den Aufstieg in die 1. Klasse West/Mitte. Foto: Michael Bouda

„Wir haben ab der Halbzeitpause in Münichreith ein Handyverbot verhängt. Das war die längste Viertelstunde für mich, bis das Ergebnis in Münichreith dann feststand“, lässt Glaninger die entscheidenden Momente Revue passieren. „Wir haben natürlich gehofft, dass es klappt, aber niemals damit gerechnet. Umso größer war dann die Freude.“

Gutsjahr rudert in höhere Sphären

Sie ist endgültig in der internationalen Ruderelite angekommen: Emma Gutsjahr. Das Nachwuchs-Aushängeschild des Union Ruderverein Pöchlarn rudert zusammen mit ihrer neuen Partnerin Greta Haider aus Linz bei der U19-Europameisterschaft im italienischen Varese sensationell auf den vierten Rang. Ebendort tritt das Duo auch bei der U19-Weltmeisterschaft an und erreicht den neunten Gesamtrang. Bei den Österreichischen Meisterschaften holt sie im Einer zum vierten Mal Gold.

Top-Duo im Ruderboot: die Pöchlarnerin Emma Gutsjahr (links) und die Linzerin Greta Haider. Foto: URV Pöchlarn

Neue Ära in Kilb

2022 ist für den SCU Kilb ein Jahr mit Licht und Schatten. Nach einem Top-Frühjahr schließt der höchste Bezirksverein die Saison 2021/22 mit dem besten Ergebnis der Vereinsgeschichte ab – Rang zehn in der 1. Landesliga. Im Herbst läuft es dann nicht nach Wunsch, das Trainerduo Matthias Trattner/Rudolf Buchinger tritt nach zweieinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit mit Hinrundenende zurück. Nur wenige Wochen später präsentiert der SCU den Nachfolger: Kilb startet mit dem früheren Amstetten-Goalgetter Milan Vukovic als Coach in eine neue Ära.

Willkommen beim SCU Kilb: Teammanager Florian Krendl, Neo-Coach Milan Vukovic und Sportvorstand Dietmar Wieser (von links). Foto: SCU Kilb

Meisterliche Leistungen

Damit haben die wenigstens Optimisten gerechnet. Blindenmarkt sichert sich den Titel in der 1. Klasse West. Das Erfolgsrezept: eine stabile Defensive gepaart mit einem starken Legionärsduo – den Sura-Brüdern. Mit einem 1:0-Sieg in Gottsdorf ist der Aufstieg in die Gebietsliga West eine Runde vor Schluss fixiert. Jubel gibt‘s auch bei den Frauen: Die FSG Südliches Waldviertel feiert in der Frauengruppe West den Meistertitel und misst sich nun in der Gebietsliga Mostviertel.

Meisterjubel. Die FSG Südliches Waldviertel steigt von der Frauengruppe in die Gebietsliga auf. Foto: FSG Südliches Waldviertel

Wie der Phönix aus der Asche

Der SC Melk bedient 2022 das gesamte Emotionsspektrum. Nach einem punktelosen Frühjahr müssen die Löwen den bitteren Abstieg von der 2. Landesliga West in die Gebietsliga West hinnehmen. Im Sommer stellen sich die Bezirkshauptstädter aber vollkommen neu auf, Trainer Genadi Petrov formt eine wahre Torfabrik und Melk kürt sich – fast schon märchenhaft – nach dem Abstieg sofort zum Herbstmeister. Dazwischen gehen die Löwen auch im Nachwuchsbereich „den nächsten Schritt“: Sie einigen sich mit dem SK Rapid Wien auf eine Kooperation.

Niemand schießt mehr Tore, niemand holt mehr Punkte: Melk lacht nach der Hinrunde von der Tabellenspitze der Gebietsliga West. Foto: Michael Bouda

Jubel über Winterkrone

Aber nicht nur Melk überwintert an der Tabellenspitze. Auch der ASK Ybbs ist endlich da, wo er sein will: am Platz an der Sonne in der 2. Landesliga West. Die Donaustädter treten im Herbst als Kollektiv auf, leisten sich nur gegen Schweiggers einen Ausrutscher, schlagen auch in den Derbys gegen Wieselburg und Purgstall zu und setzen sich verdient die Winterkrone auf.

