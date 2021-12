Das war das Jahr 2021 im Bezirk Melk

Die Viruslast bleibt

Auch 2021 gilt: Kein Jahresrückblick ohne Covid-19. Das Virus bestimmt weiterhin das alltägliche Leben. Im Bezirk Melk sorgen im Oktober und November die hohen Fallzahlen für österreichweite Schlagzeilen: Tagelang ist die Siebentagesinzidenz im Bezirk Melk so hoch wie nirgends in der gesamten Republik.

„Die höchste Siebentagesinzidenz liegt am 21. November mit 1.479,3 Fällen pro 100.000 Einwohner vor“, gibt Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner Einblick in die Statistik. Die vielen Infektionen führen dazu, dass schärfere Maßnahmen verhängt werden. Am Samstag, 23. Oktober, treten die Ausreisekontrollen in Kraft. Knapp zwei Wochen später sind sie aber wieder vom Tisch. In diesem Zeitraum kontrolliert die Polizei 21.014 Fahrzeuge und 29.023 Personen. Es kommt zu 412 Zurückweisungen, weil kein gültiger 3G-Nachweis vorliegt. Wer sich weigert, wird gestraft: 14 Anzeigen.

Die hohen Fallzahlen im Bezirk Melk – und im gesamten Mostviertel – machen sich naturgemäß auch im Melker Landesklinikum bemerkbar. „Die meisten stationären Covid-19- Patienten hatten wir im November, auf der Intensivstation verzeichnen wir den Höchststand im März und April, aber auch im Dezember“, informiert Martina Schuller, Sprecherin der Landesgesundheitsagentur NÖ. Über den Sommer entspannt sich die Lage im Krankenhaus, dennoch fordert Corona im Jahr 2021 Menschenleben im Melker Spital: „Es sind 56 Patienten im Landesklinikum Melk mit bzw. an Covid-19 verstorben.“

Im März 2020 bricht die Pandemie aus, seither leisten die Menschen in Gesundheitsberufen Unglaubliches. Die Pandemie stelle eine enorme physische und psychische Belastung für die Mitarbeiter in den Spitälern dar, betont Schuller: „Die Situation ist angespannt, aber das Personal ist gut vorbereitet, sehr routiniert und erfahren im Umgang mit der Erkrankung. Ein dringender Appell der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Bitte gehen Sie impfen. Der einzige Ausweg aus der Pandemie ist der hohe Immunisierungsgrad in der Bevölkerung!“

Während im Bezirk ab dem Frühjahr die Spritzen aufgezogen werden, formieren sich auch jene, die gegen die Corona-Politik demonstrieren. In Melk, Pöchlarn, Ybbs und der Manker Region gehen sie auf die Straße. In Mank kommt es am ersten Adventssonntag zur Eskalation: Lautstark protestieren die Demonstranten – direkt vor dem Privathaus des ÖVP-Stadtchefs Martin Leonhardsbergers. Die Organisatorin entschuldigt sich, es kommt zum klärenden Gespräch.

Henri-Preis für Pöggstallerin

Die Pöggstallerin Anna Neuninger (Mitte) wird vom Roten Kreuz und dem Club Niederösterreich für ihr soziales Engagement mit dem Henri-Preis ausgezeichnet. Sie ist seit mehr als 30 Jahren - ohne Unterbrechung - in verschiedenen Leistungsbereichen des Roten Kreuzes NÖ tätig. Als freiwillige Mitarbeiterin im Rettungsdienst hat sie vor 30 Jahren in ihrer Heimatbezirksstelle Pöggstall mit aktiver Jugendarbeit begonnen. Neben Neuninger erhielt auch das Stift Melk in der Kategorie „Unternehmen“ den Preis.

