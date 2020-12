Gedenktafel für ehemaliges Konzentrationslager Melk. 75 Jahre nach der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Melk findet im September vergangene Woche die feierliche Enthüllung einer Gedenktafel bei der Biragokaserne statt. Jahrelang haben sich die Verantwortlichen dafür eingesetzt. „Mit der Mahntafel sei diesem Ort endlich auch Rechnung getragen“, betont der Zweite Landtagspräsident Gerhard Karner (VP). Als Meilenstein bezeichnet auch Alexander Hauer und Christian Rabl vom Gedenkverein „Merkwürdig“ die Enthüllung der Gedenktafel für die 14.400 Opfer im KZ Melk.

Primärversorgungsnetzwerk Melker Alpenvorland. Für Kurt Weissenborn und seine Mitstreiter geht im September eine intensive Zeit zu Ende. Rund eineinhalb Jahre hatte der Kilber Arzt gemeinsam mit Kollegen aus der Region sowie den zuständigen Stellen daran gearbeitet, das erste Primärversorgungsnetzwerk (PVN) Niederösterreichs auf den Weg zu bringen. Seit 1. September ist das „Primärversorgungsnetzwerk Melker Alpenvorland“ mit seinen sechs Standorten in Betrieb. Das PVN bietet für alle Beteiligten Vorteile: Die Bevölkerung profitiert von den durchgehenden Öffnungszeiten sowie vom größeren Angebot durch das erweiterte Team. Für die Ärzte wiederum sind die Arbeitszeiten, Verdienst sowie Vertretungen besser geregelt.

Ybbser Pfarrer Hans Wurzer erklärt Rücktritt. Nach Streitereien in der Ybbser Pfarrer erklärt der Ybbser Stadtpfarrer Hans Wurzer im August nach 16 Jahren in der Stadt seinen Rücktritt. Er wechselt mit 1. September als Pfarrmoderator nach Opponitz. Wurzers Rückzug gingen Querelen sowie mehrere Rücktritte im Pfarrgemeinderat sowie in der Pfarre Ybbs voraus. Der Zuspruch für Wurzer ist nach dem Rücktritt enorm. Bei seiner Abschiedsmesse am Ybbser Rathausplatz säumen unzählige Ybbser den Platz, um sich von „ihrem“ Pfarrer zu verabschieden.

Hunderte Gläubige sagten Pfarrer Hans Wurzer „Pfiat Gott“. Brandstetter

Starkes Minus für Tourismusdestination. Mit der Coronapandemie kommt auch der Schifffahrtstourismus entlang der Donau und damit auch im Stift Melk zum Erliegen. Anstelle von mehr als 550.000 Touristen, besuchen in diesem Jahr nur knapp 90.000 Touristen das touristische Aushängeschild des gesamten Bundeslandes. Der drastische Rückgang bedeutet auch einen Millionenverlust bei den Ticket-Einnahmen. Um Kosten zu sparen, werden Projekte für das Jahr 2021 abgesagt. Drastisch sind die Folgen auch für die Stadt Melk. So haben sich die Nächtigungszahlen auf knapp 31.000 Nächtigungen halbiert.

Nur knapp 90.000 Touristen besuchten aufgrund der Covid-Pandemie im Jahr 2020 das Stift Melk. NÖN/Archiv

Verschiebung und Absage. Erstmals abgesagt wird im Frühjahr die Ybbsiade, einige abgesagte Termine sollen 2021 nachgeholt werden. Keine Absage dafür eine verkürzte Saison gibt es für die Schallaburg. Trotz ein Drittel weniger Ausstellungstage besuchen 82.000 Menschen „Donau – Menschen, Schätze & Kulturen“.

Melker Bauernkammer bleibt in der Bezirkshauptstadt. Ende Juli gehen die Wogen bei den Mitgliedern der Bauernkammer hoch. Die angedachte Zusammenlegung der Kammer-Standorte Scheibbs und Melk scheidet die Geister. Aus dem Bezirk Scheibbs kommt eine deutliche Absage, die Pläne sind nach der Diskussion einstweilen vom Tisch. Die Betonung liegt aber auf einstweilen: Die Funktionäre, darunter Bauernkammer-Obmann Johannes Zuser, betonen, dass die Tendenz „klar in Richtung eines zentralen Standorts in Wieselburg“ gehe. „Wir akzeptieren die Entscheidung in Scheibbs. Sollten sich in Zukunft andere Möglichkeiten auftun, sind wir aber nicht abgeneigt“, sagt Zuser Anfang September gegenüber der NÖN.