Ybbs feiert im Herbst nicht nur im Derby gegen Purgstall: Der ASK setzt sich die Winterkrone auf. Foto: Michael Bouda

Viel zu jubeln hat auch der ASK Loosdorf: In der 1. Klasse West/Mitte ist die Scheibenpflug-Elf das Maß der Dinge und fegt vor allem dank Markus Gruber über die Konkurrenz hinweg. Erster Verdolger ist Leonhofen mit siebe Punkten Rückstand. Genauso ein Ausrufezeichen setzt der SV Neumarkt in der 2. Klasse Yspertal/Alpenvorland: Mit elf Siegen aus zwölf Spielen kann Patrick Gruber und seiner Elf niemand das Wasser reichen.

Goldmedaille in Peking

Katharina Huber fährt mit einer Goldmedaille von den olympischen Winterspielen von Peking nach Hause. Die damals 26-Jährige steht beim Teambewerb zwar nicht am Start, hat aber mit dem sechsköpfigen Team allen Grund zum Feiern. „Ich freue mich sehr, dass ich mit dem Team die Goldmedaille gewinne konnte. Auch wenn ich nicht zum Einsatz gekommen bin, braucht jeder Teambewerb eine Ersatzbank, auf die man im Fall des Falles zurückgreifen kann“, erklärt Huber. In der Kombination und im Slalom springen die Plätze fünf und zwölf heraus. Im Weltcup fährt die Technikspezialistin im Moment ihrer Form hinterer.

Katharina Huber mit Wurzeln in Krummnußbaum bejubelte in Peking olympisches Gold. Foto: APA-EXPA-Johann Groder

Billard-Elite zu Gast

Die besten Karambol-Billard-Spielerinnen Europas duellieren sich drei Tage lang im Melker Stadtsaal, um die neue Europameisterin zu küren. Der Erste Melker Billard Sport Club (EMBSC) richtet ein perfektes Turnier aus, das die Französin Magali Declunder dominiert. „Das Turnier war sehr gut organisiert und Melk ist ein sehr schöner Ort“, strahlt Declunder mit Verweis auf das starke Teilnehmerinnenfeld: „Ich bin sehr glücklich, Europameisterin zu sein.“

Magali Declunder aus Frankreich drückt der Karambol-Billard-Europameisterschaft der Damen in Melk ihren Stempel auf. Foto: Michael Bouda

Rückkehr in die Landesliga

Doppelten Jubel gibt‘s auf den Tenniscourts des Bezirks: Sowohl die Ybbser Herrenmannschaft als auch das Blindenmarkter Damenteam feiern in der Kreisliga West A den Meistertitel. Die Tenniscracks des ASK Ybbs sind eine Klasse für sich, gewinnen alle ihrer sieben Begegnungen und werden mit einem Vorsprung von sechs Punkten Meister. Damit schlagen die Ybbser kommende Saison nach zehnjähriger Pause wieder in der Landesliga auf. „Die Freude ist sehr groß – der Aufstieg war unser großes Ziel“, sagt Mannschaftsführer Christian Bergauer.

Endlich wieder Landesliga: Die Tenniscracks des ASK Ybbs sind in der Kreisliga das Maß der Dinge und steigen auf. Foto: ASK Ybbs

Die Blindenmarkterinnen sind in der Meisterschaft mit sieben Siegen aus sieben Begegnungen ebenfalls makellos. „Wir haben eigentlich alles recht souverän und deutlich gewonnen“, blickt Mannschaftsführerin Dagmar Heindl auf die Erfolgssaison zurück. Mit dem Aufstieg können die Blindenmarkterinnen die Saison aber nicht krönen: In der Relegation für die Landesliga haben Heindl und Co. das Nachsehen.

Endlich wieder gemeinsam laufen

2022 ist das Jahr der Rückkehr der Läufe. Nach zwei Jahren Pause lockt der 38. Melker Osterlauf endlich wieder in die Altstadt. Kevin Wallner von der Union St. Pölten gewinnt vor dem Manker Mario Sturmlechner, die schnellste Frau ist Lucia Resch vom LCU Euratsfeld vor Michaela Zöchbauer vom LC Mank. Sturmlechner und Zöchbauer belegen auch beim Comeback in ihrer Heimatstadt jeweils den zweiten Rang – beim Lauffestival Mank, hinter Jan Ratay beziehungsweise Tanja Kaissl. Am 1. Mai meldet sich der Loosdorfer Mailauf zurück, den der Ybbser Daniel Binder und ASK-Loosdorf-Läuferin Angela Hintermayer gewinnen. Beim regnerischen Comeback des Walzberglaufs in Texingtal sind Philipp Barbi vom LC Mank und Sabine Gastecker vom HSV Melk die Sieger.

Am 18. April kann der Startschuss für den 38. Melker Osterlauf erfolgen. Foto: Michael Bouda

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.