Archiv/RK NÖ, M. Hechenberger

BAZ übersiedelt nach Pöchlarn

79 Feuerwehren aus dem Bezirk Melk sind Ende Februar aufgerufen, ein neues Feuerwehrkommando sowie die Abschnitts- und Unterabschnittskommandos zu wählen. Bezirksfeuerwehrkommandant Roman Thennemayer, der sich zum zweiten Mal der Wahl stellt, wird dabei von den Kameraden mit 143 von 148 möglichen Stimmen als Bezirksfeuerwehrkommandant bestätigt. Thennemayer hatte keinen Gegenkandidaten. Diesen gibt es dafür bei der Wahl zum Stellvertreter. Der bisherige Stellvertreter Anton Jaunecker kann sich dabei deutlich gegen den Herausforderer, den Melker Feuerwehrkommandanten Thomas Reiter, mit 111 zu 37 Stimmen durchsetzen.

Nach knapp neun Jahren ist im April auch der Standort der neuen Bezirksalarmzentrale fix. Nachdem alle Zeichen bereits auf Melk stehen, entscheidet sich das Bezirksfeuerwehrkommando und die Abschnittskommandos im letzten Moment für den Standort Pöchlarn. Die Übersiedlung startet Ende Dezember.

Drei Neue im Ortschef-Sessel

Das Jahr beginnt mit einem Paukenschlag. Nach einem internen Putsch gegen Bürgermeister Alois Schroll übernimmt Anfang Jänner die bisherige Vizebürgermeisterin Ulrike Schachner als erste Frau in der Geschichte der Stadt das Ybbser Bürgermeisteramt. Die offizielle Rücktrittsversion, Schroll soll sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurückgelegt haben, wackelt bereits nach wenigen Tagen., auch weil bekannt wird, dass sich Schachner vor dem Schroll-Abschuss die Zustimmung der ÖVP gesichert hat. Knackpunkt für den Zwist innerhalb der SPÖ-Fraktion sind vermeintliche Unregelmäßigkeiten beim Bau der neuen Stadthalle. Als der Streit zu eskalieren droht, verzichtet Schroll sowohl auf sein zugesagtes Amt als Stadtrat als auch auf das als Gemeinderat.

Alles eitel Wonne? Bei einer Pressekonferenz Anfang Jänner machen Dominic Schlatter, Ulrike Schachner und Alois Schroll noch gute Miene. Ein paar Wochen später verlässt Schroll endgültig die Gemeindebühne. Archiv/Schweiger

Im gleichen Monat zieht auch SPÖ-Bürgermeister Manfred Mitmasser in Persenbeug die Reißleine. Nach Probleme bei der Abrechnung der Kanalgebühren erklärt Mitmasser Ende Jänner seinen Rücktritt. Als Nachfolger übernimmt Gerhard Leeb das Bürgermeisteramt. Wie in Ybbs drohen auch in Persenbeug-Gottsdorf Neuwahlen. Beides findet aber nicht statt. Der Grund: In Ybbs sprechen sich zwei ÖVP-Gemeinderäte gegen Neuwahlen aus, in Persenbeug herrscht die Angst bei der ÖVP vor, Christa Kranzl könnte Bürgermeisterin werden.

Einen Bürgermeister-Wechsel zum Jahresende gibt es auch im Texingtal. Durch die Ernennung von Gerhard Karner zum neuen Innenminister, startet im Texingtal die Nachfolgersuche. Nachdem Vizebürgermeister Walter Eigenthaler rasch abwinkt, übernimmt Günther Pfeiffer.

Keine Gemeinde bleibt verschont

Auf Dauer-Regen, Blitz und Donner folgt Sirenengeheul: Mitte Juli fegen schwere Unwetter über den Bezirk, es kommt laufend zu Unfällen und Einsätzen.

In einem Klassenzimmer der Volksschule bricht der Boden weg. Archiv/Schweiger

Besonders schwer trifft es Schönbühel-Aggsbach, die Gemeinde wird zum Katastrophengebiet erklärt. Beim NÖN-Lokalaugenschein einen Tag nach dem Starkregenereignis zeigt sich, was das Wort Katastrophe bedeutet. Weggespülte Autos, Gärten, geflutete Häuser, eine Spur der Verwüstung. Der Boden unter einem Klassenzimmer der Volksschule bricht zusammen, Straßenteile entlang des Aggsbachs fehlen.

