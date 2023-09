Von Kaiserzeit in die Zukunft als Pflegeheim

Seit 125 Jahren besteht das Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Ybbs. In all den Jahren kann das Pflegeheim auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Der Grundstein für das damalige „Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Bezirksarmenhaus“ wurde im Jahr 1898 gelegt. Das Haus bot anfangs Platz für rund 50 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner. Die Betreuung erfolgte durch vier Ordensschwestern der Kreuzschwestern Linz und basierte auf dem Prinzip der Selbstversorgung. Aufgrund des steigenden Bedarfs wurde das Platzangebot zunehmend erweitert. Erst rund acht Jahrzehnte später, in den Jahren 1980 bis 1984 wurde das damalige Bezirksarmenhaus zu einer Pflegestation umgebaut. „Der letzte Umbau hat 2011 stattgefunden“, erzählen die beiden Direktorinnen Gertrude Bauernfried und Rosemarie Reithner.

Seit damals bietet das PBZ Ybbs Platz für 121 Bewohnerinnen und Bewohner. Dass sich die Bewohner wohl fühlen, das spiegelt sich auch in der Bewohnerinnenbefragung 2022. Dabei wurde das PBZ zu den besten Pflege- und Betreuungszentren des Landes gekürt. „Eine schöne Anerkennung seitens der Bewohner, die den täglichen Einsatz und das Engagement der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter zu schätzen wissen“, betont Gabriele Polanezky (Gesundheit Mostviertel).