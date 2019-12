Das war 2019 im Bezirk Melk.

Das Jahr der Wahlen.

Hello Europe, Melk is calling! Bei der EU-Wahl am 28. Mai sichern sich gleich drei Politiker aus dem Bezirk einen Platz in Brüssel: Othmar Karas (ÖVP, Ybbs) und Günther Sidl (SPÖ, Petzenkirchen) und Alexander Bernhuber (ÖVP, Kilb). Georg Strasser aus Nöchling (VP) und der Ybbser Bürgermeister Alois Schroll (SP) ziehen dank genügend Stimmen bei der Nationalratswahl am 29. September ins Parlament ein.

EVP Alexander Bernhuber (rechts, ÖVP), 27 Jahre alt aus Kilb im Bezirk Melk, hat gut lachen. Der Kandidat des NÖ Bauernbundes schafft mittels parteiinternem Vorzugsstimmenwahlkampf bei der EU-Wahl im Mai vom Stand weg den Einzug ins EU-Parlament. Davor war Bernhuber nur als Gemeinderat seines Heimatortes politisch tätig. Jetzt ist er mit Othmar Karas, Lukas Mandl (beide ÖVP) und Günther Sidl (SPÖ) einer von vier Niederösterreichern im EU-Parlament und hat mit Italiens Ex-Ministerspräsident Silvio Berlusconi (links) wohl den prominentesten Sitznachbarn.

Das Landesjugendlager der Superlative.

Vier Tage steht Mank Anfang Juli im Mittelpunkt der Feuerwehrjugend. 5.700 Jugendliche machen das Landesjugendlager zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Ein Wochenende, vier Brandeinsätze.

So etwas hat selbst Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer in 30 Jahren nicht erlebt: Ende August herrschte Ausnahmezustand in der Region Mank. Zu vier Großbränden innerhalb von 48 Stunden wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Brandursachen: Einmal war es ein defektes Fahrzeug, dreimal ein Blitz. Über 700 Florianis bekämpften die Flammen.

Schock nach Hofer-Aus.

Im September feiert das Hofer-Zentrallager in Loosdorf noch das 15-Jahr-Jubiläum. Im Oktober steht die Schließung des Diskonters für Ende März 2020 fest. 280 Mitarbeiter sind von der Entscheidung betroffen, das Unternehmen präsentiert Anfang November einen Sozialplan.

Am rechten Rand gekratzt.

Und zwar mit fatalen Folgen: Ende September kassiert der Blindenmarkter FP-Funktionär Martin Huber aufgrund eines Glückwunschpostings an Hitlers Geburtstag den Parteiausschluss. Noch in der selben Woche geraten mehrere FP-Gemeinderäte aus dem Bezirk unter Beschuss, da sie die Nazi-Symbole der „Schwarzen Sonne“ sowie den „Lebensbaum“ auf Facebook „likten“.

Mitte November setzt es dann den nächsten Rauswurf für einen Freiheitlichen: Manuel Lambeck, frisch gebackener FP-Obmann der Ortsgruppe Loosdorf, landet mit einem Kurzfilm, in dem er den Hitlergruß macht und „Hitla!“ schreit, nationale Schlagzeilen. Während sich Lambeck nach seinem Rauswurf aus der Politik zurückzieht, kandidiert Huber übrigens mit einer eigenen Liste für die Gemeinderatswahl in seiner Heimatgemeinde Blindenmarkt.