Zum Höhepunkt über 1.140 Florianis im Einsatz

Neben Schönbühel-Aggsbach richtet die Naturgewalt auch erheblichen Schaden in Petzenkirchen und St. Leonhard an. Der Dangelsbach tritt nach den Regenfällen übers Ufer, zahlreiche Keller müssen ausgepumpt werden. So auch in Erlauf und Persenbeug-Gottsdorf, in Blindenmarkt und Krummnußbaum stehen Unterführungen unter Wasser. Verschont bleibt keine der 40 Gemeinden des Bezirks: Es kommt querbeet zu Vermurungen, Verklausungen und Überflutungen. Tiere müssen aus ihren Stallungen evakuiert werden, tausende Sandsäcke werden gefüllt.

Auf Zerstörung folgt Solidarität: Matthias und Doris Lechner mit Markus Kaufmann bei den Aufräumarbeiten Stunden nach der Katastrophe in Aggsbach-Dorf. Archiv/Schweiger

Entlang der Donau zittern die Bewohner, ob der Hochwasserschutz die Wassermassen halten kann – er hielt. Die Gefahr geht in diesen schweren Stunden von Bächen und Flüssen aus. Zum Höhepunkt des Sturms sind 1.142 Florianis von 65 Wehren im Einsatz. Auf die Sintflut folgt die Welle der Solidarität: Das Bundesheer, Feuerwehren und zahlreiche Helfer rücken nach der Katastrophe aus, um zu helfen.

Ybbser Stadthalle eröffnet

Insgesamt 9,4 Millionen Euro kostet die Sanierung der Stadthalle. Die Eröffnung findet, nach baulichen Verzögerung, am 11. September statt. Nur vier Tage nach der Eröffnung muss das Stadthallen-Restaurant „Der gute Fang“ allerdings wieder schließen – bei der Eröffnung liegt noch keine Betriebsanlagengenehmigung vor. Diese folgt erst Mitte Oktober.

Bezirk Melk verliert Augenarzt-Kassenstelle

Im Herbst gibt der Ybbser Augenarzt Albert Daxer die Übersiedlung seiner Ordination ins neue Ärztezentrum nach Wieselburg bekannt. Er nimmt dabei auch die Kassenstelle mit, die laut Gesundheitskasse als „Ybbs Alternativ“ geführt wird. Damit verfügt der Bezirk Scheibbs, obwohl nur die Hälfte an Einwohnern, über die gleiche Anzahl an Kassen-Augenärzten wie der Bezirk Melk. Gemeinsam mit der Kleinregion Five4You, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig und Nationalratsabgeordneten Alois Schroll kämpft Stadtchefin Ulrike Schachner seither um die Zuerkennung einer Kassenstelle. Bisher vergebens, und das, obwohl mit Georg Loidl bereits ein Arzt Interesse bekundet hat.

Melker Hafenspitz

Im März fällt der offizielle Startschuss für das rund fünf Millionen Euro teure Tourismusprojekt „Hafenspitz“. Dabei werden Linien- und Kreuzfahrtschiffe direkt am Hafenspitz zusammengezogen. Daneben entsteht ein neues Ticketinggebäude sowie ein Waldspielplatz. Das geplante Kunstwerk „Doora“ im Rahmen der Aktion „Kunst im öffentlichen Raum“ sorgt dabei bereits im Vorfeld für Diskussionen. Für Debatten sorgt im Frühjahr auch das Melker Fährhaus. Die Betreiberfamilie gibt überraschend ihren Rückzug bekannt. Die Stadtgemeinde kauft das Objekt im August um 1,2 Millionen Euro und verpachtet es im Dezember an die oberösterreichische Stützner-Gruppe. Der Campingplatz wird bis auf Weiteres von der Stadt Melk betrieben.