Kampf um die ehemalige Donauuferbahn geht weiter. Die Gleise der Donauuferbahn sind zwar schon seit 2019 aus dem Bezirk Melk verschwunden – die Initiative „Donauuferbahn jetzt“ setzt sich aber nach wie vor für die Revitalisierung der historischen Trasse ein. In mehreren Pressekonferenzen über das Jahr 2020 unterstreichen die Mitglieder von „Donauuferbahn jetzt“ immer wieder die positiven Aspekte für die Region, die eine „Wiederbelebung“ der Bahn mit sich bringen könnte. Initiativesprecherin Christa Kranzl aus Persenbeug-Gottsdorf kündigt für 2021 neue Anläufe bei Bund und Land an. Im Jänner – kurz vor der Gemeinderatswahl – beschließen die Mandatare Persenbeug-Gottsdorfs, eine Volksbefragung betreffend der Revitalisierung der Donauuferbahn durchzuführen. Passiert ist das bis zum Jahresende nicht, die Corona-Situation sei laut SP-Bürgermeister Manfred Mitmasser daran Schuld.

Neue Gesichter in Direktionen, der Birago-Kaserne und der Wirtschaftskammer. Sowohl im Melker Stiftsgymnasium als auch im Ybbser Schulzentrum gibt es einen Wechsel in der Direktion.

Johannes Eichhorn ist der neue Direktor des Melker Stiftsgymnasiums. NÖN/Archiv

Johannes Eichhorn leitet nach Anton Eder seit diesem Schuljahr das Stiftsgymnasium in der Bezirkshauptstadt, in Ybbs folgt Christoph Maurer auf Rainer Graf.

Christoph Maurer leitet das Ybbser Schulzentrum. Archiv

Auch die Melker Pioniere haben einen neuen Chef: Michael Fuchs aus Gresten tritt in die Fußstapfen Reinhard Kollers. Zuvor war er sein Stellvertreter.

Michael Fuchs hat seit diesem Jahr das Kommando in der Melker Birago-Kaserne. NÖN/Archiv



Neben ihrer Tätigkeit als Landesinnungsmeisterin der Friseure in Niederösterreich ist Silvia Rupp auch die neue Bezirksstellenobfrau der Wirtschafskammer, sie übernimmt die Agenden von Franz Eckl.

Silvia Rupp ist neue Bezirksstellenobfrau der Wirtschaftskammer. zVg

Nach Schließung der Filiale: Gemeinde versus Sparkasse. Mitte September schließt die Persenbeuger Filiale der Sparkasse. Ein Umstand, den die Gemeinde so nicht hinnehmen will. Die Schließung sei nämlich Vertragsbruch, man beruft sich auf eine Vereinbarung mit der Sparkasse aus dem Jahr 1991, die den Weiterbestand der Filiale unbegrenzt sichern soll. Ein Gespräch mit der Sparkasse folgt, aber ohne Erfolg. Es gilt noch einiges zu eruieren, eine Klage gegen die Sparkasse soll folgen.

Brückeneinsturz sorgt für Aufsehen. Es ist Sonntag der 7. Juni, Radfahrer und Spaziergänger sind im Bezirk unterwegs, als ein Knall Petzenkirchen und Umgebung erschüttert: Eine rund 20 Meter lange und zehn Meter breite Brücke der Baustellenumfahrungsstraße bricht in sich zusammen. Sofort rücken Feuerwehr und Polizei an – mit Suchhunden, um nach möglichen Verschütteten zu suchen. Es gibt aber Entwarnung. „Es grenzt an ein Glück, dass niemand verletzt wurde, denn bei Schönwetter fahren hier sehr viele Radfahrer oder es gehen welche spazieren“, berichtet ein Anrainer. Petzenkirchens SP-Vizebürgermeister Harald Mixa kann dies bestätigen: „Ja, kurz vor dem Unglück ist eine Gruppe Biker noch geradelt.“ Als Fehler wird die Berechnung der Brückenstatik ausgemacht. Die Brücke wird neu errichtet.

