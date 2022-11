Hochwasserschutz in Schönbühel-Aggsbach fertiggestellt

„Für uns bedeutet dieser Hochwasserschutz vor allem Sicherheit.“ Wie recht ÖVP-Bürgermeister Erich Ringseis mit diesen Worten doch hat. Denn die Donau verschlang die Gemeinde Schönbühel-Aggsbach in der Vergangenheit immer wieder. Alleine in 2013 war jeder vierte Haushalt in der Gemeinde vom Hochwasser betroffen. Damals betrug der Schaden rund 5,8 Millionen Euro, beim verheerenden Donauhochwasser 2002 sogar 8,6 Millionen Euro.

Die Bilder der Zerstörung sollen sich nicht wiederholen, also starteten kurz nach der Katastrophe 2013 die Planungen für einen Flutschutz. Über vier Jahre dauerte dieser Prozess – auch aufgrund einer Beschwerde zweier Bürger.

Am 21. Juni 2018 erfolgte schließlich der Spatenstich

Sie fürchteten damals um eine Verschlechterung der Situation um den Siecherbach, es folgten hitzige Diskussionen. Im Gasthof Stumpfer erfolgte im Sommer 2017 dann das Happy End: Die Gemeinde kam den Beschwerdeführern mit Nachbesserungen entgegen, daraufhin zogen diese die Beschwerde zurück. Also rollten am 21. Juni 2018 die Baumaschinen an.

„Beim Spatenstich vor über vier Jahren habe ich bereits von einem Jahrtausendprojekt für unsere Gemeinde geredet. Und das ist es definitiv auch geworden. Es jetzt vollendet zu sehen, macht mich stolz und dankbar“, erläuterte Bürgermeister Ringseis bei der feierlichen Eröffnung am vergangenen Samstag.

Über 10.000 Kubikmeter Beton, den 1.200 Betonmischwägen transportierten. 3.000 Tonnen Bewährungsstahl und 1.200 Bohrpfähle. Ein mobiler Hochwasserschutz, der sich auf rund 5.500 Quadratmeter erstreckt. Allein in Zahlen gegossen zeigt sich: Mit einer Länge von rund 3,5 Kilometern und einer Gesamtinvestitionssumme von 48 Millionen Euro ist der Hochwasserschutz in Schönbühel-Aggsbach eines der größten Flutschutzprojekte in ganz Niederösterreich. Die Kosten stemmen der Bund (50 Prozent), das Land Niederösterreich (37,5 Prozent) und 12,5 Prozent entfallen auf die Gemeinde – sprich sechs Millionen Euro.

Mit dem neuen Hochwasserschutz sind nun insgesamt über 100 Objekte – Wohnhäuser, Gewerbe- und Gastronomiebetriebe sowie Gemeindeobjekte – in den Ortschaften Schönbühel, Aggsbach-Dorf und Aggstein auf einer Fläche von rund 20 Hektar vor Donauhochwassern mit einer 100-jährlichen Auftretenswahrscheinlichkeit (HQ100) geschützt.

Ein besonderer Dank gilt für Ringseis den Feuerwehren für die Unterstützung. Während der gesamten Bauzeit kam es zu keinen größeren Unfällen.

37,2 Millionen Euro für

weitere Projekte im Bezirk

„Ich kann mich noch gut an die letzten Hochwasser und die Verzweiflung der Menschen erinnern. Damals haben wir alle zusammengehalten und geholfen. Die Fluten haben nach dem Jahrhunderthochwasser 2002 dann 2013 den Menschen wieder mühsam Auf- und Wiederaufgebautes zerstört. Mit diesem Hochwasserschutz soll nun das Bangen bei steigenden Pegeln ein Ende haben“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), für den „der Schutz der Bevölkerung oberste Priorität hat“. Und daran feilt das Land Niederösterreich weiterhin.

37,2 Millionen Euro sind für Hochwasserschutzprojekte im Bezirk Melk vorgesehen. Die Gemeinde Leiben, der Krummnußbaumer Ortsteil Diedersdorf und der Melk-Polder II erhielten die Förderungszusage für einen Flutschutz. Drei Millionen Euro sind für den Abschnitts Krummnußbaum-Diedersdorf budgetiert. Während hier spätestens 2023 mit der Realisierung begonnen werden soll, fließen die Fördergelder – 27,6 Millionen Euro– für Leiben erst 2026. In Zelking-Matzleinsdorf soll der Schutz entlang der Melk errichtet werden. Die Einigung mit allen Grundbesitzern steht aktuell aus.