Strabag setzt Meilenstein

Knapp ein Jahr nach dem Spatenstich für das neue Lehrlingsausbildungszentrum, den Camp[us] Ybbs, eröffnen Anfang Oktober Thomas Birtel, Vorstandsvorsitzender der Strabag SE, und der Ybbser Alfred Gusenbauer, Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, das rund zehn Millionen Euro Zukunftsprojekt des Baukonzerns in unmittelbarer Nähe zu Reiseunternehmer Mitterbauer. Insgesamt werden jährlich rund 250 Lehrlinge ausgebildet. Der Regelbetrieb ist für 40 Personen ausgelegt. Den Lehrlingen stehen im Ausbildungszentrum nicht nur hochmoderne Simulatoren, sondern auch Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung, wie Fitnessräume oder Sportplätze, zur Verfügung. Neben den Lehrlingen werden, vorrangig in den Wintermonaten, aber auch andere Fachkräfte des Baukonzerns künftig in Ybbs weitergebildet.

Eine Gemeinde feiert den „50er“

Mit einem großen Festakt begeht im September die Gemeinde Dunkelsteinerwald ihr 50-Jahr-Jubiläum. Im Rahmen der Feierlichkeit wird der langjährige Gemeindearzt Josef Schönberger verabschiedet – und der Spatenstich für das neue Ärztehaus durchgeführt. Sein Nachfolger ist Thomas Denk.

Sensationsfund in Pöchlarn

Die Archäologen der Wiener Firma Novetus begeben sich im März in der Rüdigerstraße auf unterirdischer Spurensuche. Bei den Grabungsarbeiten entdecken sie zahlreiche Artefakte aus römischer Zeit, unter anderem einen absoluten Sensationsfund: eine aufwendig verzierte, prachtvolle Öllampe. Im Sommer übergeben die Archäologen das edle Stück an die Verantwortlichen des Welserturms, dort kann sie seither bestaunt werden.

Causa Jungbunzlauer: Noch kein Ende in Sicht

Die Firma Jungbunzlauer plant seit Oktober 2017 den Bau einer Zitronensäurefabrik auf dem Gebiet der Gemeinden Zelking-Matzleinsdorf und Leiben. Auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung samt mündlicher Verhandlung folgt Ende 2020 ein positiver Baubescheid für das Jungbunzlauer-Projekt seitens des Landes NÖ. Daraufhin langen Beschwerden zu dieser Entscheidung ein, diese wiederum landen beim Bundesverwaltungsgericht zur Prüfung. Ende November geben die Richter grünes Licht für das Vorhaben: Den Großteil der Beschwerden bewerten sie als „unzulässig“ und weisen sie zurück. Bis Ende Dezember läuft die Frist für abermalige Beschwerden, diese beschäftigen nun den Verfassungsgerichtshof.

Kampf um Donauuferbahn

Obwohl die Schienen bereits 2018 entfernt wurden, geht der Kampf um die Wiederbelebung der Donauuferbahn auch im Jahr 2021 weiter. Nach Gesprächen mit allen Fraktionen im Parlament verkündet Christa Kranzl im November, dass eine Studie über die stillgelegten Nebenbahnen in Österreich, bei der auch die Donauuferbahn behandelt werden soll, beauftragt wird. Damit schöpft sie neue Hoffnung für die Donauuferbahn. Kranzls Vorstoß verärgert aber die Bürgermeister entlang der Donauuferbahn. In einer gemeinsamen Erklärung sprechen diese sich klar gegen die Reaktivierung der Bahn aus. Sie fordern auch ein Machtwort des zuständigen Landesrates Ludwig Schleritzko.