Am 7. Juni bricht in Petzenkirchen eine Brücke der Baustellenumfahrung ein. Fehler bei der Berechnung der Statik sind ausschlaggebend. Die Straße selbst ist noch nicht eröffnet, glücklicherweise befindet sich aber auch unter der Brücke niemand, als das Unglück geschieht. Einsatzdoku

Pflegerin nach Tankstellen-Drama hirntot. Schock und Unverständnis in Loosdorf. Mitte Juni steht eine Pflegerin bei der Kassa der OMV-Tankstelle in Loosdorf an, als sie zusammenbricht. Allerdings kommt ihr minutenlang keiner der zahlreichen Anwesenden zu Hilfe. Erst verspätet wird die Rettungskette in Gang gesetzt, auf der Intensivstation im Universitätsklinikum St. Pölten wird der Hirntot der Pflegerin festgestellt. „Es ist traurig, dass rund 20 Leute im Raum waren und keiner ihr zu Hilfe eilte. Selbst die Arbeitskollegen standen nur daneben“, zeigt sich Bezirkspolizeichef Herbert Oberklammer verwundert.

Dalmatiner bei Spaziergang erschossen. Zwei Hunde, ein Schuss: Der Labradormischling eines Justizwachebediensteten aus Pöchlarn soll Anfang November bei einem Spaziergang von einem Dalmatiner attackiert worden sein. Der 55-Jährige habe die Besitzerinnen des Dalmatiners gewarnt, im Falle einer Attacke, das Tier mit seiner Faustfeuerwaffe zu erschießen. Diese führt er legal mit. Der Schuss fällt, der Dalmatiner ist tot, es folgt eine Selbstanzeige. Die Staatsanwaltschaft ermittelt – Ende Dezember wird das Verfahren gegen den Schützen eingestellt. Die Handlung fällt laut Staatsanwaltschaft unter „gerechtfertigter Notwehr“.

Adler griff Joggerin an. Alles Gute kommt von oben? Nicht im Fall einer Joggerin in Loosdorf. Die 23-Jährige ist gerade im Naturschutzgebiet „Ofenloch“ sportlich unterwegs, als sie ein ausgewachsener Steinadler angreift und minutenlang seine messerscharfen Krallen in das Bein der Kellnerin bohrt. Ein Passant hilft der Läuferin schließlich, ehe der Besitzer und die Rettung eintreffen.

Hautnah beim Terroranschlag. Am 2. November tötet ein 20-Jähriger in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verletzt über 20 weitere. Nur wenige Meter vom Terroranschlag entfernt befinden sich der Ybbser SP-Bürgermeister und Nationalrat Alois Schroll und der Petzenkirchner SP-Europaabgeordnete Günther Sidl. Beide Politiker sind jeweils beim Abendessen, als die zahlreichen Schüsse fallen, verbarrikadieren sich mit den anderen Gästen in den Lokalen und müssen stundenlang ausharren, bis sie sich auf den Heimweg machen können.

Einbruch während Opfer schliefen. Szenen wie aus einem Krimi in Zelking-Matzleinsdorf: In drei Häusern suchen Einbrecher mitten in der Nacht nach Bargeld und Wertgegenständen, während die Opfer im Bett liegen und schlafen. Sogar in einem der Schlafzimmer durchwühlen die Einbrecher Schubladen und Kästen.

Unbekannter schlägt Schüler am Heimweg. Im Frühjahr erschüttern zwei willkürlich erscheinende Attacken Pöggstall. Zuerst wird eine Volksschülerin, zwei Tage später ein 14-Jähriger jeweils am Heimweg von der Schule von einem Unbekannten geschlagen und zum Teil getreten.

Ehefrau in den Bauch geschossen. Betrunken kommt ein 61-Jähriger aus dem Keller, seine Ehefrau trauert gerade um einen verstorbenen Freund. Ein Streit über den Verstorbenen bricht aus, woraufhin der Pensionist ein Gewehr holt und der Frau in den Bauch schießt. Sie kann selbst noch die Rettung verständigen, muss insgesamt 14-mal operiert werden. Zu elf Jahren Haft wird der 61-Jährige (nicht rechtskräftig) verurteilt. Scheiden lassen will sich die Ehefrau trotz der Tat nicht.

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Melk:

Mehr über die Auswirkungen der Coronakrise auf die Region, die Übersiedelung der neurologischen Abteilung von Mauer ins LKH Melk, das spektakulärste Konzert des Jahres, die Causa Jungbunzlauer, die Fertigstellung der „Anbindung Melker Alpenvorland“, den Ybbser Frauenmord, das Jahrhunderthochwasser in der Region Mank sowie einen Rückblick auf die Gemeinderatswahlen lest ihr in der Printausgabe der Melker NÖN und im ePaper vom 30. Dezember 2020.