„Diese Diskussion blockiert die Entwicklung in den Gemeinden“, meint Hofamt Priels Bürgermeister Friedrich Buchberger. Die Entscheidung der Ortschefs sorgt hingegen für einen Aufschrei bei den Projektbefürwortern. Sie kritisieren, dass tausende Unterschriften von Bürgern zum Erhalt der Bahn ignoriert werden. Die NEOS stellen im Dezember eine Anfrage bezüglich Donauuferbahn an Verkehrsministerin Leonore Gewessler. Im Dezember beschließen vier der fünf betroffenen Gemeinden (Hofamt Priel, Persenbeug-Gottsdorf, Marbach und Klein-Pöchlarn) die Resolution gegen die Donauuferbahn. In Leiben wird das Thema bei der ersten Gemeinderatssitzung 2022 behandelt.

30 Jahre Museum im Schloss Leiben

Im September wird im kleinen, aber feinen Rahmen die Jubiläumsfeier „30 Jahre Museum im Europaschloss Leiben“ abgehalten und eine Sonderausstellung eröffnet. Vor den Vorhang gebeten wird im Zuge dessen der Mann der ersten Stunde, Martin Trausnitz. Er ist seit Anbeginn vor 30 Jahren eng mit den Ausstellungen im Schloss verbunden. SPÖ-Ortschefin Gerlinde Schwarz, Vizebürgermeister Josef und Brigitta Landstetter überreichen ihm dafür ein Erinnerungsgeschenk.

Der Schlossteich sprudelt wieder

Es war im Jahr 2018, als unter behördlicher Anordnung alle drei Teiche rund um den Schlossteich Pöggstall entleert werden mussten. In der Folge entschloss sich die Gemeinde, die Teiche von den Bundesforsten zu kaufen. Im September startet das Projekt, die Teiche werden wieder gefüllt.

Lebendige Erinnerungskultur in Bischofstetten und Melk

16 Jahre war Walter Fantl-Brumlik jung, als er mit seiner Familie Bischofstetten verlassen musste. Der Nationalsozialismus war auf dem Vormarsch, die jüdische Familie musste 1940 in eine Sammelwohnung nach Wien ziehen. Zwei Jahre später folgte die Deportation ins Ghetto Theresienstadt, im September 1944 dann jene nach Auschwitz-Birkenau. Walter Fantl-Brumliks Eltern und seine Schwester wurden von den Nazis ermordet, er überlebte. Nach seiner Rückkehr besuchte er Bischofstetten immer wieder. Das Haus, in dem er aufgewachsen war, betrat er aber nie mehr. Am 24. Oktober 2019 verstarb Fantl-Brumlik in Wien. Ende Oktober wird in Bischofstetten die Gedenktafel enthüllt. Die Melker Steinsetzungsfeier findet ebenso im Oktober statt: Am Bahnhofsplatz und in der Linzer Straße werden „Steine der Erinnerung“ für sechs Juden, die aus ihrer Heimatstadt Melk vertrieben und ermordet wurden, gesetzt.

Sommerspiele: 60-Jahr-Jubiläum gebührend nachgeholt

Verschiebung auf 2021, ein Wechsel in der Geschäftsführung (auf Wiebke Leithner folgt Somone Bamberg) und dann noch Hochwasser während der Spielzeit: Als durchaus turbulent kann man das vergangene Jahr für die Verantwortlichen der Sommerspiele Melk bezeichnen. Zu ihrem 60-jährigen Jubiläum können die Sommerspiele Melk rund 13.500 Besucher begrüßen. Am Programm stehen drei Eigenproduktionen mit insgesamt 33 Vorstellungen sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm. Neben dem Sprechstück „ Die 10 Gebote“ und der Musikrevue „So What?! Kann denn Liebe Sünde sein?“ kommen auch die jungen Kulturbegeisterten mit der Musikrevue für Kinder „Lisa Lustig und die steinernen Tafeln“ nicht zu kurz.

Dagmar Bernhard und Sophie Prusa brillierten im Sommerspiele-Stück „Die zehn Gebote“. 2022 geht‘s nach Rom: Schauspiel „Nero“ und Musikrevue „Glory Days“. Archiv/Matejschek

Auf Reisen mit der Schallaburg

Eine Reise, die rund 110.000 Besucher gerne auf sich nehmen: Einmal um die Welt geht es bei der Ausstellung „Sehnsucht Ferne“ auf der Schallaburg. Ab April 2022 gibt‘s „Reiternomaden in Europa“ zu sehen.

Schulfreunde beschädigen zwölf Autos

Zwei Schulfreunde im Alter von acht und neun Jahren beschädigten in Mank auf dem Heimweg an insgesamt zwei Tagen zwölf Fahrzeuge. Der Sachschaden geht in den fünfstelligen Bereich. Im Verhör geben die beiden Schüler an, aus reinem Spaß, die Autos mit Steinen zerkratzt zu haben. Die beiden Burschen werden dabei von der Polizei am zweiten Tag auf frischer Tat ertappt. Im Verhör geben sich die beiden Freunde voll geständig. In beiden Fällen werden die Erziehungsberechtigten darüber informiert, dass die beiden Kinder die Möglichkeit einer freiwilligen Schadenswiedergutmachung haben.

Bombenalarm in Pöchlarn

Ein 46-Jähriger rief im August die Polizei und droht mit einer Bombe, die er in Pöchlarn platziert hatte – „Sprengradius enorm“, so der Anrufer. Wenige Minuten später hat ihn die Polizei aufgespürt. Zum Tatzeitpunkt hat er 1,5 Promille. Die Bombe gibt es ebenso wenig, wie ein Bombenlager. Im Oktober steht der Mann vor Gericht , wo der Gerichtspsychiater zwar keine Krankheit aber eine Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Anteilen feststellt. Seine Verteidigerin hält die Einweisung ihres Mandanten für sinnvoll. Er brauche intensive Behandlung. Dem stimmt auch der Richter zu, sein Urteil: 21 Monate Haft und eine Einweisung in eine Anstalt für entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher.

Menschliche Knochen gefunden

Im Jänner sorgt eine makabere Entdeckung für Schlagzeilen. Der damals 19-jährige Paul Kainz aus Pöchlarn findet bei Waldarbeiten in der Nähe der A1 im Bereich der Nibelungenstadt Skeletteile: Knochen und einen Schädel. Kainz meldet das der Polizei, die Suche nach weiteren Überresten und Hinweisen läuft. Auch der Hubschrauber kreist mehrmals über die Stadt, neben Diensthunden ist auch der Polizeihubschrauber „Libelle“ im Einsatz. Auf NÖN-Anfrage heißt es seitens der Landespolizeidirektion Niederösterreich, dass die Ermittlungen bis dato noch zu keinem Ergebnis geführt haben, diese werden fortgesetzt.

Tragischer Unfall fordert Leben eines Jungvaters

Im Mai wird der 25-jährige Manuel Fuchs viel zu früh aus dem Leben gerissen. Bei einem Überholmanöver in Pöchlarn kommt es zu einer Kollision mit einem Pkw. Der gebürtige Gollinger, der erst kurz davor mit seiner Familie nach Erlauf gezogen und mit dem Motorrad unterwegs war, verstirbt noch an der Unfallstelle. Und zwar wenige Tage, nachdem er Vater geworden war. Um seine Familie nach dem Unglück zu unterstützen, werden Spendenaktionen ins Leben gerufen.

Alko-Lenker kracht in Kreisverkehr bei Umfahrung, wenige Wochen später der nächste Unfall

Totalschaden am Fahrzeug, gebrochene Knochen bei seiner Freundin und ihm: Ein 20-jähriger Scheibbser kracht betrunken im Juli gegen halb drei Uhr in der Früh gegen den Kreisverkehr Süd der Umfahrung Wieselburg. Zuerst kollidiert er, nachdem er viel zu schnell dran ist, mit einem Verkehrsschild, danach in die Metallskulptur. Im Herbst muss sich der junge Lenker deswegen vor Gericht verantworten. Es setzt eine Bewährungsstrafe für fahrlässige, schwere Körperverletzung: Sechs Monate bedingte Haft, die Probezeit beträgt drei Jahre. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

„Mehr vom Leben“ steht beleuchtet auf der Installation – Glück im Unglück, was ihr eigenes Leben anging, hatten der 20-jährige Alko-Lenker und seine Freundin, als es im Juli zum Unfall kommt. Archiv/BFKDO Scheibbs

Wenige Wochen später, im September, kommt es zum nächsten Unfall: Ein Autolenker kollidiert mit der Metallskulptur am Kreisverkehr Nord am Holzinger Berg. Der Lenker bleibt unverletzt – und begeht Fahrerflucht. Die Polizei startet eine große Suchaktion, nach kurzer Zeit greifen sie den Pöchlarner auf.

Der „Dalmatiner-Prozess“ neu aufgerollt

Am 3. November 2020 erschießt ein Pöchlarner bei einem Spaziergang einen Dalmatiner. Nach dem Schuss erstattet der Justizwachebedienstete, der die Waffe legal bei sich trug, Selbstanzeige. Im Vorjahr stellt die Staatsanwaltschaft St. Pölten das Verfahren ein: Denn der Schuss sei als „gerechtfertigte Handlung in der Situation“ einzustufen. Im November landet der Fall allerdings vor dem Landesgericht St. Pölten, denn er wird neu aufgerollt. Bei der Verhandlung schildern die beteiligten Personen die Geschichte naturgemäß anders, auch eine der Zeuginnen kann aus gesundheitlichen Gründen vor Gericht nicht aussagen. Zu einem Ergebnis kommt man daher beim Prozess im November nicht: Ende Jänner 2022 findet die Fortsetzung des „Dalmatiner-Prozesses“ statt.

Melder verhindert Schlimmeres

Das Kochgut am Herd vergessen – und schon steht die Küche einer Wohnung in Marbach im März in Vollbrand. Der 56-Jährige erhitzt Öl in einem Topf, verlässt die Küche und nickt im Wohnzimmer auf der Couch ein. Der Rauchmelder schlägt Alarm – und reißt den Mann aus dem Schlaf. Dieser schnappt sich geistesgegenwärtig drei Feuerlöscher und bekämpft damit die Flammen in seinem Zuhause. Über 100 Florianis eilen zum Wohnhausbrand. Der 56-Jährige zog sich Verbrennungen zu.

Archiv/Feuerwehr Marbach, Michael Sandler

82-Jährigen vor Flammen gerettet

Mitte Februar fängt in Diesendorf ein Wohnhaus Feuer. Der Bewohner, ein 82 Jahre alter Mann, läuft hinaus, kehrt aber nochmals um und betritt abermals das brennende Gebäude. Ein Passant, der gerade beim nahe gelegenen Lebensmittelgeschäft seinen Einkauf erledigt, sieht den Mann noch beim Türstock der Eingangstür. Er überlegt keine Sekunde, läuft selbst in das Haus und holt den Bewohner heraus. Er rettet ihm vermutlich das Leben. Der 82-Jährige trägt Brandverletzungen am Kopf davon und wird ins Krankenhaus Scheibbs gebracht. Unterdessen beschäftigt der Brand eine ganze Schar an Wehren.

Rund 100 Einsatzkräfte bekämpfen den Brand

Rund 100 Florianis aus sechs Wehren bekämpfen den Brand. „Wohnzimmer, Küche und Vorhaus waren komplett ausgebrannt“, heißt es seitens der Feuerwehr. Nach rund eineinhalb Stunden geben die Florianis „Brand aus“.

Abschied von Ybbsiade

Überraschend gibt die SPÖ-Ybbser Bürgermeisterin Ulrike Schachner und Kulturstadtrat Peter Blessky (Mitte) im November das Vertragsende mit dem langjährigen Ybbsiade-Intendanten Joesi Prokopetz bekannt. Prokopetz zeigt sich nach sechs Jahren im NÖN-Interview über das Aus als Intendant enttäuscht. Für die Ybbsiade im Jahr 2022 wird es keinen neuen Intendanten geben.